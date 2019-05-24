تخت روانچی: اظهارات سخیف ترامپ گواه خصومتش با ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی در واکنش به سخنان سخیف روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروریست خواندن ملت ایران، اظهار داشت: این سخنان سخیف بیش از هر چیز نمایانگر بی اطلاعی از تاریخ چند هزار ساله ایران و عدم شناخت نسبت به مردم ایران است.



نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: این مواضع برای ما ناآشنا نیست، زیرا آن را در ادامه تحریم‌های ظالمانه آمریکا قابل تفسیر می‌دانیم که آن هم نمونه بارز دیگری از خصومت با ملت ایران است.



تخت روانچی افزود: ایران بزرگترین قربانی و در عین حال قدرتمندترین دشمن تروریسم در منطقه بوده و هست و نابودی داعش و دیگر گروههای تروریستی مشابه در سال‌های اخیر جزو آخرین اقدام‌های ایران در این زمینه بوده است که رئیس جمهوری آمریکا در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود به مبارزه ایران با داعش اذعان کرده بود.



وی تاکید کرد: اصرار ترامپ به استفاده از ادبیات توهین آمیز علیه ملت ایران عزم مردم ما را در مقاومت علیه سیاست فشار و ارعاب دو چندان می‌کند.



رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب و در جمع کشاورزان آمریکایی در سخنانی سخیف بار دیگر ملت ایران را تروریست نامید و مدعی شد ایران پشت سر تمام مشکلات خاورمیانه قرار دارد.