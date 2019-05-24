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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۴۲

کره‌شمالی برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا شرط گذاشت

کره‌شمالی برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا شرط گذاشت

کره شمالی از شرط این کشور برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کره شمالی امروز جمعه اعلام کرد: مذاکرات هسته ای با آمریکا هرگز از سرگرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه دولت دونالد ترامپ از درخواست های یکجانبه برای خلع سلاح هسته ای فاصله بگیرد.

این در حالیست که یکی از مقامات کره شمالی پیشتر اعلام کرده بود: مواضع خودسرانه و فریبکارانه آمریکا نگذاشت دومین نشست سران کره شمالی و آمریکا به موفقیتی دست یابد. دلیل اصلی شکست مذاکرات ماه فوریه در شهر هانوی اتخاذ مواضع خودسرانه و فریبکارانه آمریکا و اصرار بر روشی بود که کاملاً غیرممکن بوده است.آمریکا هرگز نمی تواند ذره ای ما را با ابزاری که در سر می پروراند به جلو حرکت دهد. واشنگتن هر چه نسبت به ما خصمانه و فریبکارتر شود، واکنش ما سخت تر خواهد بود.

گفتنی است، کره شمالی چندی پیش در واکنش به کارشکنی‌ها و اقدامات خصمانه آمریکا به آزمایش موشکی مبادرت ورزیده بود.

کد مطلب 4625072

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