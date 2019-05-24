به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار موسی صفی بعداز ظهر امروز جمعه در جمع اقشار مختلف مردم اهر با تبریک سالروز فتح خرمشهر اظهار داشت: در عملیات آزادسازی خرمشهر کم شهید و جانباز نداده‌ایم بلکه برای فتح خرمشهر ۶۰۰۰ شهید تقدیم شده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند خرمشهرها در پیش است، باید خرمشهرها را یکی پس از دیگری فتح کنیم تا به آن تمدن نوین اسلامی که آرزویش را می‌کشیم اتفاق بیفتد.

فرمانده سپاه ناحیه اهر بابیان اینکه رژیم صدام در زمان اشغال خرمشهر از تجهیزات نظامی مدرن و پیشرفته برخوردار بود، گفت: صدام ملعون تنها ۳۵ هزار دستگاه تانک و نفربر اعزام کرده بود در حالی که جمهوری اسلامی آن زمان از این تجهیزات برخوردار نبود ولی رزمندگان اسلام توانستند قدرت دشمن را درهم بشکنند.

صفی تاکید کرد: زمانی که صدام خرمشهر را به اشغال درآورد اعلام کرد که سه روزه به پایتخت می‌رسد ولی نتوانستند به هدفش دست یابد و وقتی خرمشهر را رزمندگان اسلام از اشغال درآوردند شانس پیروزی صدام ضرب در صفر شد به عبارتی در مذاکرات پس از فتح خرمشهر با پیروزی‌های رزمندگان اسلام قدرت در دست ایران بود.

وظیفه داریم در هر شرایط از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کنیم

وی گفت: این‌که بگوییم انقلاب کردیم و کار تمام شد درست نیست بلکه در همه جهات باید از آرمان‌ها، اعتقادات، انقلاب و ارزش‌هایمان در برابر دشمنان دفاع کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه اهر با ذکر اینکه هرگاه روحیه مقاومت و شهادت‌طلبی خودمان را تقویت کرده‌ایم دشمن نتوانسته بر اراده و مقاومت‌مان رخنه کند، ابراز داشت: مقاومت و روحیه انقلابی‌گری همواره در بین نیروهای مسلح موج می‌زند این در حالی است که یک نمونه از اتحاد و انسجام بین سپاه و ارتش فتح خرمشهر بود.

سرهنگ صفی، لازمه حل مشکلات کشور را همدلی و اتحاد بین مردم و مسئولان دانست، گفت: نفوذی‌ها اجازه نمی‌دهند اهداف انقلاب تحقق یابد از این‌رو اگر اتحاد و انسجام بین مردم و مسئولان تقویت شود نه تنها نفوذی‌ها نمی‌توانند به بدنه نظام نفوذ کنند بلکه اهداف بلندبالای انقلاب اسلامی نیز تحقق می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه برخی‌ها تلاش می‌کنند تا بسیجیانی که در تمامی صحنه‌ها از انقلاب و نظام اسلامی دفاع می‌کنند نتوانند ابراز وجود کنند، گفت: عده‌ای برای آن‌که منافع‌شان به خطر نیفتد موقعیت‌ها را از دست بسیجیان خارج می‌کنند، این‌ها همان افرادی هستند که در زمان انقلاب از کشور گریختند و حال میدان‌داری می‌کنند و در تلاش‌اند تا جوانان بسیجی از موقعیت‌های پیشرفت و استخدامی محروم شوند.

فتح جبهه اقتصادی یکی از خرمشهرهای در پیش است

فرمانده سپاه ناحیه اهر اضافه کرد: خرمشهر امروز که بایستی با روحیه دوران دفاع مقدس آن را فتح کنیم جبهه اقتصادی است، اصلی‌ترین مؤلفه فتح جبهه اقتصادی توجه به منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

صفی با اشاره به اینکه متأسفانه بانک‌ها و اقتصاد کشورمان در حال حاضر گرفتار تفکرات لیبرالیستی و سرمایه‌داری است، بیان داشت: سیستم بانک‌داری کشورمان بایستی سیستم بانک‌داری اسلامی و بدون ربا باشد ولی متأسفانه این‌گونه نیست و مراجع و علمای گرانقدر علی‌رغم اینکه تذکر می‌دهند اما بانک‌ها اعتنایی نمی‌کنند.

وی در ادامه بر لزوم توانمندسازی جوانان ساکن روستاها و حاشیه شهرها تاکید کرد و گفت: اگر امروز دست یاری به سمت جوانان ساکن روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهر دراز نکنیم و از آنها حمایت نکنیم اولین صدمه و لطمه آن به کشور می‌خورد، با کمال تأسف توجه به جوانان، خدمات‌رسانی به روستاییان و مناطق حاشیه‌نشین بیشتر در تبلیغات انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه اهر، بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروی انسانی علی‌الخصوص جوانان و مبارزه با فقر و محرومیت از رویکردهای جدید سپاه و بسیج شهرستان اهر ذکر کرد و گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری، مردم‌داری، مردم‌یاری و مردم‌نوازی است و بنده در فرماندهی سپاه ناحیه اهر برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و محرومیت‌زدایی را جزو اولویت‌ها قرار داده‌ام.