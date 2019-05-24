غارتگران بیت المال در زمره دشمنان دین و ائمه معصومین(ع) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی با اشاره به فرارسیدن شب قدر اظهارداشت: شب قدر، شب نزول قرآن، ولایت امیر مؤمنان و نزول فرشتگان است و در این فرصت نورانی و ارزشمند فرشتگان نازل شده و سرنوشت انسان را رقم می‌زنند.

وی بیان کرد: شب قدر فرصتی برای رفع گرفتاری‌های جامعه قرآنی و دینی است و در این شب نورانی باید ببینیم چه کرده‌ایم، آیا به صله رحم اهمیت دادیم، به فقرا کمک کرده‌ایم و به یتیمان رسیده‌ایم و یا گامی در مسیر علم و دانش برداشته‌ایم و برای سال آینده چه خواهیم کرد.

خطیب جمعه قزوین یادآورشد: شب قدر موجب نشاط معنوی می‌شود و انسان را از گناهان آزاد می‌کند و اگر در شب قدر اعمال خود را درست کنیم از گناهان آسوده خاطر می‌شویم.

آیت الله عابدینی اضافه کرد: در خصوص زمان دقیق شب قدر هشت روایت است و هر کدام شب خاصی را در ماه شعبان و رمضان و روزهای ۱۹ تا ۲۳ رمضان از محتمل‌ترین زمان این شب می‌دانند و شاید علت اصلی پنهان بودن آن توجه و عبادت بیشتر مؤمنان باشد.

وی گفت: برخی می‌گویند در شب ۱۹ و ۲۳ بیشترین احتمال هست و در این شب سرنوشت مؤمنان مشخص می‌شود.

سوم خرداد، هیبت استکبار را شکست، فتنه داخلی خنثی شد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خطبه دوم نماز به اشاره به مناسبت‌های روز و سوم خرداد اظهارداشت: صدام اعلام کرده بود اگر ایرانیها توانستند خرمشهر را آزاد کنند من کلید بصره را به آنها می‌دهم اما خدا کاری کرد تا فتح خرمشهر بزرگترین دستاوردی باشد که نصیب مسلمانان جهان شد زیرا هیبت کفر و استکبار در هم شکست.

وی اضافه کرد: این پیروزی بزرگ یک حماسه بود و به گفته امام خرمشهر را خدا آزاد کرد.

عابدینی در ادامه گفت: در سوم خرداد یک فتح دیگر نیز نصیب ملت شد و نیروهای ارزشی بر فتنه گران دوم خردادی پیروز شدند و بساطشان برچیده شد.

وی اضافه کرد: در این روز بساط فتنه هم کنار رفت و به خیزش ۹ منجر شد.

امام جمعه قزوین در خصوص سالروز پیروزی حزب الله لبنان بر اسرائیل هم مطالبی بیان کرد و افزود: مسلمانان در چنین روزی طعم پیروزی و صهیونیست‌ها طعم شکست را چشیدند و خودشان اذعان کردند از لبنان گریختند و عقب نشینی نکردند و شکر این نعمت این است که حمایت از مظلومان بیشتر شود.

امیر مؤمنان در راه عدالت شهید شد

وی اظهارداشت: شهادت امیر مؤمنان در سال ۴۰ هجری قمری رخ داد و آن حضرت در راه قسط و عدل شهید شد.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: آنها که امروز به غارتگری مشغولند بدانند نامشان در زمره دشمنان امیر مونان ثبت و ضبط می‌شود و همه زمین خواران و غارتگران بیت المال در زمره دشمنان علی (ع) محسوب می‌شوند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه گفت: برخی افراد حرام خواری عقلشان را ضایع کرده و در همین استان برخی آنقدر بی عقل شده‌اند که زمین را به نام دیگران غارت کردند که از آنها باید پرسید در آخرت چه جوابی خواهید داد.

وی اضافه کرد: زمین خواران بدانند هم برای خود و هم دیگران ننگ درست کردند اما مردم باید زمین خواران را بشناسند تا آنها در جامعه رسوا شوند.

عابدینی اظهارداشت: امیر مؤمنان هم در دوران خود با قاسطین و رفاه طلبان و زیاده خواهان جنگید و امروز هم باید مبارزه با مفسدان جدی تر باشد.

وی بیان کرد: امر مؤمنان با گروه مقدس ماب ها که به مستحبات هم اهمیت می‌دادند اما عقلشان فلج و گوششان کر بود هم جنگید و با ناکثین و پیمان شکنان هم نبرد کرد.

فتنه گران نباید در استان مسئولیت بگیرند

خطیب جمعه قزوین در ادامه به انتصاب یک مشاور در استانداری واکنش نشان داد و تصریح کرد: کسانی که در فتنه‌ها و نا امن کردن کشور تلاش کردند معلوم نیست چگونه از فیلترهای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رد شدند که توانستند مسئولیت بگیرند.

آیت الله عابدینی گفت: معلوم نیست کدام افراد خائن توانستند این فرد را موجه جلوه داده و به مسئولیت برسانند، مگر ما جوان کم داریم که یک فرد فتنه گر را که در دانشگاه بین الملل فتنه می‌کرد و دوست داشت استان را به آتش بکشد و حتی بازدداشت شود تا بتواند به خارج رفته و از آن استفاده کند را مسئولیت می‌دهند.

وی بیان کرد: اینجا موضوع سیاسی مطرح نیست بلکه مسائل امنیتی و وحدت و انسجام مهم است که نادیده گرفته شده و خوش بینانه ترین فکر این است آنها که این انتصاب را انجام داده‌اند از سابقه این فرد مطلع نبوده‌اند که امیدواریم بازنگری کنند.

عابدینی اظهارداشت: مردم مؤمن این انتصابات را نمی‌پسندند و از این تصمیمات اظهار تنفر می‌کنند.