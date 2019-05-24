  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۲

بعد از قطع همکاری با لیکنز؛

مذاکره باشگاه تراکتورسازی با سرمربی ترکیه‌ای و پیشنهاد دو ساله

مذاکره باشگاه تراکتورسازی با سرمربی ترکیه‌ای و پیشنهاد دو ساله

باشگاه تراکتورسازی با «عرفان بوز» سرمربی ترکیه‌ای برای هدایت این تیم در لیگ ایران مذاکره کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتورسازی شب گذشته رسماً اعلام کرد به همکاری اش با جرج لیکنز سرمربی بلژیکی خاتمه داده است و به دنبال گزینه‌های دیگری می‌رود.

در شرایطی که از چند سرمربی داخلی به عنوان گزینه‌های مدنظر تراکتورسازی یاد می‌شد، سایت «ajansspor» ترکیه در خبری اعلام کرد این باشگاه ایرانی به «عرفان بوز» پیشنهاد همکاری داده است.

عرفان بوز سابقه چندان قدرتمندی در عرصه مربیگری ندارد و در تیم‌های بورسااسپور و عثمانلی ترکیه کار کرده است.

طبق اعلام سایت ترکیه‌ای، پیشنهاد همکاری تراکتورسازی با این مربی دو ساله است.

سال گذشته ارطغرول ساغلام سرمربی ترکیه‌ای برای مقطعی هدایت تیم تراکتورسازی را بر عهده داشت.

کد مطلب 4624841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها