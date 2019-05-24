به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه وحدت و همدلی زمینه ساز شکست توطئه‌های دشمن است، اظهار داشت: دشمن امروز آرایش جنگی دارد و باد در مقابل دشمن ایستاد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: روز سوم خردماه روز ایثار و مقاومت است.

وی تصریح کرد: سوم خرداد ماه یک حادثه بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و این حادثه عبرت آموز، درس گیرنده و جهت دهنده در انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: پیروزی و فتح خرمشهر در تاریخ انقلاب اسلامی یک درس بسیار بزرگی است.

وی بیان کرد: سوم خرداد ماه روز مقاومت است و باید در مقابل دشمنی که آرایش جنگی دارد ایستاد.

وی با اشاره به روز قدس، اظهار داشت: روز قدس یک روز جهانی است و یک عبادت بزرگ به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه حضور پر شور مردم در مساجد ضروری است، بیان کرد: نماز را در خانه‌ها نخوانید و تلاش کنند که نماز به صورت جماعت و در مساجد برپا شود.

وی بیان کرد: مساجد تربیت کننده افراد بسیار بزرگی در جامعه هستند.