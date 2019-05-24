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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۰۳

عضو مجلس خبرگان رهبری:

فتح خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق بود

فتح خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق بود

تبریز- عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فتح خرمشهر از لحاظ نظامی نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق بود، افزود: این فتح بزرگ زمینه ساز پیروزی‌های کشورمان در هشت سال دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی ظهر امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مراغه با بیان اینکه شب قدر شب رحمت، غفران و بیدار شدن از غفلت‌ها است، افزود: باید نهایت استفاده را از این شب‌های عزیز داشته باشیم.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت علی (ع) ابراز داشت: آن حضرت الگویی تمام عیار برای بشریت در راه عدالت و آزادگی بود.

پورمحمدی افزود: یکی از دلایل اهمیت شب قدر آن است که تمام امور هستی و برنامه‌های مربوط به زندگی انسان در شب قدر تقدیر و اندازه گیری شده و به امضای حجت خدا می‌رسد.

وی سپس با اشاره به عقب نشینی‌های اخیر ترامپ و دولت آمریکا گفت: لزوم ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان اهمیت دارد، وجود روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران، زمینه ساز عقب نشینی آمریکا از مواضع قبلی خود در زمینه تقابل نظامی با کشورمان شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه آمریکا می‌داند ایران همچون سوریه، افغانستان، عراق و ویتنام نیست، گفت: آمریکایی‌ها در صورت هرگونه تقابل با کشورمان در باتلاقی عمیق فرو می‌روند.

وی به برخی مشکلات اقتصادی در کشور نیز اشاره داشت و گفت: مسئولان باید همراه مردم باشند و برای کاهش مشکلات موجود جامعه با تمام توان تلاش کنند. البته با وجود برخی مشکلات داخلی ولی مردم بصیر ایران همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده و راه مقاومت را بر غلبه بر دشمن انتخاب کرده اند.

کد مطلب 4625031

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