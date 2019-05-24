به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای سوم خرداد ماه، سالروز حماسه تاریخی و بزرگ آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت. این بیانیه به شرح زیر است:

جنگ تحمیلی استکبار جهانی ضد ملت ایران که با حمایت های همه جانبه و بی دریغ ابرقدرت های شرق و غرب، متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان و با تصور غلط از وضعیت داخلی کشور و عدم انسجام نیروهای مسلح با هدف نابودی انقلاب، فروپاشی نظام و بازگشت سلطه‌گران به کشور، طراحی و عملیاتی شده بود با سد مقاومت و ایستادگی مجاهدانه و فداکارانه ملت ایران برخورد و رزمندگان اسلام با حضور حماسی و شهادت‌طلبانه خود در جبهه های نبرد با دشمن، این توطئه بزرگ را سرانجام پس از هشت سال رویارویی نابرابر، خنثی و با شکست قطعی مواجه ساختند.

حماسه آزادسازی خرمشهر یکی از حوادث و رخدادهای شگرف، ماندگار و سرنوشت ساز هشت سال دفاع مقدس است که درس ها و عبرت های آن برای همیشه تاریخ برای ملت ایران می تواند الهام بخش، آموزنده و رهگشا باشد.

رمز موفقیت و ایستادگی ملت ایران که موجبات شکوفایی و بالندگی نام ایران و ایرانی در سپهر جهانی را در آن دوران تاریخی درخشان فراهم آورد، ناشی از تکیه امام و امت به اسلام عزیز و بهره‌مندی از ایمان و اراده راسخ و خلل ناپذیر است. با گذشت سی و هفت سال از عملیات بیت المقدس و حماسه آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ و شکست توطئه بزرگ نظام سلطه بین الملل در پایان جنگ تحمیلی، در تداوم تقابل بنیادین و راهبردی انقلاب و نظام اسلامی با استکبار جهانی شاهد تلاش آمریکا و جبهه استکبار برای تهی کردن جامعه اسلامی از عناصر قدرت و مقاومت ملت ایران یعنی همان ایمان و اراده راسخ، اتکا به نفس، وحدت، اتحاد و امید به آینده و افق های افتخارآمیز پیشرو هستیم.

هوشیاری، هوشمندی و ارتقای آمادگی های همه جانبه ملی برای مقابله با تهدیدات و خطرات ناشی از توطئه ها و نقشه های شوم و نوین جبهه دشمن با محوریت رژیم فرعونی و ماجراجوی آمریکا از اولویت‌ها و ضرورت‌های انکارناپذیر امروز کشور است. شکست فتنه آفرینی ها و بحران سازی های دوران" پسا جنگ "برابر ایران اسلامی که دستاوردی جز سیاهه ای از بی‌آبرویی و حقارت برای آمریکا و شرکای کاخ سفید به همراه نداشته است، اردوگاه دشمن را در باتلاق "توهم" قرار داده است به گونه‌ای که با خطاهای راهبردی و محاسبات غلط پی درپی، در حضیض ضعف و زبونی لاف در غریبی می زنند و با به کارگیری ابر رسانه های وابسته و ترفندهای شیطانی و در حالی که ملت ایران را همچنان تروریست خطاب قرار می دهند، در رویای فریب ملت و تحمیل منویات و خواسته‌های پلید، شب و روز می گذرانند.

به برکت رهبری شجاع، دوراندیش و انقلابی و ملتی بیدار، بصیر و هوشمند و آبدیده شده در کوران توطئه های زنجیره‌ای دشمن در چهار دهه اخیر، راهبردها و دستاوردهای امروز آمریکا و متحدان واشنگتن به ویژه رژیم صهیونیستی و ارتجاع سعودی در مصاف با ایران اسلامی نیز فرجامی جز شکست، خفت و رسوایی نخواهد داشت و به عامل یکپارچکی و تقویت اراده و روحیه امریکاستیزی ایرانیان تبدیل می شود.

الگوی حماسه آزادسازی خرمشهر و نسخه مقاومت و تسلیم ناپذیری برابر دشمن، ضامن پیروزی و غلبه ملت ایران بر زیاده خواهی های قدرت های سلطه گر و در رأس آن دولت منفور آمریکا و رئیس جمهور خبیث و قمارباز آن است. مصونیت آفرینی برای کشور و موفقیت برابر آرایش جنگی امروز دشمن که اشغال خرمشهرهای جدید انقلاب و ایران اسلامی را در بستر جنگ اقتصادی و نبرد اراده‌ها دنبال می‌کند، مستلزم وحدت و انسجام ملی و تردید به خود راه ندادن در شناخت دقیق برنامه‌های دشمن و مقابله بی‌امان، قاطع و بدون تأخیر با عوامل و زمینه های ایجاد خلل و سستی در بهره گیری از منظومه پیدا و نهان قدرت سازی های جدید برای نشان دادن واکنش ها و اقدامات قدرتمندانه برابر هر دشمن طمع کار و ماجراجویی است.

حماسه آزادسازی خرمشهر همچنان به آحاد جامعه ایرانی درس "مقاومت" می دهد و در شرایط خطیر امروز، ظرفیت های فرا راهبردی ایران که بر قله آن رهبری حکیم، حازم و هوشمند قراردارد -که با شجاعت و درک درست تهدیدها و فرصت ها و شناخت هوشمندانه واقعیت های میدان و بهره‌گیری از تجربیات، حرکت مقاومت حماسی ملت را به پیش می‌برد و با نگاه فرصت محور او همه تهدیدها به فرصت های طلایی تبدیل شده است- ملت ایران را بیش از هر زمان دیگر در مسیر حفظ استقلال، آزادی، شرف و عزت خود مصمم تر از همیشه راست قامت استوار نگاه داشته است و به فضل الهی با عمل به موقع و به اندازه در جنگ اقتصادی و رسانه ای جاری بر دشمن فائق و با تمام کردن کار بدخواهان انقلاب و ایران اسلامی، ناقوس پایان تاریخ را برای آنان به صدا در خواهد آورد.