مردم ایران همواره بااتحاد و از جان گذشتگی از خاک خوددفاع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی انصاری ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در مصلای یاسوج افزود: آزادسازی خرمشهر برای تحلیل گران سیاسی و نظامی دو جنبه مهم داشت.

وی بیان داشت: اولین پیام، پیام عملی و دندان شکن و قاطع به صدامیانی بود که با تمام وجودشان در طول هشت سال صدام را یاری کردند و امید داشتند روزی در خاک ایران قدم بگذارند.

انصاری افزود: نکته دیگر تجدید قوای روحی و اعتماد به نفس بیش از پیش برای رزمندگان اسلام بود.

وی تصریح کرد: خرمشهر پس از ۳۵ روز مقاومت مردانه و شجاعانه مردم شهر، به اشغال بعثی‌ها در آمد و یک غم بزرگ بر دل امت اسلام و ملت ایران سنگینی می‌کرد.

انصاری افزود: برای آزاد سازی خرمشهر برای فرماندهان عملیات بیت القدس یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین عملیات‌ها بود و لذت بخش ترین شیرینی در این عملیات نمایش داده شد و عملیات بیت القدس در چهار مرحله اجرایی شد.

وی اظهار داشت: مرحله اول در شمال کرخه مرحله دوم در ۱۶ اردیبهشت و این بار توانستند لشکر عراق را به عقب بکشند در این دو مرحله بود که این توفیقات حاصل شد و در مرحله سوم که در ۱۹ اردیبهشت بود چهار تیپ از سپاه و دو تیپ از ارتش آماده ورود به این صحنه شدند اما به دلیل تمرکز قوای دشمن در خطوط پدافندی توفیقی حاصل نشد و مرحله چهارم عملیات بیت القدس در سه روز متوالی به مرحله اجرا در آمد.

انصاری افزود: تعداد اسرای دشمن بالغ بر دو هزار و ۸۰۰ نفر بودند و تعدادی از یگانهای دشمن نیز منهدم شدند و نیروهای عراق تلاش کردند در آن روز بتوانند حلقه محاصره را بشکنند اما هر بار با دادن تلفات سنگینی عقب نشینی می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان یادآور شد: در سوم خرداد در سه ساعت این عملیات جاری بود و نیروهای عراقی در گمرک خرمشهر اندکی مقاومت کردند اما با اقتدار سپاه این مقاومت نیز شکسته شد و در ساعت ۱۲ ا نیروهای ما، از شمال و شرق وارد شهر شدند و نیروهای بعثی که ۲۴ ساعت محاصره بودند راهی جز فرار و اسارت ندیدند و اسیر شدند و در ساعت دو بعد از ظهر خرمشهر آزاد شد و پرچم پر افتخار نظام جمهوری اسلامی بر فراز مسجد جامع خرمشهر به اهتزاز درآمد.