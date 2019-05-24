آئین شب قدر در استان سمنان برگزار شد/ مناجات با خدا در شب نور

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب قدر و اعمال شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، شب نور و برکت و شب استغفار و عظمت، با حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان از شرقی‌ترین روستاها و کلاته‌ها تا غربی‌ترین آن‌ها به میزبانی مساجد، تکایا، گلزار شهدا، بقاع متبرکه و… عضمت و طهارت برگزار شد.

مردم استان سمنان همپای دیگر مسلمانان ایران اسلامی مراسم شب قدر و شب ضربت خوردن امیر المومنان علی (ع) را در حالی به جای آوردند که مساجد شهرستان‌های هشت‌گانه استان مملو از جمعیت عاشق و دلداده امام علی (ع) و اهل بیت (ع) بود.

آئین محوری مراسم شب قدر همچنین در امامزاده یحیی (ع) سمنان و مهدیه شاهرود با نیم نگاهی به سالروز فتح خرمشهر و یاد شهیدان با حضور اقشار مختلف مردم متدین و خداجو برگزار شد تا استان سمنان در شب قدر، رنگ نور به خود بگیرد.

مردم متدین استان سمنان با حضور در بقاع متبرکه نیز نشان دادند که قدردان شب قدر که برتر از هزار شب است، هستند و اعمال این شب با حضور مداحان و قاریان برجسته استان در حال برگزاری است.

امشب همچنین سال‌روز ضربت خوردن حضرت علی (ع) در محراب مسجد کوفه به دست ابن ملجم مرادی در سال چهلم هجری نیز است و به همین مناسبت مداحی و مدیحه ثرایی در سوگ امیر المومنان علی (ع) در زمره برنامه‌های برگزار شده در مساجد استان سمنان بود.

شیفتگان امام علی (ع) از جای جای استان سمنان خود را به مساجد رساندند تا در شب ضربت خوردن امام علی (ع) با رخت سیاه عزای علوی، حضور به هم رسانند.

در روایتی از امام باقر علیه‌السلام آمده است: هرکس شب قدر را احیا دارد، گناهان او آمرزیده شود، هرچند زیاد باشد. لذا به بیان مرحوم «علّامه مجلسی»، بهترین اعمال در این شب‌ها طلب آمرزش گناهان و دعا برای امور دنیوی و اخروی است.

درباره امشب در روایات آمده که تقدیر امور در سال پیش‌رو مشخص می‌شود و ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار به زمین نازل می‌شوند و به خدمت امام زمان (ع) مشرف می‌شوند و آن‌چه را برای هرکس مقدّر شده است بر امام زمان (ع) عرضه می‌کنند.

غسل، به جای آوردن دو رکعت نماز، تلاوت قرآن، بر سر گذاشتن کلام الله، زیارت امام حسین (ع)، برپا داشتن احیا و… در زمره اعمال شب نوزدهم ماه رمضان است.

بیان صد باره «اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّی وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» و «اَللّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ» نیز در این شب توصیه شده است.