نشست "پیامبر (ص) به عنوان الگوی همسر و پدر نمونه" در آنکارا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که عصر شنبه 26 اسفندماه به میزبانی مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و "انجمن زنان پایتخت" ترکیه برگزار شد، چهار تن از بانوان ایرانی و ترکیه‌ای صاحب نظر در امور زنان، به تفصیل در مورد این ویژگیهای پیامبر اعظم (ص) سخن گفتند و در پایان، به سوالات حاضران پاسخ دادند.

خانم "هاجر سادات کلانتر معتمدی" سخنران ایرانی نشست، در سخنان خود "کانون خانواده از نگاه حضرت پیامبر اعظم (ص)" را به عنوان "خانواده، کانون آرامش" توصیف کرد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم "چگونگی ایجاد روابط و مناسبات مطلوب در میان اعضای خانواده، روابط میان زن و شوهر و روابط میان والدین و فرزندان" را از دیدگاه اسلام و سیره پیامبر اعظم (ص) تشریح کرد.

خانم سادات کلانتر معتمدی در ادامه سخنانش با نقل احادیثی، به ضرورت وجود و تقویت محبت و موازین اخلاقی در میان خانواده تاکید کرد.

وی احترام عمیقی را که حضرت محمد (ص) برای حضرت خدیجه (س) به عنوان یک بانوی فرهیخته و همسر فداکار قایل بودند، یادآوری کرد و در مورد اهمیت تلاش برای تامین معاش خانواده گفت: "حضرت محمد (ص) فرموده‌اند کسی که برای معاش خانواده خود می‌کوشد، مقام مجاهدی را دارد که در راه خدا مجاهدت می‌کند."

خانم "زهرا خدابخشی" دیگر سخنران ایرانی این نشست بود که در مورد "دیدگاه حضرت پیامبر (ص) در مورد خانواده" سخن گفت و اهمیت کانون خانواده و نقش خانواده از دید قرآن کریم را با استناد به احادیث تشریح کرد.

وی گفت: "پیامبر (ص) فرموده‌اند که به کودکان خود محبت کنید. زیرا محبت در قلب، مانند عطری در داخل شیشه سربسته است و تا زمانی که در شیشه باز نشده است، کسی متوجه رایحه خوش آن نخواهد شد."

در ادامه این نشست خانم "فاطمه بستان اینسال" معلم علوم دینی در مدارس آنکارا و خانم "سهیلان بیلر" کارشناس علوم سیاسی ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) به عنوان الگوی یک همسر و پدر نمونه در ارتباط با حقوق زن را از دیدگاه خود تشریح کردند.در ادامه این نشست، سخنرانان به سوالات حاضران پاسخ دادند.

در این نشست که در محل یکی از سالنهای کنفرانس کتابخانه ملی ترکیه در شهر آنکارا برگزار شد، جمعی از بانوان ایرانی مقیم آنکارا و نیز بانوان ترکیه‌ای حضور داشتند.





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