رئیس جمهور شخصا به موضوع تعویق کنکور امسال ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسالم با اشاره به اهمیت شب‌های قدر و ضرورت بهره گیری از این فرصت، اظها، کرد: شب زنده داری در راه خدا تضمین کننده سعادت و جلب روزی‌های مهم مادی و معنوی است.

باقری در ادامه به سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس عملیات‌های متعددی انجام و شهرهای مختلفی آزاد شد اما خرمشهر و عملیات « المقدس» به عنوان نماد تبلور اراده مردم ایران و رزمندگان جان برکف دفاع مقدس برجسته شده است.

وی با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) درباره آزاد سازی خرمشهر، گفت: زمانی که در مسیر یاری دین گام برداریم خداوند نیز ما را یاری می‌کند. وجود این تفکر در شرایط امروز کشور راهکار برون رفت از مشکلات است.

امام جمعه اسالم با بیان اینکه سیل امسال علاوه بر خسارت‌های مادی خسارت‌های فکری و اجتماعی نیز بر جای گذاشته است، بیان کرد: ایجاد دغدغه و نگرانی برای چند صد هزار دانش آموز کنکوری نمونه‌ای از این دغدغه‌های فکری است قطعاً این دانش آموزان آمادگی لازم برای شرکت در کنکور را با توجه به شرایط پیش آمده در شهرهای خود ندارند و خواهان تعویق کنکور هستند.

باقری با اشاره به اینکه برخی با طرح اعطای ضریب یا سهمیه بیشتر به دانش آموزان مناطق سیل زده سعی در جبران این خسارت دارند، تصریح کرد: دانش آموزی که کتابش را آب برده سهمیه به چه دردش می‌خورد به علاوه سهمیه دادن به کنکوری‌های استان‌های سیل زده نوعی اجحاف و نا عدالتی در حق دانش آموزان دیگر استان‌ها است.

وی بهترین راه را دادن زمان بیشتر برای مطالعه و برگزاری آزمون یکسان و تعویق در کنکور امسال دانست و ادامه داد: ما در یک شرایط خاص قرار داریم و اگر برنامه آموزشی دانشگاه‌ها کمی دیرتر شروع شود یقیناً اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.

امام جمعه اسالم در ادامه خطبه‌های خود از مسئولان تصمیم گیرنده در این زمینه خواست که به فکر این دانش آموزان بوده و به خواسته و مطالبات آنها توجه کنند و افزود: نمایندگان مجلس باید حواسشان باشد با آینده فرزندان این کشور معامله نکنند. نماینده‌ای که نامه‌ای مبنی بر تعویق کنکور می‌نویسد اما در روز رأی گیری به عنوان مخالف صحبت می‌کند، باید بداند با این اقدام خود چه ضربه‌ای به جایگاه مجلس وارد می‌کند.

وی همچنین در ادامه از رئیس جمهور خواست تا شخصاً به بحث تعویق کنکور ورود کند.

وجود ضعف و کاستی دینی و فرهنگی در سریال‌های ماه مبارک رمضان امسال

باقری به برنامه ریزی فشرده پخش سریال‌های ماه مبارک رمضان و وجود کاستی‌های دینی و فرهنگی در آن نیز اشاره کرد و گفت: این نوع برنامه ریزی سبب شده مردم فرصت کمتری برای حضور در مساجد و برنامه‌های معنوی این ماه مبارک پیدا کنند. سریال‌های امسال از نظر محتوا و تأثیرگذاری نیز مثبت عمل نکرده اند متأسفانه در زمینه ساخت سریال دچار نوعی کپی برداری ناشیانه از سریال‌های خارجی شده‌ایم.

وی عادی جلوه دادن روابط خارج از عرف، ترویج تجمل و مصرف گرایی، عدم توجه به جایگاه نماز و روزه داری، ترویج خشونت و سیاه نمایی، نشان دادن چهره غیر واقعی از تاریخ را از جمله ضعف‌های آشکار سریال‌های ماه مبارک رمضان عنوان کرد و ادامه داد: با این وضعیت اگر صدا و سیما در ماه رمضان سریال نسازد بهتر است.

باقری با بیان اینکه صدا و سیما باید یک دانشگاه فرهنگ ساز باشد زیرا که منسوب بودن به جایگاه ولایت و رهبری انتظارها را از صدا و سیما خیلی بیشتر می‌کند، اظهار کرد: البته برنامه‌های خوب بسیار مفیدی هم دارد که کسی منکر آن نیست ولی نفوذ برخی جریانات و افرادی که وجهه اجتماعی خوبی ندارند حال صدا و سیما را ناخوش کرده است.