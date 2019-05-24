مجلس نقش خود را در بهبود معیشت مردم و مقابله با فساد ایفا کند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عاشوری در خطبه‌های امروز نماز جمعه سیراف اظهار داشت: خرداد را می‌توان ماه مقاومت و ایستادگی نامید. ماهی که در آن روزهایی همچون سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر، ۱۵ خرداد روز حماسه بزرگ ایستادگی مردم در برابر استبداد رژیم ستم شاهی و استعمار خارجی دانست، ازجمله روزهایی هستند که خرداد را به ماهی سراسر مقاومت تبدیل کرده‬ است.

وی افزود: شاید اگر آن روزها ایران دارای توان موشکی بود و پاسخ موشک‌ها را با موشک می‌داد، رژیم بعث دیگر جرأت ادامه چنین جنایاتی را نمی‏‬‌داشت اما عدم وجود چنین توانی موجب گستاخی بیشتر ارتش بعث و جنایات‏‬ بی شمار آن‌ها در دزفول شد.

عاشوری تصریح کرد: امروز هرگونه مذاکره در باب توان موشکی کشور مغایر با امنیت ملی کشور خواهد بود و شاید بتوان گفت که اصرار آمریکا و اروپا بر مذاکره موشکی نیز برای تکرار سناریوی دوران صدام باشد که هدف از آن تضعیف‏ ایران در برابر تهدیدات منطقه‌ای و جهانی است.

وی‬ ادامه‬ داد: داشتن توان موشکی برای آن است که از تکرار دزفول‌ها و خرمشهرها جلوگیری شود از موشک‌باران‌های دیوانه‌هایی همچون صدام جلوگیری و استقلال و امنیت کشور در برابر هر تجاوزی حفظ شود.

امام جمعه سیراف بیان کرد: هفتم خردادماه مصادف است با سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ که به همین مناسبت این روز را «روز قانونگذاری و هفته مجلس» نامیده‬ اند.

کارنامه مجلس درخشان نیست

وی‬ خاطرنشان‬ کرد: در حالی مجلس دهم، سومین سال عمر خود را کم کم به پایان می‌برد که کارنامه آن در حوزه های گوناگون، نشان می دهد به طور کلی نمره درخشانی نمی‌توان به عملکرد آن داد. چراکه مجلس در بزنگاه‌ها و پرونده‌های مختلف و مهمی که این روزها جامعه و کشور درگیر آن است، می توانست عملکرد بهتر و قابل دفاع‌تری از خود بروز دهد.

عاشوری‬ تاکید‬ کرد: مجلس با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود می‌تواند نقشی مهم و تعیین‬ ‏کننده در مبارزه با فساد داشته باشد. از آن جایی که مجلس محل گرد هم آمدن نمایندگان تمام اقصی نقاط کشور است و نمایندگان به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب شده و با آنان در تعامل هستند، می‌توانند گزارش‬ های مردمی و مستقیمی را از مفاسد احتمالی در گوشه و کنار کشور دریافت کرده و نسبت به آن واکنش لازم را نشان دهند.

وی گفت: مروری بر عملکرد مجلس دهم طی سه سال اخیر نشان می‌دهد، نمایندگان نتوانسته‬ اند این نهاد مهم و حیاتی را در جایگاه اصلی خود یعنی رأس امور بنشانند. در حالی که کشور در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد، انتظار این است که مجلس با تصویب قوانین بازدارنده، مانع افزایش قیمت‌های افسار گسیخته شده و مسیر سودجویی سود جویان را ببندد. سوال این است که نمایندگان مجلس به عنوان موکلان ملت در کجای این معادله قرار دارند؟

امام جمعه سیراف خاطرنشان کرد: اگر مجلس بخواهد کارکرد مورد انتظار را داشته باشد باید خودش از شفافیت لازم برخوردار باشد. تا زمانی که مجلس در تمام وجوه خود، از ابتدای نامزد شدن و رقابت‌های انتخاباتی تا طول دوره چهار ساله نمایندگی، شفاف عمل نکند، نمی‌توان امید زیادی به کارکرد آن و بازگشت مجلس به رأس امور داشت.

وی با تسلیت شهادت امیرالمومنین (ع) گفت: فضیلت شب قدر از هزار ماه برتر است، فرصت خوب و مناسبی است تا بهره گیریم و توشه‌ای برای آخرت خود برداریم. شبی که بسیار بر شب زنده داری و توبه و انابه آن سفارش شده است.

عاشوری با اشاره به ایجاد معدن زباله در چند کیلومتری سیراف تاکید کرد: بنده تا مطلع شدم به سمع مسئولان رساندم و ان شاءالله هفته آتی در همین خصوص جلسه‌ای خواهیم گرفت و با درایتی که از فرماندار شهرستان کنگان سراغ دارم انشا الله اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.