  1. استانها
  2. بوشهر
۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۱

امام جمعه دیلم:

پیشگامان دفاع مقدس فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کنند

پیشگامان دفاع مقدس فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کنند

دیلم- امام جمعه دیلم گفت: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان یکی از وظایفی که امروز رزمندگان اسلام و پیشگامان ایثار و شهادت برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری صبح جمعه در مراسم بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر در مصلی جمعه دیلم ضمن گرامیداشت حماسه سوم خرداد و فتح خرمشهر اظهار داشت: همه ما مدیون رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان، شهدا، ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و فتح خرمشهر که حماسه آفریدند و برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی ثبت کردند هستیم.

امام جمعه دیلم افزود: ایام ماه مبارک رمضان و حضور نسل جوان در مراسم و برنامه‌ها زمینه مناسبی برای بازخوانی تاریخ رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس به خصوص در فتح خرمشهر است.

وی گفت: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان یکی از وظایفی است که امروز رزمندگان اسلام و پیشگامان ایثار و شهادت برعهده دارند.

حجت الاسلام حسینی بوشهری تصریح کرد: بر اساس توصیه مقام معظم رهبری باید از این گنجینه پربها به نحو احسن استفاده کرد و درس‌های دفاع مقدس را فرا گرفت و عبرت‌ها و تجربه‌هایی که در طول هشت سال دفاع مقدس با آن مواجه شدیم در ادامه مسیر استفاده کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی به کار ببندیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: تاریخ اسلام در جریان دفاع مقدس بار دیگر تکرار شد و استکبار جهانی که در جریان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ملت و رهبری ایران شکست خورده بود با حمایت همه جانبه از رژیم بعث به سرکردگی صدام در حالی که زمان زیادی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود و انقلاب و نیروهای مسلح ما خوب شکل نگرفته بودند جنگ نابرابری را علیه کشور ما آغاز کردند.

وی یادآور شد: دشمنان تصور کرده بودند که در طی مدتی کوتاه کشور ما را تصرف خواهند کرد اما اراده و دست قدرت خدا به پشتیبانی از این ملت قرار گرفت و در کمال ناباوری همه دشمنان، ملت غیور ایران با رهبری امام (ره) و با شهامت موتور جنگی دشمنان را متوقف کرد.

امام جمعه دیلم گفت: با فتح خرمشهر به دست فرزندان رشید ملت، خرمشهر نماد مقاومت و ایثار لقب گرفت و رمز پیروزی و صدور انقلاب ما از خرمشهر شروع شد.

وی بیان کرد: به تعبیر سخن مقام معظم رهبری امروز جنگ نظامی به پایان رسیده است و دشمن توان رویارویی نظامی با انقلاب اسلامی را ندارد اما در صدد راه اندازی جنگ روانی و یک جنگ ترکیبی بر علیه ملت ما است.

حسینی بوشهری افزود: امروز به فرموده مقام معظم رهبری خرمشهرها در راه است و همه مسئولین و مردم باید به دور از اختلافات و تفرقه‌ها در زیر پرچم ولایت جمع و متحد شوند و با همبستگی و اتحاد با هدایت‌ها رهبری فرزانه انقلاب و به فضل الهی پیروزی نهایی از آن ملت ما خواهد بود.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان دیلم در مراسم سالروز فتح خرمشهر گفت: سوم خرداد یک روز تاریخی و فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت و ایستادگی و شهامت در برابر استعمارگران و دشمنان نظام و اسلام است.

سرهنگ اسلام مرادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که می‌فرماید خرمشهرها در پیش داریم افزود: دشمنان اسلام امروز جنگ روانی را بر علیه ملت ما آغاز کرده‌اند که باید با صبر و استقامت و فداکاری و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری از انقلاب اسلامی و مرزها و خاک خود دفاع کنیم.

در پایان این مراسم از رزمندگانی که در سالروز فتح خرمشهر حضور داشتند تجلیل شد.

کد مطلب 4624744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها