به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته سه رویداد بین المللی زیر نظر فدراسیون جهانی تنیس روی میز و به میزبانی سه کشور صربستان، اسلوونی و کرواسی برگزار شد. امین احمدیان همراه با میعاد لطفی، امیرحسین هدایی و سروش امیری نیا از شرکت کنندگان در این رقابت‌ها بودند.

این پینگ پنگ باز ۱۷ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با هزینه شخصی در این مسابقات شرکت کرد، در مورد چرایی این موضوع و همچنین نتایج به دست آمده در مسابقات توضیح داد.

احمدیان گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از ۲۳ خردادماه آغاز می‌شود. قرار است ترکیب انتخابی در این مسابقات به رقابت‌های انتخابی المپیک اعزام شود. برای اینکه بتوانم در مسابقات انتخابی نتیجه بگیرم و برای انتخابی المپیک هم ارتقای رنکینگ داشته باشم، تصمیم گرفتم در مسابقات صربستان، اسلوونی و کرواسی شرکت کنم.

احمدیان تصریح کرد: اعزام به هیچیک از این مسابقات در برنامه فدراسیون تنیس روی میز نبود اما از آنجا که ارتقای رنکینگ جهانی برایم اهمیت زیادی دارد، تصمیم گرفتم با هزینه شخصی در مسابقات حاضر شوم.

این پینگ پنگ باز در مورد وضعیت سایر بازیکنان و اینکه «آیا آنها هم با هزینه شخصی در مسابقات شرکت کردند؟» گفت: امیرحسین هدایی و سروش امیری نیا همراه من در هر سه مسابقه شرکت کردند اما میعاد فقط در مسابقات اسلوونی شرکت داشت. دقیق نمی دانم شرایط آنها برای حضور در مسابقات چگونه بود. شاید فدراسیون به آنها کمک کرده باشد یا اینکه از کمک اسپانسرهای شخصی خود استفاده کرده باشند اما هزینه صفر تا صد شرکت در این رقابت‌ها برای من، با خودم بود.

احمدیان در پاسخ به این پرسش که «برای شرکت در سه رویداد موردنظر چقدر هزینه کرده است و اینکه آیا فدراسیون برای جبران آن اقدامی انجام خواهد داد؟»، گفت: ۳۰ میلیون تومان هزینه من برای شرکت در مسابقات صربستان، اسلوونی و کرواسی شد. معمولاً در چنین مواردی و در صورتی که فدراسیون قصد جبران داشته باشد، یا بخشی از هزینه را پرداخت می‌کند یا با هزینه خودش یک اعزام انجام می‌دهد. فکر می‌کنم شاید فدراسیون برای من یک اعزام را مصوب کند.

وی با بیان اینکه اولین بار بود که کاملاً با هزینه شخصی در مسابقات بین المللی شرکت می‌کرد، خاطرنشان کرد: در برخی موارد فدراسیون حداقل ورودیه مسابقات را پرداخت می‌کرد یا پرداخت بخش دیگری از هزینه اعزام را متقبل می‌شد اما این بار تمام هزینه‌های حضور در مسابقات را خودم پرداخت کردم تا به نتیجه برسم. برایم اهمیت دارد که ارتقای رنکینگ داشته باشم. در رده سنی جوانان که آخرین سال حضورم به حساب می‌آید، در رده هفتم قرار دارم. البته قبلاً در رده پنجم بودم که به دلیل غیبت در مسابقات این جایگاه را از دست دادم. می‌خواهم در این رده سنی جزو سه نفر نخست شوم.

این پینگ پنگ باز ادامه داد: در رده سنی بزرگسالان هم فعلاً در جایگاه ۲۷۰ هستم. در این رده هم می‌خواهم ابتدا جزو ۱۰۰ بازیکن اول رنکینگ جهانی شوم و در ادامه هم برای قرار گرفتن در میان ۵۰ نفر برتر تلاش کنم.

احمدیان همچنین در مورد رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز گفت: ظاهراً بر اساس نتایج این مسابقات چهار بازیکن برای ترکیب تیم ملی انتخاب می‌شوند. بازیکن پنجم هم به صورت انتصابی مشخص می‌شود. از تجربه حضور در مسابقات فوق می‌توانم برای نتیجه گیری بهتر در انتخابی تیم ملی استفاده کنم. ضمن اینکه اگر رنکینگ جهانی خوبی داشته باشم در وضعیتم برای انتصاب بی تأثیر نخواهد بود. رنکینگ جهانی و ارتقاء در آن هم برای مسابقات انتخابی المپیک خیلی زیاد لازم است.

پینگ پنگ باز ۱۷ ساله ایران همچنین به نتایج خود در مسابقات صربستان، اسلوونی و کرواسی اشاره کرد و گفت: هر سه رویداد در دو رده سنی بزرگسالان و زیر ۲۱ سال برگزار شد. البته من رده سنی جوانان هستم اما در هر دو رده سنی مسابقات شرکت کردم. در صربستان و رده سنی بزرگسالان مسابقات این کشور، تا جدول ۳۲ نفره بالا آمدم و با شکست مقابل نفر دوم جدول رده بندی از کرواسی حذف شدم. در رده سنی زیر ۲۱ سال هم در جدول ۳۲ نفر به نماینده هنگ کنگ باختم.

وی تصریح کرد: در رقابت‌های زیر ۲۱ سال اسلوونی تا جمع هشت بازیکن برتر پیش رفتم اما در این مرحله به نماینده اتریش باختم. در رده سنی بزرگسالان هم تا جدول ۶۴ نفره بالا آمدم. مسابقات اسلوونی در بخش دوبل هم برگزار شد که در آن همراه با هم تیمی خود (میعاد لطفی) سوم شدم. در کرواسی هم جزو ۳۲ بازیکن رقابت‌های زیر ۲۱ سال شدم اما در رده بزرگسالان این رقابت‌ها در همان مرحله گروهی حذف شدم.

امین احمدیان در پایان گفت: رنکینگ جهانی جدید نتیجه حضورم در این رقابت‌ها و هزینه‌ای که برای آنها متقبل شدم را مشخص می‌کنم. تلاش می‌کنم در مسابقات انتخابی نتیجه بگیرم و در ترکیب تیم ملی قرار بگیرم تا شرایط حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک را به دست بیاورم. بعد از انتخابی تیم ملی هم اگر فدراسیون برنامه‌ای برای تیم ملی نداشت سعی می‌کنم بازهم با هزینه شخصی در مسابقات شرکت کنم.