بشار رسن قیمتش را بالا برده است/ مشکلی با سیدجلال ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عرب درباره آخرین شرایط تیم فوتبال پرسپولیس و راههای درآمدزایی برای این باشگاه گفت: هر کدام از اعضای باشگاه وظایفی دارند. مسئولیت تمام اینها در نهایت با مدیرعامل است. مدیرعامل باید درباره بعضی مسائل فنی هم پاسخگو باشد. عدم رعایت این موضوع کارها را سخت و فشارها را مضاعف میکند.
وقتی توپ هم گل نمیشود ما باید پاسخگو باشیم
وی افزود: خیلی جاها ما نباید جوابگو باشیم. مسئولیت اصلی با مدیرعامل است و ما هم این وظیفه را پذیرفتهایم. وقتی یک توپ هم وارد دروازه نمیشود مدیرعامل باید پاسخگو باشد.
بدهی مالیاتی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است
مدیرعامل پرسپولیس تصریح کرد: بالغ بر ۵۰ جلسه اقتصادی برگزار کردیم. نوسان ارزی و مشکلات اقتصادی ما را با چالش مواجه کرده است. فصل گذشته هم فصل سختی بود.
عرب درباره بدهی ۱۲۰ میلیاردی گفت: بدهی مالیاتی بالای ۱۰۰ میلیارد است ولی بدهیهای دیگر سر رسید شده و در حال بررسی است.
توقیف لوگوی باشگاه پرسپولیس به خاطر بدهی به یک هتل!
وی در خصوص مشکلات مالی و اینکه وی میراث دار مشکلات مالی از مدیران قبل است تصریح کرد: دیروز برای یک هتل ۳۳۰ میلیون تومان اجراییه داشتیم که لوگوی پرسپولیس را دارند توقیف میکنند. اگر لوگو توقیف شود اسپانسرها دیگر به ما کمک نمیکنند. یکسری بدهیها از جاهایی میرسد که غیر قابل پیش بینی است.
فرد حامی پرسپولیس به دنبال ۶۰ هزار دلار کمکش!
مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد: دو هفته پیش ۶۰ هزار دلار حکم اجرایی برای سال ۹۰ یا ۹۱ بود. آقایی آن موقع به تیم کمک کرده بود. امروز ما میراث دار آن هستیم. این مبلغ امروز میشود ۹۰۰ میلیون تومان.
اگر AFC پاداش را یک جا میداد درآمدمان ۳۲ میلیارد تومان میشد
عرب درباره درآمد فصل گذشته پرسپولیس لیگ قهرمانان آسیا گفت: زمانی که آن پاداش به ما تعلق گرفت دلار ۱۶ هزار تومان بود و اگر کل مبلغ ۲ میلیون دلار را یک جا به ما میدادند حدود ۳۲ میلیارد تومان دست ما را میگرفت. AFC صد هزار از این مبلغ را به عنوان خیریه برداشت. بخشی از این مبلغ هزینه برگزاری فینال آسیا و جریمهها شد. هزینههای دیگری هم بود. حدود یک میلیون و ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار دلار به ما رسید. وقتی این پول به دستمان رسید که دلار شد ۱۱ هزار تومان و در مجموع ۱۷ یا ۱۸ میلیارد دستمان را گرفت. حدود ۷ یا ۸ میلیارد را به بازیکنان پرداخت کردیم. ۵ یا ۶ میلیارد تومان هم صرف هزینه سفر به ژاپن و میزبانی فینال و همینطور دستمزد بازیکنان شد. ما بالاتر از درآمدمان هزینه کردیم.
درآمد ما از سازمان لیگ باید شفاف شود
مدیرعامل پرسپولیس درباره درآمد باشگاهها از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال گفت: درآمدها باید شفاف سازی شود. دقیقاً نمیدانیم درآمدها و سهم ما چقدر بوده است. چندبار هم نامه نگاری کردهایم. منابع درآمدی ما صرفاً اسپانسر و درآمدهای جزئی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا است. همچنین درآمد از اجاره دادن یک ورزشگاه.
کمک مشورتی و معنوی وزارت ورزش به استقلال و پرسپولیس یکسان است
وی تاکید کرد: وزارت ورزش هم امکان کمک کردن ندارد. شاید وزارت قصد کمک کردن هم داشته باشد ولی نمیتواند.
مدیرعامل پرسپولیس درباره اینکه گفته میشود وزارت به پرسپولیس لطف مالی بیشتری دارد، تصریح کرد: وقتی کمکی امکان پذیر نیست چطور میشود این رقم را کم و زیاد کرد. کمک وزارت معنوی و مشورتی است. این احساس را نداریم که وزارت حتی در این بخش لطف بیشتری به ما داشته است. هم استقلال هم پرسپولیس دو تیم مهم برای وزارت ورزش هستند.
برانکو سال آینده قرارداد دارد
عرب درباره قرارداد برانکو ایوانکوویچ تاکید کرد: برانکو فصل آینده قرارداد دارد. دنبال این هستیم که وی بماند. به نسبت به تعهداتمان با وجود مشکلات زیاد عمل کردیم. برای سال آینده هم برنامه اسپانسری خوبی در نظر گرفتهایم. هزینهها را مدیریت کردهایم ولی نتوانستیم اتفاق خاصی صورت بدهیم چون بخشی از هزینهها اجتناب ناپذیر است.
وی یادآور شد: سعی کردیم هزینههای اضافه را کم کنیم که کفایت نکرد. باید درآمدها را افزایش بدهیم و نتایجش سال آینده مشخص میشود. تورم و نوسانات ارزی پیش بینی شده نیستند و از ما جلوتر هستند.
واکنش به احتمال جدایی علیرضا بیرانوند
مدیرعامل پرسپولیس در خصوص احتمال ترانسفر کردن بازیکنانی از جمله علیرضا بیرانوند گفت: شنبه برانکو را دعوت کردیم و از او لیست خواستیم. برانکو صحبتی از لیست مازاد و لیست خرید نکرد. او گفت فقط به بازیکنان بگویید اگر پیشنهاد خارجی دارند بیاورند تا در یک کمیته در باشگاه بررسی کنیم.
عرب درباره اینکه بیرانوند سال گذشته هم از تیم ترکیهای پیشنهاد داشت، تاکید کرد: فعلاً موضوع جدیدی وجود ندارد. تا زمانی که پیشنهادی نباشد تصمیم گرفته نمیشود. فعلاً دنبال ایجاد یک فضای آرام هستیم تا برویم به سمت فینال حذفی.
پولی که به منشأ دادیم پول نانِ شبمان بود
وی در خصوص وضعیت بشار رسن و گلایه این بازیکن عراقی افزود: بازیکنان ما همه قرارداد دارند. بحث بازیکن و کادر فنی خارجی با بحث ارزی مشکل شده است. باشگاه باید با دقت در این بخش حرکت کند. ما گادوین منشأ را رد کردیم ولی در شرایطی به او پول دادیم که آن پول «نان شب» ما بود. ولی رعایت کردیم و این بازیکن رفت و برای آینده هم مشکلی ایجاد نمیشد. اگر آن پول را نمیدادیم سال آینده ۸ میلیارد بدهی داشتیم. درباره بشار هم همین است. درباره ارقام و اعداد با مدیر برنامه اش مشکلاتی داشتیم که در حال رفع آن هستیم.
نگاه ما مثل نگاه هواداران نیست
مدیرعامل پرسپولیس یادآور شد: هواداران تیم از بس که تیم را دوست دارند، احساسی هستند و میگویند فلان بازیکن باید به هر قیمتی باشد. ما نمیتوانیم آن نگاه را داشته باشیم. باید تمام جوانب را بسنجیم. نمیشود هرچیزی را داریم در یک یا دو ماه هزینه کنیم. باید کل سال را در نظر بگیریم. هواداران متوجه هستند چه اتفاقاتی میافتد. البته باید یکسری مسائل حاشیهای را هم در نظر بگیریم.
بشار رسن قیمتش را بالا برده است
عرب درباره اینکه مشکل بشار رسن صرفاً به خاطر بالارفتن قیمت ارز و تفاوت ریالی آن است؟ گفت: علاوه بر بالارفتن قیمت ارز، مبلغ قرارداد بشار رسن هم بالاتر رفته است. سعی ما بر توافق است. فکر میکنم توافق صورت بگیرد.
با کاپیتان پرسپولیس مشکلی ندارم
وی در ادامه به خبرهایی که از اختلاف و دلخوری او با سیدجلال حسینی منتشر شده است واکنش نشان داد و تصریح کرد: صحبت از اختلاف من با سیدجلال حسینی هم صحت ندارد. ما داریم به نیمه نهایی جام حذفی نزدیک میشویم. یکسری شیطنتهایی میشود. هواداران ما حواس جمع به این موضوع دامن نزدند. ما هم سعی نداریم دامن زد. میگویند فلانی کم صحبت میکند. باید به چه چیزی جواب بدهیم؟ جواب دادن به بعضی مسائل سخیف و کوچک و غیر رسمی در شأن ما نیست چه بسا دامن زدن به موضوع باشد.
با شرایط خوب به اصفهان میرویم
مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد: با هوشیاری هواداران، بازیکنان و مسئولان باشگاه هیچ اتفاقی رخ نمیدهد و با شرایط بسیار خوب به اصفهان میرویم تا با سپاهان در نیمه نهایی جام حذفی بازی کنیم.
بین بازیکنان و باشگاه مشکلی وجود ندارد
وی در خصوص وضعیت سیدجلال حسینی برای فصل بعد و مشکلاتی که گفته میشود با چند بازیکن وجود دارد گفت: هنوز لیست مازاد و خرید نداریم. بحثهایی هم که درباره روابط باشگاه با بازیکنان مطرح میشود، درست نیست. روابط خوبی بین بازیکنان و باشگاه حکم است. همه برای بازی نیمه نهایی حذفی هم قسم هستیم. فضا آرام و بدون تنش است.
مدیرعامل پرسپولیس درباره احتمال بازگشت طارمی و احمدزاده تصریح کرد: درباره نقل و انتقالات در باشگاه هیچ صحبتی نیست.
باشگاه به دنبال تأیید صفحه رسمی در اینستاگرام
عرب در خصوص فضای مجازی و مشکلاتی که یک صفحه منتسب به باشگاه با تعداد دنبال کنندگان زیاد ایجاد کرده است، گفت: یک بخشی در باشگاه به نام بخش فضای مجازی ایجاد کردیم. توئیتر باشگاه را هم تأیید کردیم. برای گرفتن «تیک آبی» اینستاگرام هم نامه نگاری کردیم تا این تیک فقط به صفحه اینستاگرامی باشگاه تعلق بگیرد. قبلاً نامه رسمی از باشگاه رفته بود و آن اتفاق افتاده بود. چون نامه رسمی رفته بود نامه ما را به راحتی قبول نکردند. حتی مصاحبهای انگلیسی از من فرستاده شد تا ثابت کنیم صفحه ما رسمی است نه آن صفحه قدیمی. فدراسیون فوتبال هم این موضوع را تأیید کرد. فکر میکنم هفته گذشته در دو مقطع ۴ ساعته، آن صفحه اینستاگرام را برای هشدار قطع کردند.
سعی کردیم ارتباط خوبی با سپاهان داشته باشیم
وی در خصوص تمهیدات باشگاه پرسپولیس برای بازی با سپاهان و تقسیم مساوی سکوها گفت: تابع فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستیم. از روز اول گفتم هرچه قانون بگوید اجرا میکنیم. سازمان لیگ اعلام کرده سکوها باید ۵۰-۵۰ تقسیم شود و حتماً برگرفته از قانون است. به آنچه ابلاغ شود احترام میگذاریم. در اصفهان هم سعی کردیم ارتباطات خوبی را با مسئولان سپاهان داشته باشیم. چند نفر را مأمور کردم زودتر به اصفهان بروند تا شرایط را بررسی کنند. هر کاری که لازم باشد برای انجام یک فوتبال زیبا و بدون حاشیه صورت بگیرد را انجام میدهیم.
سال آینده آرامش مالی داریم
مدیرعامل پرسپولیس درباره اینکه آیا خبر خوشی برای هواداران دارد؟ تاکید کرد: خبر خوب اینکه کار ما با اسپانسر دارد به جاهای خوبی میرسد و سال آینده از نظر مالی آرامش بیشتری خواهیم داشت. سعی میکنیم از پتانسیل درآمدزایی و مالی باشگاه استفاده کنیم. اگر به همین روال پیش برود، سال آینده دستمزدها را به موقع میدهیم و مشکلی در پرداختها نخواهیم داشت. جلسات فشرده و چند ساعته در این ارتباط داشتیم. یکسری عوامل پیش بینی نشده هم در آن دخیل است که امیدواریم این عوامل در راستای بهبود این شرایط باشد. سعی میکنیم برای فصل آینده هم تیمی ببندیم تا نقاط ضعف برطرف شود.
در گرفتن تعداد مشاور هم محدودیت داریم!
عرب در پایان گفت: عمده مشکلاتی که ما در باشگاه داریم، دولتی بودن است. این دولتی بودن اثرات منفی دارد. ما حتی در گرفتن تعداد مشاور در باشگاه هم محدودیت داریم! سادهترین مشکلات همین است.
نظر شما