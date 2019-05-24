محدودیت های ترافیکی شب های قدر در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محدودیت های ترافیکی و توصیه های پلیس گلستان برای شب های قدر اعلام شد.

رئیس پلیس راهور استان گلستان در این زمینه اظهار کرد: در همه مساجد و اماکن مذهبی که در آن مراسم احیای شب قدر برگزار می شود محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرهنگ محمد طبیبی با بیان اینکه این محدودیت ها از ساعت ۲۰ آغاز شده و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت، گفت: تپه نور الشهدا، امام زاده عبد الله، مصلی نماز جمعه، مسجد جامع گرگان و مسجد الرضاء آذربایجانی ها از جمله مکان هایی هستند که پیش بینی می شود از ترافیک سنگین تری برخوردار باشد از این رو و به جهت رفاه بیشتر مردم محدودیت های ترافیکی در مسیرهای منتهی به این اماکن با جدیت بیشتری اعمال خواهد شد.

وی با توصیه به رعایت حقوق عابران پیاده از موتورسواران خواست به محدوده هایی که ورود وسایل نقلیه ممنوع است، وارد نشوند.

طبیبی افزود: با توجه به ایام ضربت خوردن امام علی (ع) و شهادت آن حضرت اکثر مردم مشکی پوش هستند و از این رو لازم است که رانندگان شب ها با توجه بیشتری رانندگی کنند.

وی همچنین اعلام کرد: رانندگان از پارک کردن وسایل نقلیه در مکان هایی که موجب اختلال در آمد و شد و انسداد معابر می شود خودداری کنند و در صورتی که وسیله نقلیه ای در مکان نامناسبی پارک شود پلیس اقدام به انتقال آن وسیله خواهد کرد که در این صورت رانندگان بدون هیچ نگرانی باید با شماره ۱۱۰ تماس گرفته و از موقعیت جدید خودروی خود آگاهی یابند.