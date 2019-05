همه اختراعات رابی‌ خدایان کرده اند/رستگاری؛مستلزم ایمان وعمل صالح

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده‌ای در یک کانال چنین نوشته است: ۱۴۰۰ سال است مردم خاورمیانه یکدیگر را به خاطر اعتقادات خود می‌کشند و در همین حال بی‌خدایان: برق را کشف می‌کنند، تلفن را اختراع می‌کنند، قدم در کره ماه می‌گذارند، با اینترنت دانشگاهی عظیم را به خانه‌های ما آورده‌اند، واکسن بیماری‌های مختلف را می‌سازند و هزاران ارمغان دیگر برای آسایش و رفاه بشر فارغ از هم‌کیشان خود یا غیرهم‌کیشان! اما مردم خاورمیانه بهشت را از آن خود می‌دانند. تابه‌حال پیش خود فکر کرده‌ایم که چرا خدا ۱۲۴۰۰۰ راهنمای خود را در منطقه خاورمیانه فرستاده است؟ تابه‌حال فکر کرده‌اید چرا خداوند پیامبری در سرزمینی مثل استرالیا یا اروپا یا امریکا نفرستاده است؟؟ اگر ادیسون، انیشتین، راسل، گراهام بل، برادران رایت و...... جایشان در جهنم هست؟!! پس در بهشت چه کسانی هستند؟! ۱۴۰۰ سال است که هرکس در حکومت اسلامی آمد، خود را اسلام واقعی نامید، از زمان عمر و امام علی تا بن‌لادن و ملاعمر و آل سعود و ابوبکر البغدادی و...... به‌راستی اسلام واقعی کجاست؟ چرا دین کاملی همچون اسلام باید ۷۰ فرقه داشته باشد؟ به‌راستی‌که کشورهای مسلمان جهان سوم را با آتش زدن یک کتاب می‌توان شلوغ کرد، اما کشورهای نوین کافران با کشته شدن یک کودک صدایشان بلند می‌شود … یک فرد دین‌دار به خودش این اجازه را می‌دهد که به اسم خدا جان انسانی را بگیرد… اما یک فرد بی‌خدا برای خدمت به بشریت، قلب مصنوعی می‌سازد.. انواع داروها را می‌سازد و..... به‌راستی ما به کجا می‌رویم؟ هدفمان در زندگی چیست؟ مگر غیرازاین است که شما به خاطر جغرافیای کشورت مسلمانی؟ مگر غیرازاین است که سیاه‌وسفید یکی هستیم و اسممان انسان است؟ انسان....... آیا وقت آن نرسیده که به خاطر انسان بودن به هم کمک کنیم نه به خاطر رضای خدا؟ شما… خدا را در کجا می‌یابید؟ در کنار سنگی در کشور بیگانه؟ در سرزمین اعراب....؟؟ در ضریح‌های جنس طلا؟ در کعبه؟؟ مسجد؟؟ یا در کودکی که سر چهارراه از تو طلب یک قرص نان می‌کند؟؟ یا در کمک به هم نوعانت بدون منت؟؟ یا در یاری‌رساندن به انسانی دیگر بدون کنجکاوی در دینش؟؟

محمد فنایی اشکوری استاد فلسفه و عرفان تطبیقی در بررسی و جواب این مطلب نوشت: من نویسنده متن فوق را نمی‌شناسم. بنابراین دربارهٔ کسی سخن نمی‌گویم. سخنم دربارهٔ این نوشته و متن تایپ‌شده است. جهل و نادانی، ساده‌لوحی و خامی، دروغ، تحریف واقعیت، خودباختگی در برابر بیگانه، دین‌ستیزی و معنویت گریزی از سراسر این نوشته می‌بارد. البته این‌گونه حرف‌ها ارزش بررسی کردن ندارد، اما چون ممکن است افراد ساده‌لوحی تحت تأثیر فریبکاری آن قرار گیرند، این نوشته را تحلیل می‌کنیم تا ببینیم تا چه اندازه ارزش و اعتبار دارند.

اول اینکه می‌گوید ۱۴۰۰ سال است که مردم خاورمیانه که منظور مسلمانان است یکدیگر را می‌کشند. معلوم است نویسنده از تاریخ و دنیا هیچ خبر ندارد؟ آیا مردم غرب که قبله‌گاه ایشان است همدیگر را نمی‌کشند؟ چند هزار سال است که مردم غرب یکدیگر و ملت‌های دیگر را می‌کشند. از جنگ‌های یونان تا جنگ‌های رم تا جنگ‌های صلیبی تا جنگ‌های داخلی اروپا و جنگ‌های داخلی آمریکا و جنگ‌های ویرانگر جهانی اول و دوم. فقط در جنگ‌های جهانی اروپاییان صدها میلیون انسان کشته و مجروح شدند. تاریخ اروپا را بخوانید تا ببینید تاریخی سراسر جنگ و خونریزی وحشیانه است. جنگ‌های اروپایی‌ها ازنظر تعداد جنگ‌ها و تعداد کشته‌ها قابل‌مقایسه با جنگ‌های مسلمانان نیست. پس جمله اول ایشان ناشی از جهل محض است یا تحریف عمدی واقعیت.

دوم، می‌گوید همه اختراعات را بی‌خدایان کرده‌اند. اگر غربی‌ها این جمله را ببینند بر نادانی نویسنده می‌خندند. معلوم است این بنده خدا هیچ خبری از دین ندارد. چه کسی گفته است که برق و تلفن و واکسن و … را بی‌خدایان کشف کرده‌اند؟ خوب است زندگی این مخترعان را مطالعه کنید. همه این‌ها معتقد به خدا و اهل ایمان بوده‌اند. نویسنده متن فکر می‌کند هر خارجی و اروپایی و هر موبور بی‌دین و بی‌خداست. خیر. آن‌ها مسیحی هستند و مسیحیت دین الهی است و معتقد به خدا و دین و قیامت است. پس این اختراعات از طرف بی‌خداها نیست. از طرف معتقدان به خداست. بله دین آن‌ها با دین ما تفاوت دارد، ولی هر دو دین هستند و هیچ‌کدام بی‌خدا نیستند. اسلام، مسیحیت را قبول دارد منتها آن را مربوط به گذشته می‌داند. با دین خاتم از همه دعوت می‌شود به آخرین دین ایمان بیاورند.

سوم، می‌گوید مردم خاورمیانه بهشت را از آن خود می‌دانند. این هم نشان بی‌خبری دیگر. اگر منظور از مردم خاورمیانه اسلام است، این حرف دروغ است. اسلام نمی‌گوید بهشت برای مردم خاورمیانه است. اسلام می‌گوید بهشت از آن‌کسانی است که ایمان و عمل صالح داشته باشند. سوره والعصر: همه درزیان‌اند مگر کسانی که ایمان داشته باشند و عمل نیک‌انجام دهند. این منطق اسلام است. منطقه و نژاد مطرح نیست. اگر اروپایی ایمان و عمل صالح داشته باشد به بهشت می‌رود. اگر اهل خاورمیانه ایمان و عمل صالح نداشته باشد و دروغ‌گو باشد و تحریف گر به جهنم می‌رود. برعکس مسیحیان اروپایی معتقدند هرکس مسیحی نباشد جهنم می‌رود. تاریخ کلیسا را بخوانید تا ببینید شعار مسیحیت اروپایی چیست. (no salvation out of Church) یعنی بیرون از کلیسا راهی برای رستگاری وجود ندارد و کسی که مسیحی نیست جهنمی است. حتی کاتولیک‌ها می‌گویند کسی که کاتولیک نباشد جهنمی است. یعنی مسیحی‌های غیر کاتولیک مثل پروتستان‌ها و ارتودوکس‌ها ازنظر کاتولیک‌ها جهنمی‌اند، اما منطق اسلام هرگز این نیست. هر کس ایمان و عمل صالح داشته باشد رستگار است، نه اینکه هرکسی ادعای مسلمانی کند رستگار است.

نویسنده اینجا حالت متفکرانه به خود می‌گیرد و می‌گوید تا حالا از خود پرسیدید که چرا خدا همه پیامبران را در خاورمیانه فرستاده است؟ بد نیست بدانید همان غربی‌هایی که شما می‌پرستید و کارشان را درست و کامل می‌دانید پیرو پیغمبران خاورمیانه هستند. هم خاستگاه مسیحیت و هم یهود خاورمیانه است و غربی‌ها از این پیامبران خاورمیانه‌ای پیروی می‌کنند. پس غرب محبوب شما این را پذیرفته است و شما که عاشق غربید چطور نمی‌توانید این را بپذیرید؟

نویسنده می‌پرسد چرا باید مسلمانان ۷۰ فرقه باشند و اسلام واقعی کجاست؟ بد نیست بدانید طبق آخرین تحقیقات، مسیحیت که دین غرب است و دین همان مخترع برق و تلفن و اینترنت است ۴۵ هزار فرقه دارد. فرقه‌های معروف و بزرگ مسیحیت کاتولیک و پروتستان و ارتودوکس است. یهودیت نیز فرقه‌های فراوان دارد. سه فرقه اصلی آن یهودیت ارتودوکس، محافظه‌کار و لیبرال است. اسلام هم دو فرقه اصلی سنی و شیعه دارد. تفاوت فرقه‌ها در همه ادیان هست و امری طبیعی است. اینکه کدام حق است و کدام باطل است باید بروید تحقیق کنید. کسی که دنبال حقیقت است به تحقیق می‌پردازد نه اینکه بگوید حالا که معلوم نیست کدام حق‌اند پس همه را ول کن. تمام اختراعات و اکتشافات حاصل تحقیق هستند. شما هم اگر طالب حقی برو تحقیق کن.

جمله دیگر: یک فرد دین‌دار به خودش این اجازه را می‌دهد که به اسم خدا جان انسانی را بگیرد… اما یک فرد بی‌خدا برای خدمت به بشریت، قلب مصنوعی می‌سازد. از این عامیانه‌تر نمی‌توان سخن گفت. غربی‌هایی که میلیون‌ها آدم کشتند و هرروز می‌کشند و به عراق و افغانستان و سوریه لشکرکشی کردند و بمب اتم و شیمیایی ساختند این‌ها به نظر شما جز کدام دسته‌اند؟ باخدا یا بی‌خدا؟ آیا مکتشفان و مخترعان بی‌خدا هستند؟ این توهین به کسانی است که قلب اختراع کردند و دارو می‌سازند. آیا در آزمایشگاه‌های کشور ما دارو اختراع نمی‌کنند و اعمال جراحی فوق‌العاده انجام نمی‌دهند؟ آیا این‌ها بی‌خدا هستند؟ آیا از همه این واقعیت‌ها بی‌خبرید؟ با این بی‌خبری چطور به خود اجازه می‌دهید هر دروغ و سخن باطلی را بنویسید و منتشر کنید؟

جمله بعدی: خدا را در کجا میابید؟ در کنار سنگی در کشور بیگانه؟ … یا در کمک به هم نوعانت بدون منت؟؟ یا در یاری‌رساندن به انسانی دیگر بدون کنجکاوی در دینش؟؟

عجب سخنان مهمی!؟ راستی می‌خواهید بدانید چه کسی بدون منت به کمک نیازمندان می‌شتابد؟ می‌خواهید بدانید؟ کار سختی نیست. در همین جریان سیل اخیر سری بزنید به خوزستان و گلستان و پل‌دختر تا ببینید چه کسانی بی‌منت و خالصانه و بدون چشمداشت از جان‌ودل کمک می‌کنند و از دین و ایمان کسی نمی‌پرسند؟ بی‌خداها یا خداپرستان؟؟؟ کسانی در اردوهای جهادی و جهاد سازندگی داوطلبانه برای خدمت به مناطق محروم می‌روند از چه گروه‌هایی هستند؟ بی‌خداها یا خداپرستان؟ مشارکت بی‌خداها را در زلزله سرپل ذهاب دیدیم، پول‌هایی که به حساب‌هایشان ریخته شد و کسی نفهمید بر سر این پول‌های زبان‌بسته چه آمد! در دوران دفاع مقدس که سرزمین ما تحت اشغال دشمن درآمد چه کسانی جان‌فشانی کردند؟ بی‌خداها بودند که روی مین می‌رفتند؟ بی‌خداها بودند که به زیر تانک می‌رفتند؟

خوب است بدانید خدا در داخل کعبه و مسجد و حرم نیست. این‌ها نماد هستند. در هر دینی نماد هست. در اسلام و مسیحیت و یهودیت و زردشت و هندو نماد هست. همه این ادیان مکان‌های مقدس دارند، نمادهای مقدس دارند، معبد دارند.

جمله دیگر: «شما… خدا را در کجا می‌یابید؟ در کنار سنگی در کشور بیگانه؟ در سرزمین اعراب....؟؟» می‌بینید که کسی که دم از تساوی انسان‌ها میزند و می‌گوید باید به همه کمک کرد از دین و ایمان نباید پرسید، ناگهان نژادپرستی‌اش آشکار می‌شود و ناراحتی‌اش را نشان می‌دهد که چرا خانه خدا در سرزمین اعراب است! و چون در آنجاست نباید به آنجا رفت! آیا اگر خانه خدا در یکی از کشورهای اروپایی هم بود ایشان ناراحت می‌شد؟ هرگز. چیزی که باید بدانیم این است که دین امری نژادی و جغرافیایی نیست. اگر این طور باشد باید هر کشوری برای خود دین ملی خاص خودش را داشته باشد. همین غربی که کعبه آمال شماست دینش را از سرزمین فلسطین گرفته است. سرزمین مقدس یهودیان و مسیحیان جهان فلسطین است. تمام یهودیان جهان به بیت‌المقدس می‌روند. برای مسیحیان هم همین‌طور است. خدای ملی نداریم. خدا خدای همه جهان است و پیامبرش هم چون انسان است به‌ناچار باید اهل منطقه‌ای باشد. پیامبر نماینده مجلس نیست که بگوییم حتماً باید از شهر و استان ما باشد! خوب است انسان چیزی را که می‌شنود قدری فکر کند و بدون تفکر هرچه را شنید قبول نکند.

جمله دیگر: «در کشورهای نوین کافران با کشته شدن یک کودک صدایشان بلند می‌شود.» عجب! می‌شود نام این کشورها را به ما هم بگویید تا بدانیم مردم و دولت کدام کشورها با کشته شدن کودکان فلسطینی و یمنی و عراقی و افغانی فریاد اعتراض برمی‌آورند و کدام کشورها به قاتلان این کودکان برای کشتن این کودکان و به خاک و خون کشیدن مردم بی‌پناه انواع سلاح‌های پیشرفته و امکانات را می‌دهند و در سازمان‌های بین‌المللی از این قاتلان حمایت می‌کنند؟

جمله دیگر این است که در خاورمیانه مردم همدیگر را می‌کشند؟ آیا نمی‌دانید چه کسی در خاورمیانه جنگ و خون‌ریزی به راه می‌اندازد؟ بد نیست بدانید چنگ و دندان خونین همان بی‌خداهای محبوب شما در خاورمیانه خون‌ریزی می‌کند. بزرگ‌ترین جنایت در خاورمیانه از اسرائیل است که مولود انگلیس و آمریکا است و با پول و اسلحه آن‌ها سرزمین فلسطین را اشغال کرده‌اند و با نسل‌کشی و کودک کشی به عمر ننگینش ادامه می‌دهند. داعش و گروه‌های تروریستی را محبوب شما کلینتون و ترامپ صریحاً اعتراف کرده‌اند که خودشان به وجود آوردند. حمله صدام به ایران توسط غرب تحریک و پشتیبانی شد به اعتراف خودشان. عربستان آدمکشی که در یمن جنایت می‌کند. خاشقجی را با اره قطعه‌قطعه کرد و هرساله جمع زیادی از جوانان آزادیخواه را گردن می‌زند دست‌نشانده غرب و آمریکاست و با حمایت و سلاح آن‌ها و به نمایندگی از آن‌ها این جنایت‌ها را انجام می‌دهد.

متأسفانه هرچه دقت کردم یک جمله درست در متن فوق پیدا کنم ندیدم. راستی چه می‌شود که انسان همه‌چیز را وارونه می‌بیند و به این وارونه دیدن خود هم افتخار می‌کند و در جهل مرکب غوطه می‌خورد و تازه بااین‌همه نادانی فکر می‌کند روشنفکر هم هست و باید دیگران را آگاه کند؟ چه راست فرمود مولا: الناس اعداء ما جهلوا: مردم دشمن چیزی هستند که نمی‌شناسند. آن‌ها درواقع دشمن اوهام خود هستند وگرنه کسی حق را بشناسد هرگز با آن دشمنی نخواهد کرد.