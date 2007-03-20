امروز در تاریخ

ملی شدن صنعت نفت ایران

سرانجام پس از ماهها مبارزه مردم ایران با استعمار و رهبری های داهیانه آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق ، درچنین روزی در سال1329هجری شمسی، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس سنا گذشت. گزارش کمیسیون نفت مجلس به شرح ذیل تقدیم مجلس شورای ملی شد : نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت ، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست ، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می نماید . بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می نماید . ماده واحده : مجلس شورای ملی تصمیم مورخه هفدهم اسنفند 1329 کمیسیون نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می نماید . تبصره 1 : آقایان حق دارند تا 15 روز بعد از تشکیل کمیسون حق حضور داشته باشند . گزارش کمیسیون در بیست و چهارم اسفند از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت . همچنین مجلس سنا در 29 اسفند 1329 گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به شرح ذیل تصویب نمود : به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان ، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود یعنی تمام عملیات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد . کمیسیون نفت در 5 اردیبهشت 1330 گزارشی مشتمل بر نه ماده به مجلس تقدیم نمود .

در گذشت سید اشرف الدین حسینی گیلانی



در چنین روزی درسال 1309 هجری شمسی ، سید اشرف الدین حسینی گیلانی شاعر و نویسنده ایرانی دار فانی را وداع گفت . سید اشرف الدین رشتی متخلص به نسیم شمال روزنامه ای را به همین نام در دوران مشروطیت منتشر می کرد . نسیم شمال شاعری بود آزاد اندیش و در جهت دفاع از مشروطیت مقالات بسیاری به شیوه طنز در روزنامه خود می نگاشت . اشعار او غالبا رگه هایی از طنز را به همراه داشتند .

ما اگر علم و هنر می داشتیم کوه را از جای بر می داشتیم

خط آهن می نمودیم اختراع راهها در بحر و بر می داشتیم

موقع صلح جهان در کنفرانس احترامات دگر می داشتیم

نفت وقند و شمع را می ریختیم جای حنظل نیشکر می کاشتیم

تاکید حضرت امام خمینی ( ره ) بر حفظ ارتش

در چنین روزی در سال 1357، امام خمینی (ره ) با صدور فرمانی مردم را به حمایت از ارتش فراخواند . پیش از آن به دلیل جنایاتی که نظامیان رژیم پهلوی در جریان به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی علیه مردم ایران روا داشته بودند ، بر خی از احزاب و گروهک ها در صدد انحلا ل ارتش بر آمدند . بدنه ارتش خود در سالهای پایانی رژیم پهلوی با تبعیت از رهنمود های داهیانه امام خمینی ره به حربه ای علیه رژیم پهلوی بدل شده بود و در روزهای پس از انقلاب نیز مطیع فرامین امام خمینی ره بود . بازار تهران در این روز در بیانیه ای ضمن تقدیر از ارتش اعلام کرد : مقدم ارتش انقلاب ملی به بازار تهران گلباران باد . بازاریان تهران امروز برای نخستین بار با یک دنیا شور و هیجان بی نظیر شاهد رژه ارتش ملی دلیر ایران یعنی پاسداران این مرز و بوم بودند .

تولد یوهان سباستان باخ



درچنین روزی در سال 1658 میلادی ، « یوهان سباستیان» باخ موسیقیدان بزرگ آلمانی در این کشور متولد شد . پدر یوهان سباستان باخ از نوازندگان دربار بود . او ده ساله بود که پدر و مادرش در گذشتند و وی تحت نظر برادر بزرش قرار گرفت . در پانزده سالگی به عشق آموختن نوازندگی ارگ کلیسا ، پای پیاده تا هامبورگ که یکصد و بیست کیلومتر با اقامتگاه او فاصله داشت راه افتاد و به خدمت رانیکون نامی که استاد ارگ کلیسای سنت کاترین هامبورگ بود رسید . به زودی در سال 1703 ارگ نواز آرنشتاد و سپس در سال 1707 ارگ نواز مولهاوزن شد و به سال 1708 در وایمار به ارگ نوازی در بار برگزیده شد . در سال 1714 رهبر ارکستر شد و به سال 1717 رهبری ارکستر کوئن را به عهده گرفت . از سال 1723 تا آخر عمرنیز در لایپزیک رهبری آواز و کانتوری و ارگ نوازی کلیسای سن توماس را به عهده داشت . باخ بیشتر عمر خود را در کلیسا گذراند و آثارش بیشتر جنبه مذهبی دارند و در زمان خویش از آن همه آثار ارزنده چند تایی به چاپ نرسید . آثار مشهور او عبارتند از : فانتزی کرومتیک و فوگ ، کنسرتو ایتالین ، واریاسیون های کلدبرگ ، هدیه موسیقی ، هنر فوگ ، کنسرتوهای براندنبورگ ، توکاتا و فوگ در رمینور ، و.... وی در سال 1750 میلادی در گذشت .

( منبع : نژد ، محمد ، جهان دانش ، فرهنگ دانستنیها ، ج 2 )



افتتاح برج ایفل



در چنین روزی در سال 1889 میلادی برای نخستین بار برج بزرگ ایفل در فرانسه افتتاح شد . برج ایفل در سال 1889 میلادی وبه مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب فرانسه توسط "گوستاوا یفل"طراحی وساخته شد. این برج که هم اکنون نماد کشور فرانسه محسوب می شود از سال 1983 میلادی مورد توجه همگان قرار گرفت . در سال بیش از شش میلیون نفربرای دیدن مناطق مختلف پاریس بر فراز این برج می روند .

رو زجهانی مبارزه با تبعیض نژادی



همه ساله چنین روزی به عنوان روزجهانی مبارزه با تبعیض نژادی از سوی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است . همچنین از این روز، هفته همبستگی با ملت های در حال مبارزه علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی آغاز می گردد. آپارتاید و راسیسم امروزه به عنوان دو واژه متداول در فرهنگ علوم سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد . نژاد پرستی امروزه به حالتی اطلاق می گردد که طی آن یک گروه خود را به لحاظ نژاد ، زبان ، و یا رنگ پوست بر سایر اقوام برتر بدانند . سیاست آپارتاید اگر به کنه معنا مورد بررسی قرار گیرد، به اندازه دوران بشریت عمر دارد چرا که از دیر باز سیاهان تنها به دلیل تیره بودن رنگ پوستشان برده سفید پوستان بوده اند . دین اسلام از همان ابتدا با این شیوه مبارزه کرد و متقی ترین مردم نزد پروردگار را گرامی ترین آنان می دانست . بلال حبشی در صدر اسلام موید این مطلب است . اما سیاست آپارتاید به معنای جدید آن از سال 1947 میلادی از سوی حزب ناسیونالیست آفریقای جنوبی آغاز شد . برتری نژادی از سوی هیتلر هم موجبات دو جنگ جهانی را فراهم آورد . امروزه مساله نژاد پرستی به عنوان رایج ترین بحث در میان اقوام اروپایی و آمریکایی مطرح است . نظام آپارتاید به مفهوم جداسازی سیاه پوستان از سفید پوستان در آفریقای جنوبی ، سرانجام پس از سالها مبارزه در هفدهم ژوئن 1991 میلادی از سوی پارلمان آفریقای جنوبی لغو شد .

روز جهانی زمین



همه ساله چنین روزی به عنوان روز زمین در سراسر جهان گرامی داشته می شود . روز ابتدای بهار به عنوان روز زنده شدن زمین از خواب زمستانی و روز بهار طبیعت از سوی کشور های مختلف مورد احترام قرار دارد.

تولد هنریک ایبسن



در چنین روزی در سال 1828 میلادی هنریک ایبسن نویسنده ، نمایشنامه نویس و شاعر مشهور نروژی به دنیا آمد . وی به دلیل خلق آثار خلاقه درجه دکترای افتخاری را از دانشگاه اوپ سالا دریافت نمود . او همچنین در دوان هنری خود جوایز ادبی بسیاری در یافت کرد . « دشمن مردم» و « خانه عروسک » عناوین مهمترین آثار اویند . وی به سال 1906 میلادی در نروژ دیده از جهان فروبست . هنوز نیز آثار او مورد اقتباس فیلمسازان و تولیدکنندگان آثار تلویزیونی قرار می گیرد .

تولد اوژن هریگل

در چنین روزی در سال 1885 میلادی اوژن هریگل فیلسوف آلمانی دیده به جهان گشود . وی یکی از نخستین استادان فلسفه ذن در اروپا به شمار می رود .

تولد برنارد آلواس زیمرمان

در چنین روزی در سال 1918 میلادی زیمرمان آهنگساز بر جسته آلمانی متولد شد . " سربازان " عنوان مهمترین اثر وی نام دارد.

در گذشت کارل تئودور درایر

در چنین روزی در سال 1968 میلادی کارل تئودور درایر از برجسته ترین کارگردانان جهان دیده از جهان فروبست . وی اصالتا دانمارکی بود . در بحث سینمای دینی نام درایر در صدر فیلمسازان قرار می گیرد . « مصائب ژاندراک » به عنوان شاهکار وی هنوز نیز یکی از بر جسته ترین فیلم های تاریخ سینماست .

علیه پروتستان ها

در چنین روزی در سال 1627 میلادی دو کشور فرانسه و اسپانیا یا یکدیگر قرار دادی را امضا کردند که بر اساس آن می توانستند علیه پروتستان ها اقداماتی را انجام دهند . البته پیشتر در سال 1525 میلادی پارلمان فرانسه در همین روز قانون تعقیب پروتستان ها را از تصویب نمایندگان گذراند .

تاسیس کمپانی هند شرقی آلمانی

در چنین روزی در سال 1602 میلادی کمپانی هند شرقی مربوط آلمان ( دوچ ) تاسیس شد .

پیشروی ارتش فرانسه

ارتش فرانسه ارتش عثمانی را در منطقه هلی پلیس شکست داد و به سمت قاهره پیش روی کرد .

حمله آلمان به مالت

در چنین روزی در سال آلمان به کشور مالت حمله ور شد .

مداخله دیوان

در چنین روزی در سال 1980 میلادی ایالات متحده آمریکا پرونده گروگانگیری جاسوسان آمریکایی در ایران ( ماجرای سیزدهم آبان ) را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع کرد .



ژاک شیراک رییس جمهور

در چنین روزی در سال 1986 میلادی، ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه شد .او در حال حاضر رییس جمهور فرانسه است . در جهان سیاست وی را به عنوان سیاست مداری محافظه کار می شناسند .

نخستین انتخابات السالوادور

در چنین روزی در سال 1994 میلادی ، پس از دوازده سال جنگ داخلی در السالوادور برای نخستین بار در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد .

گاز در مترو ژاپن

در چنین روزی در سال 1995 میلادی گروهی از مخالفین دولت در ژاپن با انجام یک اقدام تروریستی فاجعه ای را در این کشور رقم زدند . این افراد با رها کردن گاز سمی در متروی ژاپن دوازده نفر را کشته و بیش از پنج هزار نفر را مجروح کردند .

روز استقلال تانزانیا

در چنین روزی در سال 1964 میلادی ، تانزانیا اعلام استقلال کرد . جمهورى تانزانیا در افریقاى شرقى و در همسایگی کشورهاى : کنیا، اوگاندا، روندا، زئیر، مالاوى و موزامبیک قرار گرفته است . این کشور در گذشته به زنگبار مشهور بود .

پرتغالی ها کشور یاد شده را در قرون وسطی به استعمار خویش در آوردند . کشور زنگبار بعدها به دست انگلیسیها افتاد . پس از آن در سال 1964 میلادی دو بخش تانگانیکا و زنگبار به یکدیگر پیوستند و تانزانیا را رسما تشکیل دادند . زبان رسمى این کشور زبان سواحیلى است . غیر از زبان سواحیلى، زبان انگلیسى رایج بوده و خط رایج لاتین است. بیش ازنیمی از مردم این کشور مسلمان بوده و بقیه پیرو آئین مسیحیت و آنیمیسم هستند .