لزوم ایجاد ظرفیت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - فاطمه امیری*: بازار در تنش و بی نظمی به سر می‌برد و کارشناسان عدم اجرای سیاست گذاری درست در تنظیم بازار و نظارت بر آن را دلیل اصلی این مشکلات دانسته و اصلاح فوری اقدامات را راهکار اصلی برون رفت از مشکلات موجود اعلام کرده‌اند اما در این میان احیای وزارت بازرگانی نیز به عنوان راه حلی برای برون رفت از مشکلات موجود در بازار عنوان شده است.

بر اساس گزارشات موجود با گذشت چند سال از تصویب قانون انتزاع بسیاری از زیرساخت های لازم برای اجرای وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و به ویژه نظارت بر بازار به این وزارت خانه سپرده نشد و عملاً این وزارتخانه توان حضور در بازار را نیافت

مدیریت زنجیره تولید تا مصرف یک ایده آل است که در صورت عملیاتی شدن آن تمامی اجزا زنجیره از کشاورز تا مصرف کننده بهره خواهند برد اما هر چند می‌توان گفت بخش عمده از تولید تحت اختیار وزارت جهاد کشاورزی است اما اجزای بازار همچنان در ید وزارت صمت قرار دارد به طوری که در بازار محصولات کشاورزی واسطه‌ها حرف آخر را می‌زنند که نظارت بر عملکرد آنها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست.

عمده محصولاتی که در بازار نیاز به برنامه و تنظیم دارند کالاهای استراتژیک کشاورزی هستند؛ این محصولات که تولید آنها تحت اختیار وزارت جهاد کشاورزی است با نیاز روزانه مردم در ارتباط هستند بنابراین وجود یک وزارتخانه جدا از تولید نمی‌تواند نقش اثرگذاری در تنظیم بازار داشته باشد.

به طور قطع توانمندی وزارت جهاد کشاورزی تحت هر شرایط اقتصادی به نفع دولت و جامعه خواهد بود و این امر بویژه در تنظیم بازار محصولات کشاورزی باری بزرگ از دوش دولت برداشته و همچنین نفع بهره بردار و مصرف کننده را بدنبال دارد اما جداسازی بازار از این وزارتخانه واسطه‌ها را توانمندتر ساخته و در نهایت فاصله بالایی در قیمت محصولات از سر مزرعه تا خرده فروشی‌ها را رقم می‌زند کمااینکه اکنون نیز این امر حادث شده و به دلیل نبود توان اجرایی در نظارت بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی بی نظمی بازار محصولات کشاورزی را شاهدیم.

یک بعد مهم در تنظیم بازار محصولات کشاورزی واردات و صادرات است، وزارتخانه متولی کشاورزی از ابتدای امر به واسطه ارتباط مستمر با کشاورزان و اجرای سیاست‌های بخش کشاورزی در جریان کشت محصول قرار گرفته، بحران و خسارات را پیش بینی و بررسی کرده و مازاد تولید یا کمبود هر محصول کشاورزی را گزارش می‌دهد؛ این وزارتخانه در نهایت می‌تواند مرجع قوی برای ارائه مجوز صادرات یا واردات باشد کمااینکه تجربیات سال‌های پیش از تصویب قانون انتزاع موید وجود مشکلاتی به دلیل ناهماهنگی یا بی اطلاعی وزارت بازرگانی از حوزه کشاورزی بوده است.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور و اهمیت ویژه بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم، اصلاح اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار برای دولت هزینه‌ای به مراتب کمتر از احیای مجدد وزارت بازرگانی در برداشته و در اسرع وقت انجام می‌پذیرد، هرچند واگذار نمودن زیر ساخت‌ها و ایجاد ظرفیت برای تنظیم بازار در راستای تحقق اهداف دولت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی امری ضروری است.

* فعال رسانه ای