به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ تردد ماشین‌های سنگین در شب‌های قدر تا اذان صبح ممنوع شد.

سرهنگ موسوی پور معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ ضمن اعلام این خبر از آماده باش صد در صد پلیس در این شب‌ها تا اذان صبح خبر داد و افزود: پلیس راهور تهران بزرگ با آماده باش کامل نیروهای خود سعی در برقراری و حفظ نظم ترافیکی و همچنین سهولت مراجعه کنندگان به مساجد، تکایا واماکن مذهبی در مراسم شب‌های قدر خواهد داشت.

این مقام انتظامی ادامه داد: بدلیل مراجعه باشکوه شهروندان در این مراسم و کمبود احتمالی جای پارک تمام تلاشمان را در توقف خودروها، به صورت پارک مورب در محل‌های مجاز خواهیم کرد تا خودروهای بیشتری بتوانند از برای توقف از فضای به وجود آمده استفاده نمایند.

وی درپایان از تمام شهروندان شرکت کننده که با خودروی شخصی به مراسم این شب‌های عزیز می‌روند خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند و در زمان بازگشت نیز با سرعت مطمنه حرکت کرده تا خدایی نکرده خواب آلودگی باعث تصادف و حوادث نشود.

سرهنگ موسوی پور پیشاپیش از همکاری همشهریان تهرانی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به خصوص توقف در محل‌های مجاز تقدیر کرد و افزود تا زمان پایان بار ترافیکی و تسهیل تردد پلیس در کنار مردم است.