ایران در دفاع مقدس به تنهایی در مقابل ۴۴ کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: کشورهای منطقه همه از صدام حمایت کردند اما رزمندگان ما با ایثار و از خود گذشتکی توانستند، هیمنه صدام و حامیانش را بشکنند.
حسینی بیان داشت: یکی از برگ های برنده صدام و حامیانش تصرف خرمشهر بود اما ارتشیان و سپاهیان و بسیجیان ما ضربه محکمی به صدام زدند که میخواست سه روزه تهران را تصاحب کند.
وی بیان داشت: امام راحل فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد و نیروهایی که شهید شدند نیروهای الهی بودند.
حجت الاسلام حسینی افزود: ارتش صدام بعد از چند روز زمین گیر شد و در برابر ایران شکست خوردند و مدتی بعد دار و طناب مجازات را در گردنش احساس کرد.
امام جمعه یاسوج تصریح کرد: اکنون نیز میتوان بدبختی و شقاوت و پستی را در شیوخ خلیج فارس دید که از آمدن ناو آمریکایی خوشحال میشوند و به آمریکا پناه میبرند در حالی که پناه بردن به آمریکا و امثال آمریکا جز زیان و خسران حاصل دیگری ندارد و آمریکا با چنین ترفندی از آنها باج میگیرد.
حسینی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به شب های قدر گفت: افزود: امشب اولین شب از لیالی قدر است و شب قدر شبی است که قرآن نازل شده است به همین خاطر لیله القدر را شب ولایت مینامند.
وی اظهار داشت: در این شب فرشتگان بر امام زمان نازل میشوند، پس شب قدر شب دعا و توبه و ارتباط با خدا است.
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