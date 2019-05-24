به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه جمعه در سخنانی با اشاره به خسارت زیاد سیلاب به بخش زیرساخت و مردمی حوزه کشاورزی لرستان، اظهار داشت: در مجموع هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت در این رابطه داشته‌ایم که نزدیک به ۷۹۰ میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مردمی است که باید به مردم پرداخت شود.

خادمی با بیان اینکه هنوز در این رابطه منابع لازم تأمین نشده است، افزود: البته آخرین خبری که به ما داده‌اند این بوده که مقرر شده ۵۰ درصد منابع لازم تأمین و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌ها در این رابطه تشکیل شده و در سامانه «سجاد» ثبت شده‌اند، افزود: در حال حاضر ما آماده پرداخت خسارت‌ها هستیم.

استاندار لرستان، گفت: حدود چهار هزار و ۵۰ پرونده در سامانه ثبت شده، آماده پرداخت است و امیدواریم منابع آن تأمین شود، چرا که هنوز در اختیار استان قرار نگرفته است، اما بر اساس اعلام ستاد بازسازی قرار است که ۵۰ درصد این منابع به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شود تا بین استان‌ها توزیع شود.

خادمی در ادامه با اشاره به کار پاکسازی انجیرستان ها از سوی نیروهای جهادی و همچنین جهاد کشاورزی، بیان داشت: تعداد زیادی از ایستگاههای پمپاژ را با کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تعمیر در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی که در گفتگوی خبری سخن می‌گفت، با اشاره به تعمیر پمپ‌های کشاورزان به صورت رایگان، گفت: هنوز به کشاورزان به طور مستقیم کمک بلاعوض و یا وامی پرداخت نکرده‌ایم.