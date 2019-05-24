البرز میزبان پیکر مطهر شش شهید گمنام است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت امیر المؤمین (ع) و شب های قدر پیکر مطهر شش تن از شهدای گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس میهمان مراسم احیاء در محافل و مساجد بزرگ استان هستند.

پیکر مطهر این شهدای گمنام که در عملیات خیبر، محرم، رمضان و کربلای پنج و در سنین بالای ۲۰ سال به فیض شهادت نائل آمدند، ظهر امروز وارد استان البرز شده اند.

لازم به ذکر است پیکر شهدای گمنام تا هفتم خرداد ماه میهمان استان البرز هستند و مردم شهید پرور این استان تنها در شب های قدر و در محافل و مساجد بزرگ البرز می توانند شهدا را زیارت کنند.