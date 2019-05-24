آثار ۴۰ زن طراح گرافیک نمایش یافت/رونمایی کتاب«ساختن وشکستن گرید»

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پنجشنبه شب با حضور ایرج میرزاعلیخانی و لادن رضایی، اعضای انجمن گرافیک ایران و برخی استادان دانشکده‌های هنر شیراز از جمله جمشید آراسته، مهرزاد دیرین، کاوه بهبهانی و سهند استادآقا در نگارخانه سروناز برگزار شد.

در ابتدای این برنامه که ۴۰ پوستر از ۴۰ بانوی هنرمند طراح را به نمایش گذاشته، دبیر علمی این برنامه گفت: در پیوست با این برنامه، کارگاه آموزش طراحی توسط استاد مهرزاد دیرین با حضور علاقه مندان برگزار شد.

سهند استادآقا در ادامه با توجه به رونمایی کتابی در حوزه گرافیک دیزاین با بیان اینکه مهگان فرهنگ در حوزه‌های دیگر هنری هم تالیفاتی دارد، افزود: کتاب «ساختن و شکستن گرید» حاصل سال‌ها تدریس، نگارش و تحقیقی می‌باشد که مهگان فرهنگ در زمینه گرافیک داشته است.

کتاب «ساختن و شکستن گرید» حاصل ترجمه حرفه ایست

وی با بیان اینکه برنامه نمایش «آثار منتخب طراحان زن در شیراز» به مناسبت تقدیر از طراحان زن که در حوزه گرافیک مهجور قرار گرفتند است، درخصوص این کتاب، گفت: کتاب «ساختن و شکستن گرید» حاصل ترجمه حرفه‌ای که مهگان فرهنگ به همراه نسرین صدقیان انجام داده است.

استادآقا که از فعالان چاپ و نشر شیراز به شمار می‌رود، اضافه کرد: ویژگی بزرگ کتاب ترجمه نسخه سال ۲۰۱۷ میلادی است که به روز می‌باشد و اثری نیست که متعلق به سال‌های دور باشد.

این مدرس چاپ و نشر با بیان اینکه ترجمه برخی کتاب‌های مرتبط با طراحی و گرافیک متعلق به دهه‌هایی است که حاوی اشکالات فنی و ترجمه ایست، افزود: امیدوارم این رونمایی گشایشی در رویدادهای بهتری در شیراز باشد چرا که این شهر پر بضاعت از نظر فعالیت هنری است.

استادآقا با اشاره به فعالیت‌های مهگان فرهنگ در زمینه رشته گرافیک، بیان کرد: انتشار کتاب برای زمانی که در آن قرار داریم کاری بس دشوار است.

در ادامه مهگان فرهنگ با تمجید از همکاری مجموعه سروناز در برپایی نمایشگاه آثار طراحان زن و رونمایی کتاب «ساختن و شکستن گرید»، گفت: باید این فرهنگ را بپذیریم که در اثر گرانی هر چیزی به تبع کتاب هم گران شده است، اما فراموش نکنید نیاز هر طراح گرافیک مطالعه در این زمینه است.

دانشجویان گرافیک از کتاب خواندن فراری هستند / ‏شکستن گرید کار درستی است

این مدرس رشته گرافیک، اضافه کرد: این را مطمئنم که بسیاری از دانشجویان رشته‌های هنری از کتاب خواندن فراری هستند در حالی که دانشجویان رشته‌های سینما و تئاتر یا ادبیات با کتاب مأنوس می‌باشند.

فرهنگ با تصریح اینکه کتاب «ساختن و شکستن گرید» دارای تصاویر متعددی است که وفادار به نسخه اصلی و انگلیسی ناشر مانده است، افزود: اگر که کتاب «لی آوت» را مطالعه کرده باشید به مفاهیم اصلی تبلیغات و تجارت و کار گرافیک می‌پردازد در حالی که این کتاب صرفاً به «گرید» اشاره دارد.

مترجم کتاب «ساختن و شکستن گرید» در ادامه با اشاره به صفحه آرایی کتاب بیان کرد: به جرئت می‌توان گفت اگر کسی گرید را نشناسد از گرافیک چیزی نمی‌داند زیرا گرید، زیربنای یک کار گرافیکی است.

وی که سال ۱۳۷۹ پایان نامه خود را در قالب کتاب «گرافیک استایل» منتشر ساخت و سپس کتاب «طراحی گرافیک» ترجمه کرد، کتاب سوم خود را با عنوان «سواد بصری در طراحی صحنه» دست به تألیف زد و اکنون کتاب چهارم خود را با همکاری نسرین صدقیان روانه بازار نشر کرد.

فرهنگ طراحی روی جلد و متن کتاب «ساختن و شکستن گرید» را وفادار به ناشر اصلی دانست و افزود: این کتاب متعلق به انتشارات معتبر «راکفورت» آمریکا و نوشته تیموتی سامارا است که نمونه‌های خوب تایپوگرافی، پوستر و هرآنچه نیاز یک طراح گرافیک می‌باشد، در این اثر یافت می‌شود.

وی اضافه کرد: کتاب شامل دوبخش است که در بخش اول تمامی گریدهایی که یک طراح گرافیک باید بداند را معرفی می‌کند و به تمامی ساختارهای هنری دنیا از جمله کانستراکتیویست ها اشاره می‌کند؛ زیبایی شناسی هایی که بر اساس نگاه نو شکل گرفت و کارهایی که در مدرسه هنری باوهاوس انجام می‌شود، جنبش‌های جدید هنری بویژه از ۱۹۵۰ که در دنیا شکل گرفت، اشاره به مدرسه هنری بازل سوئیس در این اثر مورد اشاره قرار گرفته است.

فرهنگ با بیان اینکه مؤلف اثر تاکید دارد کتابی کارگاهی نگاشته است، افزود: از نکات بارز کتاب این است که تمامی مدولارها و نمودارهای اصلی را به همراه پیوست تصویری برای خواننده گذاشته است.

وی مبحث دوم کتاب را که مورد علاقه نسل امروز می‌باشد را مورد اشاره قرار داد و گفت: از آنجا که نسل جدید دوست دارد ساختارهای نو پدید بیاورد؛ در بخش دوم این کتاب مرتب به چگونگی شکستن ساختار گرید اشاره شده که این کار هم اصول و قاعده‌ای دارد.

سپس لادن رضایی، مترجم مؤلف و طراح گرافیک در تکمیل گفته‌های مهگان فرهنگ، اظهار کرد: به عنوان کسی که سال‌ها درس طراحی دادم تاکید می‌کنم شکستن گرید کار درستی است.

این استاد طراحی گرافیک و عضو انجمن گرافیک ایران، ادامه داد: سیر مکتب کانستراکتیویسم توانست گرافیک را دگرگون کند، البته کسب سواد لازم در این مبحث مهم است.

رضایی یادآوری کرد: همه جا تصریح می‌کنم که سواد و آگاهی نیاز شکستن و ساختن گرید است.

این درحالی بود که ایرج میرزاعلیخانی، استاد مدعو رشته گرافیک در دانشگاه‌های آزاد اسلامی، دانشگاه دکتر شریعتی، دانشگاه سوره، دانشگاه شاهد، دانشگاه علم و فرهنگ، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و دانشگاه پردیس هنر اصفهان، برگزاری چنین رویدادی را در شیراز باورنکردنی دانست و گفت: خرسندم که این تعداد بانوی طراح درجه یک و عالی در شیراز به فعالیت می‌پردازند و از سویی جای قدردانی دارد که چنین برنامه‌ای ترتیب یافت.

چرا فعالیت‌های بانوان طراح شیرازی در ایران کمتر دیده می‌شود؟

وی با این حال ابراز ناراحتی کرد که این تعداد بانوی فعال در شیراز وجود دارد که من به عنوان استاد دانشگاه در رشته گرافیک نمی بی نم؛ چرا فعالیت‌های این بانوان در ایران کمتر دیده می‌شود؟

میرزاعلیخانی آثار این نمایشگاه را زیبا و توانمند دانست و پیشنهاد کرد که تمامی این پوسترها در دیگر نقاط ایران به نمایش گذاشته شوند.

این در حالیست که در نشست صبح پنجشنبه هم در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس شامل کارگاه دیزاین با حضور مهرزاد دیرین بود و مهگان فرهنگ هم در مورد زنان طراح سخنرانی کرد و در انتها با این جمله از «پائولا شر»، طراح گرافیک بزرگ تمام کرد که «به نظر من طراحان در همه جای دنیا یکسان هستد. آن‌ها می‌خواهند آثاری زیبا خلق کنند. آثاری که پیش‌تر کسی آن‌ها را خلق نکرده باشد، تا مردم ببینند و لذت ببرند.»

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین برپایی نمایشگاه آثار طراحان زن شیراز و رونمایی کتاب «ساختن و شکستن گرید» بانوان محبی و جعفریان به نمایندگی از اتاق بازرگانی و کانون زنان فارس و همچنین معاون اجتماعی شهرداری شیراز هم حضور داشتند.