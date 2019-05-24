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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۳۹

امام‌جمعه موقت سمنان:

برخی گرانی‌ها ریشه در داخل کشور دارند/ ضرورت تقویت نظارت‌ها

برخی گرانی‌ها ریشه در داخل کشور دارند/ ضرورت تقویت نظارت‌ها

سمنان- امام‌جمعه موقت سمنان بابیان اینکه برخی گرانی‌ها مرتبط با اعمال سیاست‌های دشمن در تنگناهای اقتصادی نیست بلکه ریشه داخلی دارد، گفت: مجلس و دستگاه‌های نظارتی در این خصوص وارد میدان شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلام‌رضا مهدوی نژاد ظهر آدینه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر ضمن بیان اینکه برخی گرانی‌ها مرتبط با اعمال سیاست‌های دشمن در تنگناهای اقتصادی نیست بلکه ریشه در داخل کشور دارد، ابراز داشت: مجلس با وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن می‌تواند در کنترل کالاهایی که در ایران تولید می‌شود نقش مهمی ایفا کند بنابراین انتظار می‌رود به گرانی زمین و کالاها رسیدگی بیشتری صورت گیرد.

وی بابیان اینکه مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و می‌بایست این فشار از دوش آن‌ها برداشته شود، افزود: اگر در حوزه مباحث اقتصادی نظیر رانت‌ها، رشوه و اختلاس حساسیت بیشتری صورت گیرد و دستگاه‌های نظارتی نسبت به گرانی‌ها و معیشت مردم دغدغه‌مند باشند تا مردم کمتر با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

فتح خرمشهر معجزه الهی بود

امام‌جمعه موقت سمنان بابیان اینکه امروز با دشمن در جنگ نظامی نیستیم اما آن‌ها از طریق مباحث اقتصادی و فرهنگی ما را تحت‌فشار قراردادند، ابراز داشت: در جنگ امروز هر کشوری که اراده و مقاومت قوی‌تری داشته باشد پیروز میدان خواهد بود لذا با توجه به این امر جوانان در گام دوم انقلاب می‌بایست وارد عرصه شده و با حضور خود درصحنه، دشمن را ناامید کنند.

مهدوی نژاد بابیان اینکه ترامپ در گزینه توطئه گرانه خود این بار بحث مذاکره موشکی را پیش‌گرفته است، تصریح کرد: امریکا و غرب‌زدگان باید بدانند تسلیحات موشکی ایران قابل‌مذاکره نیستند و از سوی دیگر این سوال مطرح است که دشمنی که تا دیروز موافق برجام بود و بعد از خارج شدن از تعهد خود چرا این بار درباره مذاکره موشکی صحبت می‌کند.

وی افزود: در شرایطی که همه کشورهای دنیا علیه انقلاب نوپای ایران بسیج شده بودند و صدام را ازنظر تجهیزات و امکانات قوی و غنی می‌کردند تنها با مقاومت رزمندگان اسلام و مدد الهی توانستیم خرمشهر را فتح و پای دشمن را از سرزمین خودمان قطع کنیم و این پیروزی چیزی جز معجزه الهی نیست.

کد مطلب 4625007

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
      0 0
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      عامل گرانی با لابردن قیمت دلار است که ریشه و بنیان خانواده های ایرانی را بزودی خواهند خشکاند!

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