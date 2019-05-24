به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، حجت الاسلام سیدعلی حسینی گفت: این مراکز با هدف ارتقای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و قرآنی امامزادگان برای ارتقای فرهنگی و رفع آسیبهای اجتماعی تا دو ماه آینده در استان فعال میشوند.
وی با بیان اینکه در مرحله اول این مرکز در امامزاده عبدالله همدان راه اندازی میشود، افزود: با مشارکت علاقمندان به طور افتخاری این مراکز اداره و مرکز افق امامزاده عبدالله همدان در قسمت زیر زمین آن به زودی راه اندازی میشود.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: دو مرکز افق دیگر هم تا دو ماه آینده در امامزاده عبدالله ملایر و امامزاده محمد نهاوند شروع به کار میکنند.
حجت الاسلام حسینی ادامه داد: در مراکز افق افراد نیازمند در محدوده امامزاده شناسایی و از محل موقوفات کمک هزینه به محرومین و ایتام، به آنها کمک هزینههای نقدی پرداخت میشود.
وی گفت: در مراکز افق کلاسهای مشاوره خانواده و جوانان برگزار میشود و با شناسایی خیرین و معرفی خانوادههای آسیب پذیر برای ایجاد اشتغال و کمکهای نقدی گام مهمی در راستای سلامت هر چه بیشتر جامعه برداشته میشود.
وی افزود: در این امامزادهها کلاسهای فرهنگی، هنری و قرآنی نیز به طور رایگان برگزار میشود و در گام بعدی تعداد این مراکز در امامزادههای استان افزایش خواهد یافت.
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