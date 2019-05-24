افراد بی بصیرت مایه مکافات رهبران حکومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با بیان اینکه از ابتدای اسلام افراد بی بصیرت و فرصت طلب تنها گرفتاری و زحمت برای رهبران حکومت ایجاد می‌کردند، اظهار کرد: اگر نبود صبر و استقامت رهبران جامعه اسلامی، نمی‌توانستند در برابر افراد منفعت طلب و ناتوان در امر سیاست ایستادگی کنند.

یعقوبی در ادامه به مشکلات دوران حکومت امام علی (ع) اشاره کرد و افزود: امیرالمومنین در دوران زندگی خود توانستند با استقامت و سکوت در برابر منافقان، ایستادگی کنند.

وی وجود خوارج را یکی از مشکلات بزرگ جامعه در دوران امام علی (ع) اعلام کرد و گفت: این افراد به دلیل نداشتن درک سیاسی و منفعت طلبی مشکلات زیادی را در برای امیرالمؤمنین ایجاد کردند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه به دوران سکوت امیر المومنین اشاره کرد و افزود: در این دوران، انقلابیون حاکم وقت را قبول نداشتند و از طرفی امام علی (ع) جنگ با حاکم را صلاح نمی‌دانست از این رو برای آرامش جامعه سکوت اختیار کرد اما در نهایت طاقت مردم تمام و اقدام به کشتن خلیفه کردند که سبب مشکل برای امام شد.

یعقوبی بیان کرد: همچنین در دوران زندگی امام علی (ع) سیاست عدالت محوری حکومت علوی مشکلی دیگر بود چرا که بسیاری از افراد آن را قبول نداشتند و دشمنی را در پیش گرفتند.

وی همچنین به سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: مقاومت خرمشهر در دوران دفاع مقدس نتایج بی شماری برای نظام اسلامی داشت به طوری که تشکیل جبهه مقاومت در کشورهای منطقه ثمره آن است.

امام جمعه بجنورد در ادامه به دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اشاره و بیان کرد: ایشان در جمع دانشجویان مطالبه به موقع اما مؤدبانه با ادبیات مناسب را خواستار بودند.