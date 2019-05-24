به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتورسازی شب گذشته رسماً اعلام کرد به همکاری اش با جرج لیکنز سرمربی بلژیکی خاتمه داده است و به دنبال گزینههای دیگری میرود.
در شرایطی که از چند سرمربی داخلی به عنوان گزینههای مدنظر تراکتورسازی یاد میشد، سایت «ajansspor» ترکیه در خبری اعلام کرد این باشگاه ایرانی به «عرفان بوز» پیشنهاد همکاری داده است.
عرفان بوز سابقه چندان قدرتمندی در عرصه مربیگری ندارد و در تیمهای بورسااسپور و عثمانلی ترکیه کار کرده است.
طبق اعلام سایت ترکیهای، پیشنهاد همکاری تراکتورسازی با این مربی دو ساله است.
سال گذشته ارطغرول ساغلام سرمربی ترکیهای برای مقطعی هدایت تیم تراکتورسازی را بر عهده داشت.
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