به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه فردیس، ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، با اشاره به اینکه خرمشهر با مقاومت پیروز شد، اظهار کرد: در روز سوم خرداد موفق شدیم حدود پنج کیلومتر از خرمشهر را که به تصرف دشمن درآمده بود باز پس گیریم.

وی در ادامه بابیان اینکه رزمندگان اسلام توانستند در طول ۲۵ روزبه سمت دشمن پیشروی کنند و محاصره خرمشهر را بشکنند، عنوان کرد: در عملیات بیت‌المقدس ایران ۱۳۵ گردان داشت که در مقابل ۲۵۰ گردان زرهی رژیم بعث ایستادگی کرد. در این عملیات بیش از ۱۹ هزار اسیر گرفته شد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد، افزود: گردان‌های ایران با سلاح کم توانستند بیشترین بازدهی را داشته باشند و این نشان می‌دهد که کمک‌های الهی در عملیات بیت‌المقدس وجود داشت.

اکبریان با اشاره به اینکه بسیاری از نیروهای ایرانی در عملیات بیت‌المقدس حتی خشاب نداشتند، گفت: این‌گونه پیروز شدیم و اکنون به برکت خون شهدا توانستیم بهترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را داشته باشیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه جنگ کنونی جنگ اراده است، گفت: دشمنان با واردکردن جنگ اقتصادی درصدد هستند خسارت چندین برابری وارد کنند.

اکبریان با اشاره به اینکه برخی در عرضه موادی همچون شکر اقدام درستی نداشته‌اند، گفت: افرادی که احتکار می‌کنند باید مجازات شوند.

وی با اشاره به اینکه در افزایش حقوق باید منصفانه اقدام شود، تصریح کرد: دولت برای افزایش بنزین با مجلس مذاکره کرد، درست است که بنزین ارزان است اما مردم با این بنزین زندگی می‌کنند و نباید گران شود و مجلس با گران شدن بنزین مخالف است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۴ میلیارد دلار بودجه برای مواد غذایی، دارو، لاستیک و مواد اولیه در سال جاری در نظر گرفته‌شده است، گفت: تلاش می‌کنیم که صادرات را افزایش دهیم.

اکبریان بابیان اینکه مطالعات کمربند جنوبی فردیس در حال انجام است، معارضین این مسیر نیز رفع شده و اکنون مسیر باز است، خاطرنشان کرد: اقداماتی نیز برای آب آشامیدنی شهرستان فردیس انجام‌شده است.