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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۰

تناقض در صحبت‌های مدیرعامل و معاون باشگاه استقلال درباره «تیام»

تناقض در صحبت‌های مدیرعامل و معاون باشگاه استقلال درباره «تیام»

مدیرعامل و معاون باشگاه استقلال امروز صحبت‌های متناقضی درباره منتفی شدن بازگشت مامه تیام به استقلال داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مرحوم ناصر حجازی امروز در بهشت زهرا و با حضور مسئولان و هواداران تیم فوتبال استقلال برگزار شد.

امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه در حاشیه این مراسم به سئوالات مختلف هواداران درباره شرایط این روزهای استقلال پاسخ داد. وی در پاسخ به سئوال یکی از هواداران درباره سرمربی تیم، تاکید کرد که سه گزینه خارجی نهایی شده است و یکی از این گزینه ها در هفته پیش رو انتخاب می شود.

وی همچنین در واکنش به احتمال بازگشت مامه تیام به استقلال گفت: بازگشت این بازیکن منتفی است. تیام با عجمان قرارداد دارد و پولی که باید به او بدهیم سنگین است.

از سوی دیگر علی خطیر معاون باشگاه استقلال هم در جمع خبرنگاران درباره بازگشت مامه تیام مورد سئوال قرار گرفت. خطیر اما دلیل اصلی منتفی شدن بازگشت تیام را مشکلات دیگری به جز مسائل مالی دانست.

کد مطلب 4624801

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