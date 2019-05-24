  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۲۹

امام جمعه مشهد عنوان کرد

نشاط جوانی با کار محقق می‌شود نه ترویج بی‌بندوباری

نشاط جوانی با کار محقق می‌شود نه ترویج بی‌بندوباری

مشهد- امام جمعه مشهد گفت: برای ایجاد نشاط در جوانان باید زمینه کار و فعالیت آنها فراهم شود نه اینکه بی‌بندوباری ترویج یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهار کرد: فتح خرمشهر با نقشه فرماندهان و فداکاری رزمندگان اسلام بود و هیچ جریان غیرعادی ایجاد نشد که بگوییم در این موضوع دخیل بوده است.

وی افزود: امام راحل فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد و باید ببینیم معنی این سخن چیست؟ کسانی که در موضوع آزاد سازی خرمشهر دخیل بودند فرماندهان و رزمندگان بودند و آنچه باعث شد این دو قشر جرأت کنند وارد صحنه شوند اعتقاد و اطمینان به خداوند بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: انسان‌هایی با عشق به خداوند به کاری که طبق موازنه نظامی امکان نداشت اقدام کردند و خداوند هم یاری کرد و پیروزی حاصل شد. وقتی که رزمندگان وارد خرمشهر شدند بعثی‌ها را غافل گیر کردند و حتی نیروهای بعثی زمان پوشیدن لباس نداشتند و ۵۰ هزار رزمنده با تمام امکانات تسلیم رزمندگان اسلام شدند.

علم الهدی تاکید کرد: خداوند سال ۶۳، خداوند سال ۹۸ هم هست و در جنگ اقتصادی و جنگ نرم نیز باید به خداوند توکل کنیم. رهبر معظم انقلاب فرمودند جنگ امروز جنگ اراده هاست و باید بدانیم دشمن تکیه بر منابع مالی دارد و ما بر خداوند توکل داریم.

وی اظهار کرد: تمام مشکلات امروز ما در همین اراده است زیرا مردم اراده کرده اند مقابل دشمن بایستند و مسئولان نیز باید اراده کرده و با همه قدرت مشکل گرانی را حل کنند و اگر این اراده نباشد مقاومت مردم مشکلی را حل نمی‌کند.

امام جمعه مشهد گفت: برخی جریان‌های زمان جنگ خدمت امام خمینی (ره) رسیدند و اختیار فرماندهی در جنگ خواستند که امام نیز اجازه دادند تا آنها بهانه‌ای نداشته باشند و نتیجه آن پیشروی ۷۰ کیلومتری دشمن در کشور شد زیرا آنها به دنبال قدرت بودند و این مردم بودند که مقاومت کردند.

علم الهدی بیان کرد: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیداب و سرخاب زدند و از این مملکت فرار کردند و به دامن دشمن پناه بردند و این مردم بودند که با رهبری امام راحل به پیروزی رسیدند و ۴۰ سال است اجازه ندادند دشمن به اهدافش برسد.

وی تصریح کرد: امروز یک عده به دنبال نشاط جوانان با رقص و آواز و اجرای ناهنجاری و بی‌بندوباری‌ها هستند که غلط است و باید جوانان وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و با امید قدم بردارند که باید فضا را برای این مهم آماده کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: جوانان ما استعداد لازم را دارند و باید فضای لازم برای این مهم فراهم شود تا بتوانند پیشرفت کنند.

کد مطلب 4624876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناصر IR ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
      2 0
      پاسخ
      چرا در رابطه با فسادهای دولتی و اختلاس ها علما و دلواپسان واکنش نشان نمی دهند؟ چرا وقتی پای شادی و هنر در میان است حساسیت ها برانگیخته میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها