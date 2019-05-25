برگزاری دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان

جواد غم پرور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ویژهبرنامههای شبهای قدر در حسینیه اعظم زنجان برگزار میشود، افزود: حسینیه اعظم زنجان به مدت سه شب میزبان شبهای قدراست.
وی بابیان اینکه مراسم احیای شبهای قدر در حسینیه اعظم زنجان از ساعت ۱۰ شب برگزار میشود از حضور باشکوه و گسترده مردم زنجان در شب احیای نوزدهم ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار کرد: تلاوت قرآن و دعای جوشن کبیر، مداحی و عزاداری توسط حجتالاسلام سرابی، مرتضی حیدری و علیرضا حاجیلو شبهای ۲۱ و ۲۳ برگزار میشود.
رئیس هیئتامنای حسینیه اعظم زنجان گفت: هشتمین سال است که مراسم جمع خوانی قرآن کریم در حسینیه اعظم زنجان برگزار میشود و هر روز بیش از ۲ هزار نفر در این مراسم حضور دارند.
غم پرور با بیان اینکه دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان برگزار میشود، افزود: دسته عزاداری روز ۲۱ ماه مبارک رمضان از مقابل مسجد حسینیه اعظم زنجان به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر زنجان برگزار میشود.
وی بابیان اینکه ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است و قرآن برای هدایت انسانها در ماه مبارک رمضان نازلشده است، گفت: حسینیه اعظم زنجان در طول سال برنامههای قرآنی را برای برای تمام سنین اجرا میکند.
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