به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهار کرد: فتح خرمشهر با نقشه فرماندهان و فداکاری رزمندگان اسلام بود و هیچ جریان غیرعادی ایجاد نشد که بگوییم در این موضوع دخیل بوده است.

وی افزود: امام راحل فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد و باید ببینیم معنی این سخن چیست؟ کسانی که در موضوع آزاد سازی خرمشهر دخیل بودند فرماندهان و رزمندگان بودند و آنچه باعث شد این دو قشر جرأت کنند وارد صحنه شوند اعتقاد و اطمینان به خداوند بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: انسان‌هایی با عشق به خداوند به کاری که طبق موازنه نظامی امکان نداشت اقدام کردند و خداوند هم یاری کرد و پیروزی حاصل شد. وقتی که رزمندگان وارد خرمشهر شدند بعثی‌ها را غافل گیر کردند و حتی نیروهای بعثی زمان پوشیدن لباس نداشتند و ۵۰ هزار رزمنده با تمام امکانات تسلیم رزمندگان اسلام شدند.

علم الهدی تاکید کرد: خداوند سال ۶۳، خداوند سال ۹۸ هم هست و در جنگ اقتصادی و جنگ نرم نیز باید به خداوند توکل کنیم. رهبر معظم انقلاب فرمودند جنگ امروز جنگ اراده هاست و باید بدانیم دشمن تکیه بر منابع مالی دارد و ما بر خداوند توکل داریم.

وی اظهار کرد: تمام مشکلات امروز ما در همین اراده است زیرا مردم اراده کرده اند مقابل دشمن بایستند و مسئولان نیز باید اراده کرده و با همه قدرت مشکل گرانی را حل کنند و اگر این اراده نباشد مقاومت مردم مشکلی را حل نمی‌کند.

امام جمعه مشهد گفت: برخی جریان‌های زمان جنگ خدمت امام خمینی (ره) رسیدند و اختیار فرماندهی در جنگ خواستند که امام نیز اجازه دادند تا آنها بهانه‌ای نداشته باشند و نتیجه آن پیشروی ۷۰ کیلومتری دشمن در کشور شد زیرا آنها به دنبال قدرت بودند و این مردم بودند که مقاومت کردند.

علم الهدی بیان کرد: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیداب و سرخاب زدند و از این مملکت فرار کردند و به دامن دشمن پناه بردند و این مردم بودند که با رهبری امام راحل به پیروزی رسیدند و ۴۰ سال است اجازه ندادند دشمن به اهدافش برسد.

وی تصریح کرد: امروز یک عده به دنبال نشاط جوانان با رقص و آواز و اجرای ناهنجاری و بی‌بندوباری‌ها هستند که غلط است و باید جوانان وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و با امید قدم بردارند که باید فضا را برای این مهم آماده کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: جوانان ما استعداد لازم را دارند و باید فضای لازم برای این مهم فراهم شود تا بتوانند پیشرفت کنند.