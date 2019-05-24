انفجار تروریستی حین برگزاری نماز جمعه در یکی از مساجد کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، وزارت کشور افغانستان هم اکنون وقوع انفجار در حوزه نهم شهر کابل پایتخت این کشور را مورد تأئید خود قرار داد.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان در این خصوص گفت: این انفجار تروریستی در یک مسجد روی داده است.

به گزارش شبکه خبری تلویزیونی، این انفجار درمسجد التقوا در حوزۀ نهم شهر کابل روی داد و بر اثر آن سیمع الله ریحان امام جماعت این مسجد جان خود را از دست داد.

به گزارش این رسانه، تا کنون کشته شدن ۲ نفر و زخمی شدن ۱۶ نفر دیگر نیز در این حادثه مورد تأئید قمامات قرار گرفته است.

وزارت کشور افغانستان در این باره اعلام کرد: این رویداد در حوالی ساعت یک و بیست دقیقه (به وقت محلی) هنگامی روی داد که مواد منفجرۀ جاسازی شده در منبر این مسجد منفجر شد.