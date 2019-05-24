به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی مغیثی در خطبههای نماز جمعه نهاوند با اشاره به سخنی از امام علی (ع)، گفت: حضرت علی (ع) فرمودند که از خدا بترسید و تقوا داشته باشید و در کارهایتان نظم داشته باشید و بین خودتان اصلاح کنید.
وی بابیان اینکه امروز یکی از معضلات اختلافات در جوامع مختلف است که حضرت علی (ع) در این زمینه توصیه میکنند نگذارید اختلافاتتان ریشهدار شود، تأکید کرد: برای جامعه اسلامی ننگ است که قبح طلاق بشکند و آنچنانکه برای ازدواج عمل میکنند بهراحتی هرچهتمامتر برای طلاق اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به توصیهها و تأکیدات مقام معظم رهبری گفت: وصیت حضرت علی (ع) بهعنوان یک دستورالعمل کلی در همه زمینههای زندگی بشر جاری و ساری است و باید با بهرهگیری از آن به آنچه خداوند برای کمال و سعادت ما در نظر گرفته است عمل کنیم.
کشورهای غربی از ترس بیداری اسلامی میخواهند جلوی نفوذپذیری ایران در منطقه و جهان را بگیرند حجتالاسلام مغیثی در ادامه با اشاره به اینکه زمانی که ایران اسلامی مشکلات فراوانی داشت از یاد فلسطین و کشورهای دیگر مظلوم غافل نبود، گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به تفکر امام خمینی (ره) و رهبری امام خامنهای همواره به یاد ملتهای مظلوم و مستضعف بوده و به همین دلیل است که کشورهای غربی از ترس بیداری اسلامی میخواهند جلوی نفوذپذیری ایران در منطقه و جهان را بگیرند.
وی در ادامه ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که شب قدر شب ولایت است چراکه ملائکه نازل میشوند و به محضر امام زمان (عج) میروند.
امامجمعه نهاوند ادامه داد: نزول سوره قدر و ملائکه یکی از ادله قطعی قرآن برای وجود امام زمان است که مقدرات مردم را به امضا و نظر امام میرساند.
وی در ادامه بابیان اینکه امروز برخی سه گزینه جنگ، مذاکره و مقاومت مقابل آمریکا را برای ایران اسلامی متصور هستند اما رهبری فرمودند جنگ نمیشود، مذاکره با امریکا هم سم مهلک است و آنچه در دستور کار جمهوری اسلامی است مقاومت است، گفت: این همان چیزی است که انقلاب اسلامی را به ۴۰ سالگی رساند.
حجتالاسلام مغیثی تأکید کرد: امروز آمریکا در زمینه های اقتصادی، تهاجم فرهنگی و سیاسی فعال است و جنگی ترکیبی راه انداخته و ما نیز باید در زمینهٔ اعتقاد، فرهنگ و سیاسی فعالتر از پیش باشیم تا در مقابل سیاست ظالمانه آمریکا قدم برداریم.
وی گفت: در دوران جنگ ما توان دفاعی نداشتیم و صدام تا تهران را موشک زد اما امروز اگر قدرت دفاعی نباشد یقین بدانیم آمریکا یکلحظه برای حمله تردید نمیکند اما میداند اگر اقدام کند خواهد خورد فلذا فقط تهدید میکند و بلوف سیاسی میزند.
امامجمعه نهاوند گفت: امروز آمریکا میگوید شما در سوریه نمایند و نفوذ سیاسی نداشته باشید و متأسفانه برخی از منافقین هم این را بیان میکنند چراکه آمریکا میخواهد ما نفوذ راهبردی در منطقه را نداشته باشیم تا به اهداف شوم خود برسد.
وی گفت: ما بر اساس آنچه امام خمینی فرمودند که مستضعفین عالم باید بسیج شوند و جبهه مقاومت را تشکیل دهند و در مقابل مستکبرین جهان بایستند در راهی که شروع کردهایم ثابتقدم خواهیم ماند.
آرایش جنگی مثلث غربی، عربی و عبری تنها جنبه جنگ روانی دارد
حجتالاسلام مغیثی تصریح کرد: امروز آمریکا از اوایل انقلاب قویتر نیست و ایران هم از اوایل انقلاب ضعیفتر نیست و این آرایش جنگی مثلث غربی، عربی و عبری تنها جنبه جنگ روانی دارد.
وی اظهار کرد: در جنگ اقتصادی که امروز بر ما تحمیل است دو مسئله زندگی اشرافی و اسراف و زیادهروی در مصرف معضل است چراکه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی صرفهجویی همهجانبه است مردم و مسئولین است.
امامجمعه نهاوند بابیان اینکه وضعیت نابسامان اقتصادی معلول عملکرد داخلیها است، گفت: مسئولین در خصوص کنترل و نظارت بر بازار، جلوگیری از قاچاق مایحتاج مردم، برخورد با مفسدین اقتصادی و محتکران باید بهگونهای عمل کنند تا شاهد ریشهکن شدن اینها در جامعه باشیم.
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