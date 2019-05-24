به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که یک فروند جنگنده نیروهای وابسته به ژنرال خلیفه حفتر چندین موضع در طرابلس پایتخت لیبی از جمله مقر پارلمان این کشور را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، همچنین باغ وحش واقع در مرکز طرابلس نیز مورد حمله هوایی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، وزارت کشور دولت وفاق ملی لیبی با صدور بیانیه ای، حملات مذکور که در آن بخشی از پارلمان تخریب شده است را محکوم کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است: حمله به پارلمان، ادامه جنایات جنگی صورت گرفته از سوی حفتر بوده و پیش از این نیز مناطق مسکونی مورد هدف قرار گرفته اند. جامعه جهانی وظیفه خود را ایفا کرده و از غیرنظامیان حفاظت کند.

گفتنی است ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر فرمانده نظامیان مستقر در شرق لیبی در ۴ آوریل سال جاری از آغاز عملیات برای تصرف شهر طرابلس پایتخت این کشور خبر داد.



این در حالی است که قرار بود کنفرانس گفتگوی ملی در شهر غدامس در جنوب غرب این کشور طی این ماه آغاز شود.



فائز السراج رئیس شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، پس از تحرکات نظامی نیروهای ژنرال خلیفه حفتر به سوی طرابلس حالت آماده باش اعلام کرد.