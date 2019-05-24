تاکید دولت یونان بر لزوم مذاکره با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اوانجلیس آپوستولاکیس وزیر دفاع یونان درباره دیدارهای هیئت‌های این کشور و ترکیه در آتن گفت: ما مجاری گفتگو میان دو طرف را باز گذاشته و برای رسیدن به بهترین نتایج تلاش می‌کنیم.



وزیر دفاع یونان که این سخنان را هنگام بازدید از شرکتهای کشتی‌سازی نیروی دریای این کشور بیان داشت، افزود: مذاکرات درباره اقدامات اعتمادساز میان دو طرف در فضایی خوب همچنان ادامه دارد. با اجرای این اقدامات اعتمادساز، قادر خواهیم بود تا تنش ها در دریای اژه را کاهش دهیم.

وی در این باره اضافه کرد: باید نگرانی درخصوص ایجاد رویدادهای خارج از کنترل را رفع کنیم. این آخرین دیدار دوجانبه نبوده و در صورت لزوم هیئت یونانی به ترکیه سفر کرده و گفتگوها را ادامه خواهیم داد.

این در حالیست که پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که از ناتو انتظار دارد تا از حق کشورش در حفاری‌ها در شرق دریای مدیترانه حمایت کند.