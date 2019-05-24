  1. استانها
  2. البرز
۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۱۱

تا هفتم خردادماه؛

البرز میزبان پیکر مطهر شش شهید گمنام است

البرز میزبان پیکر مطهر شش شهید گمنام است

کرج - استان البرز تا هفتم خرداد ماه میزبان پیکر مطهر شش شهید گمنام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت امیر المؤمین (ع) و شب های قدر پیکر مطهر شش تن از شهدای گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس میهمان مراسم احیاء در محافل و مساجد بزرگ استان هستند.

پیکر مطهر این شهدای گمنام که در عملیات خیبر، محرم، رمضان و کربلای پنج و در سنین بالای ۲۰ سال به فیض شهادت نائل آمدند، ظهر امروز وارد استان البرز شده اند.

لازم به ذکر است پیکر شهدای گمنام تا هفتم خرداد ماه میهمان استان البرز هستند و مردم شهید پرور این استان تنها در شب های قدر و در محافل و مساجد بزرگ البرز می توانند شهدا را زیارت کنند.

کد مطلب 4625085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها