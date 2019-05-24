حرکت برای دین خدا سبب فائق آمدن بر مشکلات کنونی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی گودرزی در خطبه های نماز جمعه امروز رباط کریم ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشه ر گفت: پیروزی ملتهایی همچون عراق، سوریه، یمن، فلسطین و لبنان برگرفته از مقاومت ملت ایران است.
وی ادامه داد: این پیروزیها الگو گرفته از ایستادگی مردم ما در جریان فتح خرمشهر و دیگر عرصه های انقلاب اسلامی است.
امام جمعه رباط کریم گفت: نگاهی گذرا به تحولات غرب آسیا در سه دهه گذشته گواهی بر این مدعاست که جریان مقاومت و پیروزی ملت ایران در منطقه و جهان تأثیرگذار بوده است.
وی گفت: شهدای عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر با صدای رسا میگویند اگر امروز هم برای یاری رساندن به دین خدا به پا خیزید، خدا شمارا یاری خواهد کرد و پیروزی از آن شما است و بر مشکلات کنونی فائق خواهید آمد و تحریمهای دشمنان علیه ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است.
ترابی گودرزی افزود: البته این تحریم ها در ماههای اخیر افزایش داشته است.
امام جمعه رباط کریم افزود: دشمنیهای بدخواهان تمام شدنی نیست و این بار هم با تدابیر مقام معظم رهبری و مقاومت، وحدت و همراهی مردم دشمنان راه به جایی نخواهند برد.
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