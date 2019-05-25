شهرداری محمدیه در راستای تامین نیازهای اساسی شهروندان حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری محمدیه با توجه به جایگاه و موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی خود دراستان از شهرهایی است که توانسته در بین شهرداری‌ها اقدامات مطلوبی داشته و رضایت شهروندان را جلب

مریم نخستین شهردار محمدیه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح فعالیت‌های یک ساله اظهار داشت: همدلی و وحدت در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها نقش مهمی دارد و خوشبختانه اعضای شورای اسلامی شهر محمدیه با همدلی و اتحاد و همسویی با مدیریت شهری نقش اساسی در پیشبرد اهداف شهرداری دارند و این امر باعث سرعت بخشیدن به توسعه شهری و نتیجه رسیدن کارها شده است.

وی گفت: خوشبختانه با حمایت خوب شورا و تلاش همکاران شهرداری دستاوردهای خوبی در فعالیت‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی، تفریحی، احداث پارک‌های

محله‌ای، توسعه پارک‌ها و باز پیرایی و مرمت آنان باعث جلب رضایت مندی نسبی شهروندان نیز شده و تلاش خواهیم کرد این خدمات رسانی بیشتر شود.

نخستین به پرداخت بدهی گذشته شهرداری هم اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات خوب شهرداری به روز کردن حساب‌ها، پرداخت حقوق کارکنان و تسویه بدهی حداکثری

پیمانکاران است که در این مدت انجام شده است.

وی یادآور شد: دریافت مطالبات شهرداری در بخش‌های مختلف ازجمله طلب از دستگاه‌ها و ارگان‌ها و همچنین رایزنی در اخذ اعتبارات ملی و دولتی از دیگر کارهای انجام شده است.

شهردار محمدیه بیان کرد: اجرای برنامه‌های مهم فرهنگی ورزشی، هنری، در این شهر مورد توجه شهروندان قرار گرفته و تاکنون بیش از ۷۲ کارگاه آموزشی برای خانواده‌ها در

موضوعات مختلف با حضور اساتید و مربیان مجرب کشور برگزار شده است.

نخستین افزود: برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی، نمایش ویژه کودک در پارک‌ها و مناطق شهری محمدیه و مهرگان، جشن میلاد حضرت مهدی (عج) در شب نیمه شعبان در راستای

تقویت نشاط اجتماعی در این ماه و همچنین برنامه‌های ماه مبارک رمضان از فعالیت‌های فرهنگی است.

شهردار محمدیه گفت: تعرفه‌های عوارض شهرداری امسال با در نظر گرفتن مشکلات مالی شهروندان افرایش نیافته تا رضایت شهروندان فراهم شود و در تنظیم و افزایش تعرفه‌ها به درآمدهای مردم و شرایط اقتصادی شهروندان توجه شده و بر این اساس درآمد و افزایش تعرفه هارا تعیین کرده‌ایم و تعرفه‌هایی که به مردم و اصناف مربوط می‌شد را بر اساس

موقعیت مکانی و درآمد آنها محاسبه کرده‌ایم ولی در بخش‌های پردرآمد و فعالیت‌هایی که تولید زباله بیشتری دارد شاهد افزایش تعرفه هستیم.

وی اظهار داشت: با توجه به منابع مالی شهرداری و همچنین وضعیت اقتصادی کشور بخصوص درآمد مردم این شهرداری با تدبیر و برنامه ریزی دقیق و کارشناسی توانسته با

حمایت‌های همه جانبه اعضای شورای شهر، امام جمعه و پرسنل زحمتکش شهردار بسیاری از کارهای عقب افتاده و یا نیمه کاره را تکمیل کرده و از تعطیل شدن آنها و هدر رفت بیت المال که متعلق به مردم است جلوگیری کند.

نخستین اظهار داشت: خود را امانت دار مردم می‌دانیم و با پذیرش مسئولیت باید امانتدار خوبی باشیم و تلاش کنیم پروژه‌های گذشته نیز تکمیل شده و به بهره برداری برسد.

شهردار محمدیه سپس به پروژه‌های جدید و در دست اقدام هم اشاره کرد و گفت: در دوره جدید مدیریت شهری هیچ طرحی که از گذشته آغاز شده بود تعطیل نشد و با جدیت آنها را پیگیری و به بهره برداری رساندیم.

وی اضافه کرد: همچنین با طراحی پروژه‌های جدیدی در مناطق مختلف شهری محمدیه و مهرگان بر اساس نیاز شهروندان تعریف کرده‌ایم که با توزیع عادلانه در همه منطق شهری

تلاش کرده‌ایم همه طبقات از خدمات برخوردار شوند.

نخستین در ادامه از عملیاتی شدن چندین پروژه عمرانی و خدماتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: احداث جاده دسترسی مهرگان به قزوین، احداث پل امام علی (ع)، تکمیل فاز یک پارک درون شهری و آغاز فاز دوم این بوستان، توسعه پارک بانوان و ایجاد بوستان ویژه بانوان در ناحیه شهری مهرگان از طرح‌های جدید است.

نخستین در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه شوراها گفت: اعضای شوراها باید قدردان مردم باشند و با دوری از تشریفات در مسیر خدمت به مردم تلاش کنند و ما نیز امیدواریم با همدلی و همراهی شورا و شهرداری بتوانیم در خدمت به مردم موفق عمل کنیم.

مریم نخستین در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی شهروندان ساکن در مجتمع مسکونی هنزا نداشتن راه دسترسی به خیابان و مرکز شهر بود که در این زمینه شهرداری ورود کرد و تمام مشکلاتی که مربوط به مدیریت شهرداری بود بررسی و با حمایت دستگاه قضا و شورا برطرف شد.

وی با بیان اینکه پروژه مسیر دسترسی یکی از مشکلات و درخواست‌های ساکنان این مجتمع بود، گفت: راه دسترسی این مجتمع مسکونی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و دویست پنجاه میلیون ریال در مدت دو ماه احداث شده است.

نخستین گفت: هدف از اجرای پروژه مسیر دسترسی ساکنان مجتمع مسکونی هنزا و بازار صنعتگران ایجاد رفاه و آسایش و همچنین دسترسی بیش از ۴۰۰ خانوار ساکن این منطقه و

کسبه بازار صنعتگران به مرکز شهر بود که با اجرای این پروژه شهروندان می‌توانند به سهولت به مرکز شهر تردد کنند.

وی در ادامه به افتتاح وضوخانه گلزار شهدای گمنام‌شهر محمدیه هم اشاره کرد و یادآور شد: پروژه وضوخانه شهدای گمنام بر اساس درخواست مردم بخصوص خانواده‌های شهدا در دستور کار قرار گرفت که این پروژه هم در فضایی به مساحت ۶۰ مترمربع با ۱۶۰ میلیون تومان اعتبار احداث شد که شاهد بهره برداری از آن هستیم.

نخستین به پروژه آب نمای مرکز تجاری مسجد جامع شهر هم اشاره کرد و گفت: پروژه آب نمای بازار روز مسجد جامع شهر محمدیه نیز با درخواست مردم بخصوص اصناف این بازار در اولویت برنامه‌ها قرار گرفت و در طرحی زیبا با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیون تومان ساخته شد و به بهره برداری رسید.

شهردار محمدیه همچنین از افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح در عید فطر توسط شهرداری محمدیه خبر داد و افزود: پروژه‌های خوبی در راستای نیاز شهروندان و مجموعه شهری در

اولویت قرار دارد و بزودی شاهد کلنگ زنی و افتتاح آنها در آخر ماه مبارک رمضان خواهیم بود.

نخستین در ادامه یادآور شد: بودجه سال گذشته بیش از ۸۲ در صد محقق شد و بودجه امسال هم که بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان است امیدواریم بر اساس در آمدهای پایدار و سرمایه گذاری انجام شده و از محل صدور پروانه در منطقه ۷ و مناطق هشتگانه ناحیه شهری مهرگان محقق شود.

وی بیان کرد: در راستای تحقق بودجه سال ۹۸ سعی شده در عوارض افزایش نداشته باشیم و از محل ساخت و ساز در منطقه هفت و ناحیه شهری مهرگان ورود کنیم تا در سال رونق تولید ضمن کمک به اشتغال، درآمد پایدار شهرداری در این حوزه هم محقق شود.

شهردار محمدیه اظهارامیدواری کرد با همکاری و مشارکت شهروندان و حمایت مسئولان استانی بتوان در سال جاری ضمن اجرای طرح‌های مهم عمرانی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، شهر محمدیه را به شهری زیبا و توأم با آرامش و آسایش برای ساکنان آن تبدیل کرد.

