به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه جمعه در سخنانی با اشاره به اینکه کسانی که در مناطق سیل زده در زیر چادر هستند، عمدتاً کسانی هستند که خانه‌هایشان تخریبی است، اظهار داشت: حل مشکل چادر نشینی این افراد ارتباط با بحث تسهیلات ندارد، ما برای کسانی که خانه‌هایشان تخریب شده تصمیم گرفته‌ایم که به آنها کمک اجاره و انتقال از وضعیت اضطراری به وضعیت دائم پرداخت کنیم.

پرداخت هزار و ۹۷۶ مورد کمک بلاعوض

وی، گفت: در این رابطه در روستاها شش میلیون تومان و در شهرها ۱۲ میلیون تومان پیش بینی شده است، ما بخشی از اینها را پرداخت کرده‌ایم، تا کنون به ۲۱۴ واحد شهری این کمک اجاره پرداخت شده و در روستاها نیز تعدادی پرداخت شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه البته متأسفانه هنوز کامل پرداخت نشده است، افزود: دلیل این امر نیز این بوده که برخی از این افراد در تشکیل پرونده مشکل دارند و برخی نیز ممکن بوده که در سیستم اداری کار انجام نشده باشد.

خادمی با بیان اینکه در این راستا از چند روز پیش تک تک روستاها را به طور مستقل بررسی کرده‌ایم، بیان داشت: تا کنون هزار و ۹۶۷ کمک بلاعوض را پرداخت کرده‌ایم و امیدواریم تا اواسط هفته آینده تمام کسانی که خانه آنها تخریب شده و در چادر هستند کل کمک هزینه اجاره را دریافت کنند، لیست این افراد نیز تا حدود زیادی آماده شده است.

وی، تاکید کرد: برخی افراد ممکن بوده که در چادر نباشند و در منازل بستگان خود باشند یا در شهرها به سمت اجاره منزل رفته باشند، به طور مثال برخی را در مسکن مهر اسکان داده‌ایم.

جلوگیری از افزایش اجاره خانه‌ها

استاندار لرستان با بیان اینکه ممکن بوده که تعداد خاصی از افراد بگویند عدد پیش بینی شده در این رابطه با قیمت‌هایی که در برخی نقاط شهر بوده متفاوت است، تصریح کرد: این ممکن بوده که تا حدودی درست باشد، اما توصیه ما این بوده با توجه به اینکه ما زیرساخت‌ها را آماده کرده‌ایم و سعی می‌کنیم که مسکن را به سرعت بسازیم، اگر می‌توانند با همین ۱۲ میلیون تومان و کمک از بقیه هفت تا هشت ماه خانه اجاره کنند، چرا که با این امر مشکل تا حدود زیادی حل می‌شود.

خادمی با بیان اینکه البته ما بارها با املاک جلسه برگزار کرده‌ایم، دادستانی را پای کار آورده‌ایم تا اجاره‌ها بی منطق افزایش پیدا نکند، گفت: با همه اینها ممکن بوده که درصد کمی چنین مشکلی را داشته باشند، اما در مجموع کسانی که در پلدختر مالک بوده‌اند و تشکیل پرونده داده‌اند کمک بلاعوض دوره انتقال را دریافت کرده‌اند، گروه دیگر که مالک نیستند و ممکن بوده مستأجر باشند تنها کمک معیشتی را می‌توانیم به آنها پرداخت کنیم که به آنها پرداخت شده است و عمدتاً سعی کرده‌ایم مساعدت‌های فراتر از مصوبات را برای آنها داشته باشیم.

وی، بیان داشت: حدود ۲۸ خانوار هستند که ممکن بوده نتوانند با کمک معیشتی شش میلیون تومانی خانه اجاره کنند که ما به طور خاص کار آنها را از طریق خیرین و سایر روش‌ها در حال پیگیری هستیم.

اجازه ساخت خانه در حریم رودخانه‌ها را نمی‌دهیم

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه تمام کسانی که در پلدختر مالک هستند و تشکیل پرونده داده‌اند، کمک انتقالی و اجاره به آنها پرداخت شده است، گفت: همچنین در روستاها نیز پیگیر هستیم و همه اینها را تا اواسط و یا اواخر هفته جاری پرداخت خواهیم کرد.

خادمی با بیان اینکه همچنین در جاهایی که منازل در حریم رودخانه‌ها تخریب شده، اجازه ساخت در محل قبلی را به آنها نمی‌دهیم، گفت: باید زمین جدید برای این افراد تهیه کنیم، که به طور عمده برای آنها از زمین از منابع طبیعی و یا از اشخاص خریداری کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه مقدمات کار برای اسکان فوری این افراد فراهم شده و بنیاد مسکن در حال انجام اقدامات خود هستند، افزود: امیدواریم در فاصله زمانی کمی مشکل را به طور اساسی حل کنیم.

کسانی که تسهیلات گرفته‌اند باید چادرهای خود را جمع کنند

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ما پیش از پرداخت تسهیلات کار جمع آوری چادرها را نخواهیم داشت، گفت: منتها کسانی که تسهیلات و کمک بلاعوض را گرفته‌اند ما حتماً اجبار داریم که چادرها را جمع کنند.

خادمی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تعداد زیادی از این چادرها جمع آوری شده است، بیان داشت: بر اساس آخرین آمار نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ چادر دیگر در پلدختر باقی مانده‌اند، تعدادی کسانی هستند که مستأجر بوده‌اند و تعدادی نیز کسانی هستند که نه مالک و نه مستأجر هستند که تعدادی از آنها را جمع کرده‌ایم و بقیه را جمع خواهیم کرد.

وی که در گفتگوی خبری سخن می‌گفت، با بیان اینکه حدود هفت هزار و ۴۵ نفر را به بانک‌های عامل معرفی کرده‌ایم، افزود: کار عقد قرار داد برای دو هزار و ۷۵ نفر انجام شده، هزار و ۹۴۰ نفر نیز تسهیلات را دریافت کرده‌اند.