به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبر ی در بین دانشجویان اظهارداشت: مقام معظم رهبری به مسئولان دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش هشدارهای لازم در زمینه اینکه دشمنان به دنبال القای بی دینی به جوانان هستند، داده اند در این خصوص نیز مسئولان مربوطه باید هوشیاری داشته باشند.

وی با بیات اینکه بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری استفاده از تفکر جوان در راستای پیشرفت کشور ادامه داد: جوانان در ایران اسلامی ظرفیت‌های بسیاری دارند که می‌توان با اتکا به این ظرفیت‌ها زمینه رشد و شکوفایی روزافزون کشور را در همه حوزه‌ها فراهم کرد و راهکار اساسی در این بخش، اعتماد کردن به این قشر است.

حجت الاسلام قریشی اضافه کرد: اشتباه یک مسئول مانند اشتباه مردم عادی نیست بلکه اشتباه او در جامعه تسری پیدا می‌کند و برای این منظور نمی‌توان به راحتی از اشتباه مسؤول چشم‌پوشی کرد و وقتی رهبری در این دیدار بیان می‌کنند که من در مورد سرنوشت برجام هشدارهایی را به مسؤولان داده بودم و در این موضوع، ایشان به طور صریح اظهار نظر می‌کنند عده‌ای نباید اشتباهات خود را به پای رهبری بگذارند.

وی با تسلیت سالروز ضربت خوردن و شهادت حضرت علی (ع) بیان کرد: این امام همام مورد ستایش همه اندیشمندان و شخصیت‌های بزرگ ادیان مختلف الهی بوده است ولی هنوز از درک شخصیت کامل امام علی (ع) عاجز هستیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ادامه داد: جایگاه حضرت امیرالمومنین (ع) به قدری والاست که هنگام شهادت ایشان، ندای از بین رفتن ارکان هدایت سر داده می‌شود و این امر حقیقت شخصیت آن امام همام را می‌رساند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اغلب شخصیت‌های بزرگ ادیان الهی در برابر این شخصیت، زبان به ستایش و تعریف گشوده‌اند اما لعنت خدا بر همه کسانی که در زمان حیات ایشان، قدر این امام بزرگوار را ندانسته و تاب تحمل عدالت علی را نداشته و ایشان را به شهادت رساندند.

حجت الاسلام قریشی همچنین با تبریک سالروز فتح خرمشهر، جایگاه استراتژیک این شهر را در دوران دفاع مقدس یادآوری کرد و گفت: این شهر و دیگر شهرهای کشورمان با نثار خون هزاران شهید فتح شده که باید قدر این خون شهدا را بدانیم.

وی گفت: پس از شروع جنگ تحمیلی، خرمشهر پس از ۳۵ روز دفاع جانانه سقوط کرد و دوباره پس از ۱۹ ماه این شهر به دامان پاک جمهوری اسلامی ایران بازگشت و امام خمینی (ره) فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد و حضرت خامنه‌ای نیز می‌فرمایند که خرمشهرها در پیش است و اگر مردم ایستادگی و دفاع کنند نیز خرمشهرها یکی از پس دیگری فتح خواهد شد.

امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به برگزاری مراسم جمع خوانی قرآن کریم و لزوم بهره مندی مردم از این کتاب آسمانی در ماه نزول قرآن گفت: ماه مبارک رمضان، ماه انس با قرآن است و حضور در این گونه آئین‌ها می‌تواند زمینه ساز استفاده بیشتر از این کتاب آسمانی را فراهم کند.

حجت الاسلام قریشی یادآور شد: به مردم توصیه می‌شود تا در روزهای باقی‌مانده نیز در این مراسم حضور پیدا کنند چرا که ماه رمضان ماه بهار قرآن بوده و حضور در جمع خوانی‌ها برکات و ثواب بسیاری دارد که نباید از این ثواب و پاداش الهی غفلت کرد.