به گزارش خبرگزاری مهر ب نقل از وزارت نیرو، محمدحسن متولی‌زاده گفت: سال گذشته به دلیل محدویت‌های تولید در نیروگاه‌های برق آبی، مجبور به اعمال خاموشی‌هایی شدیم ولی خوشبختانه با همکاری مردم از آن مقطع عبور کردیم.

متولی زاده در خصوص تغییر تعرفه‌های برق گفت: تعرفه‌های برق در پاسخ به مطالبه عموم مردم مبنی بر افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و با هدف اصلاح الگوی مصرف مشترکان توسط دولت تصویب شده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه از امروز تعرفه برق مشترکان پرمصرف تا ۱۶ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: مصرف برق اکثریت مردم در حد الگوهای تعیین شده است اما تعداد اندکی از مشترکان هم هستند که مصرف بالایی دارند.

متولی زاده با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از مشترکان جزء پرمصرف‌ها هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای تولید برق باید سوخت گاز مصرف شود، این گروه از مشترکان با مصرف بیشتر برق، نه تنها باعث آلودگی بیشتر محیط زیست می‌شوند، بلکه یارانه بیشتری را هم به خود اختصاص می‌دهند.

وی همچنین با ذکر مثالی در این خصوص گفت: یک درصد از مشترکان برق که در بالاترین رده مصرفی قرار دارند، به اندازه ۱۰ درصد مشترکان کم مصرف کشور برق مصرف می‌کنند.

متولی زاده در پاسخ به این پرسش که مشترکان چگونه می‌توانند از قرار گرفتن در سطوح پرمصرف یا خوش مصرف آگاه شوند، گفت: برای آگاهی مردم، از این پس در قبوض برق برحسب میزان مصرف مشترکان، پرمصرف یا کم مصرف بودن آنها درج خواهد شد.

وی یادآور شد: الگوی مصرف برق در مناطق گرمسیر یا عادی متفاوت است و بستگی به نوع آب و هوای مناطق مختلف، این الگوها تعیین شده است.

متولی زاده در خصوص راهکارهای مشترکان برای قرار نگرفتن در گروه پرمصرف‌ها گفت: با توجه به اینکه در تابستان وسایل سرمایشی بیشترین میزان مصرف برق را به خود اختصاص می‌دهند، مشترکان در صورت توجه و دقت در چگونگی استفاده از وسایل سرمایشی، می‌توانند به میزان زیادی از مصرف برق خود را کاهش دهند.

وی درباره سهم وسایل سرمایشی از مجموع برق مصرفی کشور در تابستان اظهار داشت: در این فصل حدود ۲۲ هزار مگاوات یا معادل ۴۰ درصد از مصرف برق کشور، به وسایل سرمایشی اختصاص دارد.

مدیرعامل توانیر در خصوص هزینه‌های تولید برق نیز گفت: برق به معنی واقعی از تولید به مصرف است یعنی با زدن یک کلید، برق باید در صدها کیلومتر دورتر تولید و از طریق تأسیسات و شبکه‌های انتقال و توزیع، با سرعت نور منتقل و روشنایی مورد نیاز مردم تأمین شود.

وی اضافه کرد:، به ازای هر یک کیلووات برق باید ۲۰ میلیون تومان برای احداث این زنجیره تولید، انتقال و توزیع سرمایه گذاری شود تا برق مورد نیاز مردم تأمین و به خانه‌های آنان برسد.

وی افزود: قیمت تمام شده برق به ازای یک کیلووات ساعت بیش از ۱۲۰ تومان، بدون احتساب هزینه سوخت است اما مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت ۷۰ تومان پرداخت می‌کنند که دولت مابقی را به عنوان سوبسید یا همان یارانه پرداخت می‌کند.

متولی زاده درباره راهکار برقراری عدالت در پرداخت یارانه برق مصرفی به مشترکان اظهار داشت: هدف گذاری مصوبه دولت برای جبران فاصله مشترکان پرمصرف و کم مصرف است که البته این فاصله را نمی‌توان به یکباره از بین برد چرا که این کار نیاز به زمان دارد.

وی با بیان اینکه تعرفه‌های قبلی برق به صورت پلکانی بود، به طوری که مشترکانی که برق بیشتری مصرف می‌کردند اندکی بیشتر از کم مصرف‌ها پول برق پرداخت می‌کردند و در عین حال از یارانه بیشتری هم بهره مند می‌شدند، افزود: با این مصوبه جدید هزینه برق مشترکان پرمصرف اندکی واقعی‌تر می‌شود و این گروه افزایش ۱۶ درصدی تعرفه در قبوض برق را نیز شاهد خواهند بود که امیدواریم با این روند، مصرف برق خود را کاهش دهند.

متولی زاده همچنین از برنامه صنعت برق برای ایجاد ارتباط دوسویه با مردم خبرداد و افزود: در همین راستا، قبوض کاغذی برق به تدریج حذف خواهد شد و به همین دلیل امیدواریم مشترکان برق نیز در سراسر کشور با همکاری در این برنامه، شماره‌های همراه خود را در اختیار شرکت‌های توزیع برق قرار دهند تا بتوانیم ضمن حذف قبوض کاغذی برق، ارتباط دوسویه ای با آنها برقرار کنیم.

وی ادامه داد: در قالب این برنامه، با حذف قبوض کاغذی برق که باعث صرفه جویی اقتصادی خواهد شد، امکان ارسال پیام‌های لازم، اطلاع رسانی از ساعت‌های پیک و ارائه مکانیزم ها و راهکارهای کاهش مصرف برق به مشترکان به ویژه در بخش خانگی فراهم خواهد شد.

وی افزود: کاهش مصرف به ویژه در بخش خانگی بسیار ساده است به طوری که بر اساس مطالعات انجام شده، بدون اینکه سطح رفاه خانوار کاهش پیدا کند مردم می‌توانند تا ۳۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند.

متولی زاده همچنین با اشاره به اینکه از ۸ هزار و ۷۶۰ ساعت در سال، در حدود ۵۰۰ ساعت با مشکل افزایش شدید مصرف برق مواجه هستیم که با کاهش مصرف برق وسایل سرمایشی، به راحتی قابل تأمین است.

وی خاطرنشان کرد: یک کیلووات برق معادل تزریق یک کیلوگرم دی اکسید کربن به جو است و با کاهش مصرف می‌توان در طول سال گاز co۲ کمتری وارد جو کرد.

متولی‌زاده درباره راهکارهای صرفه جویی ۲۰ درصدی توسط مشترکان برق نیز گفت: منحنی ۲۴ ساعته بار نشانگر آن است که با مدیریت مصرف، می‌توان شبکه برق کشور را در ساعت‌های پیک مدیریت و از اعمال محدودیت جلوگیری کرد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به دمای ۲۴ درجه به عنوان دمای آسایش ۲۴ یادآور شد: تنظیم درجه کولر گازی روی عدد ۲۴، به تنهایی می‌تواند ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق را به دنبال داشته باشد. همچنین استفاده از سایه بان برای جلوگیری از تابش آفتاب روی کولرهای آبی و تنظیم این نوع کولرها روی دور کند، می‌تواند تا ۵۰ درصد صرفه جویی را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین اگر هر خانوار ایرانی تنها یک لامپ خود را در ساعت‌های پیک خاموش کند، یکهزار مگاوات (معادل نیروگاه اتمی بوشهر) از مصرف برق کشور کاهش خواهد یافت.

متولی زاده تصریح کرد: تعرفه‌های جدید طوری طراحی شده اند که اگر مشترکان ۱۰ درصد مصرف برق را کاهش دهند، شاهد کاهش ۲۰ درصدی صورتحساب برق مصرفی خود خواهند بود که رسیدن به این میزان با راهکارهای بسیار ساده ای قابل دستیابی است.

مدیرعامل توانیر درباره برنامه‌های صنعت برق برای مدیریت پیک بار امسال نیز گفت: تلاش‌های بسیاری برای افزایش ظرفیت تولید برق صورت گرفته است اما در کنار این برنامه‌هایی هم برای کنترل پیک بار برنامه ریزی شده است.

متولی زاده ادامه داد: در همین راستا تغییر ساعات کار ادارات به منظور کاهش پیک بار و اطلاع رسانی و آموزش به مشترکان به ویژه مشترکان پرمصرف برق برای کاهش مصارف از جمله برنامه‌های صنعت برق در تابستان امسال به شمار می‌رود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای نخستین بار مکانیزم‌هایی را طراحی کرده ایم تا با استفاده از ظرفیت استارت آپ ها و شرکت‌های خدمات انرژی (اسکو)، مشترکان بتوانند علاوه بر کاهش مصرف برق، جوایزی را نیز دریافت کنند.