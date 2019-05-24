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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۳۰

بیانیه سپاه در سالروز آزادی خرمشهر؛

ارتقاء آمادگی‌های همه جانبه ملی برای مقابله با آمریکا ضروری است

ارتقاء آمادگی‌های همه جانبه ملی برای مقابله با آمریکا ضروری است

در بیانیه سپاه به مناسبت سوم خرداد بر هوشیاری و ارتقای آمادگی‌های همه جانبه ملی برای مقابله با تهدیدات و خطرات ناشی از توطئه‌ها و نقشه‌های شوم و ماجراجویی‌های آمریکا تاکید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای سوم خرداد ماه، سالروز حماسه تاریخی و بزرگ آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت. این بیانیه به شرح زیر است:

جنگ تحمیلی استکبار جهانی ضد ملت ایران که با حمایت های همه جانبه و بی دریغ ابرقدرت های شرق و غرب، متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان و با تصور غلط از وضعیت داخلی کشور و عدم انسجام نیروهای مسلح با هدف نابودی انقلاب، فروپاشی نظام و بازگشت سلطه‌گران به کشور، طراحی و عملیاتی شده بود با سد مقاومت و ایستادگی مجاهدانه و فداکارانه ملت ایران برخورد و رزمندگان اسلام با حضور حماسی و شهادت‌طلبانه خود در جبهه های نبرد با دشمن، این توطئه بزرگ را سرانجام پس از هشت سال رویارویی نابرابر، خنثی و با شکست قطعی مواجه ساختند.

حماسه آزادسازی خرمشهر یکی از حوادث و رخدادهای شگرف، ماندگار و سرنوشت ساز هشت سال دفاع مقدس است که درس ها و عبرت های آن برای همیشه تاریخ برای ملت ایران می تواند الهام بخش، آموزنده و رهگشا باشد.

رمز موفقیت و ایستادگی ملت ایران که موجبات شکوفایی و بالندگی نام ایران و ایرانی در سپهر جهانی را در آن دوران تاریخی درخشان فراهم آورد، ناشی از تکیه امام و امت به اسلام عزیز و بهره‌مندی از ایمان و اراده راسخ و خلل ناپذیر است. با گذشت سی و هفت سال از عملیات بیت المقدس و حماسه آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ و شکست توطئه بزرگ نظام سلطه بین الملل در پایان جنگ تحمیلی، در تداوم تقابل بنیادین و راهبردی انقلاب و نظام اسلامی با استکبار جهانی شاهد تلاش آمریکا و جبهه استکبار برای تهی کردن جامعه اسلامی از عناصر قدرت و مقاومت ملت ایران یعنی همان ایمان و اراده راسخ، اتکا به نفس، وحدت، اتحاد و امید به آینده و افق های افتخارآمیز پیشرو هستیم.

هوشیاری، هوشمندی و ارتقای آمادگی های همه جانبه ملی برای مقابله با تهدیدات و خطرات ناشی از توطئه ها و نقشه های شوم و نوین جبهه دشمن با محوریت رژیم فرعونی و ماجراجوی آمریکا از اولویت‌ها و ضرورت‌های انکارناپذیر امروز کشور است. شکست فتنه آفرینی ها و بحران سازی های دوران" پسا جنگ "برابر ایران اسلامی که دستاوردی جز سیاهه ای از بی‌آبرویی و حقارت برای آمریکا و شرکای کاخ سفید به همراه نداشته است، اردوگاه دشمن را در باتلاق "توهم" قرار داده است به گونه‌ای که با خطاهای راهبردی و محاسبات غلط پی درپی، در حضیض ضعف و زبونی لاف در غریبی می زنند و با به کارگیری ابر رسانه های وابسته و ترفندهای شیطانی و در حالی که ملت ایران را همچنان تروریست خطاب قرار می دهند، در رویای فریب ملت و تحمیل منویات و خواسته‌های پلید، شب و روز می گذرانند.

به برکت رهبری شجاع، دوراندیش و انقلابی و ملتی بیدار، بصیر و هوشمند و آبدیده شده در کوران توطئه های زنجیره‌ای دشمن در چهار دهه اخیر، راهبردها و دستاوردهای امروز آمریکا و متحدان واشنگتن به ویژه رژیم صهیونیستی و ارتجاع سعودی در مصاف با ایران اسلامی نیز فرجامی جز شکست، خفت و رسوایی نخواهد داشت و به عامل یکپارچکی و تقویت اراده و روحیه امریکاستیزی ایرانیان تبدیل می شود.

الگوی حماسه آزادسازی خرمشهر و نسخه مقاومت و تسلیم ناپذیری برابر دشمن، ضامن پیروزی و غلبه ملت ایران بر زیاده خواهی های قدرت های سلطه گر و در رأس آن دولت منفور آمریکا و رئیس جمهور خبیث و قمارباز آن است. مصونیت آفرینی برای کشور و موفقیت برابر آرایش جنگی امروز دشمن که اشغال خرمشهرهای جدید انقلاب و ایران اسلامی را در بستر جنگ اقتصادی و نبرد اراده‌ها دنبال می‌کند، مستلزم وحدت و انسجام ملی و تردید به خود راه ندادن در شناخت دقیق برنامه‌های دشمن و مقابله بی‌امان، قاطع و بدون تأخیر با عوامل و زمینه های ایجاد خلل و سستی در بهره گیری از منظومه پیدا و نهان قدرت سازی های جدید برای نشان دادن واکنش ها و اقدامات قدرتمندانه برابر هر دشمن طمع کار و ماجراجویی است.

حماسه آزادسازی خرمشهر همچنان به آحاد جامعه ایرانی درس "مقاومت" می دهد و در شرایط خطیر امروز، ظرفیت های فرا راهبردی ایران که بر قله آن رهبری حکیم، حازم و هوشمند قراردارد -که با شجاعت و درک درست تهدیدها و فرصت ها و شناخت هوشمندانه واقعیت های میدان و بهره‌گیری از تجربیات، حرکت مقاومت حماسی ملت را به پیش می‌برد و با نگاه فرصت محور او همه تهدیدها به فرصت های طلایی تبدیل شده است- ملت ایران را بیش از هر زمان دیگر در مسیر حفظ استقلال، آزادی، شرف و عزت خود مصمم تر از همیشه راست قامت استوار نگاه داشته است و به فضل الهی با عمل به موقع و به اندازه در جنگ اقتصادی و رسانه ای جاری بر دشمن فائق و با تمام کردن کار بدخواهان انقلاب و ایران اسلامی، ناقوس پایان تاریخ را برای آنان به صدا در خواهد آورد.

کد مطلب 4624871
زهرا علیدادی

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