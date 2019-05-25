تشکیل پرونده برای ۱۱هزار واحد خسارت دیده ازسیل/۳ واحد تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی زمانی نژاد، صبح شنبه در حاشیه بازدید از روند بازسازی مناطق سیل زده آق قلا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۱۸ هزار واحد مسکونی در سیل و رانش اخیر گلستان خسارت دید که هفت هزار و ۳۰۰ واحد تخریبی بوده و ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد هم نیازمند تعمیر است.

وی با بیان اینکه از این تعداد پنج هزار و ۱۷۲ واحد شهری و ۱۲ هزار و ۶۶۱ واحد هم روستایی است، افزود: تاکنون حدود ۱۱ هزار فقره پرونده برای واحدهای خسارت دیده، تشکیل شده و بیش از ۶ هزار پرونده به بانک ها ارجاع که با ۴۴۵ واحد قرارداد منعقد شده است.

زمانی نژاد در خصوص روند بازسازی گفت: تاکنون ۱۱۵ واحد پی کنی و حدود ۵۲ فونداسیون زده شده است و سه واحد هم در شهرهای آق قلا، گنبدکاووس و آزادشهر پایان کار گرفتند.

وی بیان کرد: طبق تفاهمنامه ای با بسیج سازندگی کشور، مقرر شد که آنها در سطح کشور ۲۰ هزار واحد بسازند که سهم گلستان هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی است.

زمانی نژاد ادامه داد: از این تعداد ۳۰ درصد معادل ۴۰۰ واحد احداثی بوده و هزار و ۲۰۰ واحد معادل ۷۰ درصد هم تعمیری است.

وی افزود: احداثی ها در شهرستان های گنبدکاووس، گمیشان و مراوه تپه و تعمیراتی ها هم در شهرستان های گنبدکاووس، گمیشان و آق قلا است.

زمانی نژاد با تأکید بر اینکه در روند بازسازی خود مردم باید پای کار باشند، اظهار کرد: کار نظارتی با بنیاد مسکن است و هر سازنده ای که در ساخت واحدهای آسیب دیده وارد شود ناظران بنیاد بر کار آنها رسیدگی می کنند.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن با توجه به پیشرفت فیزیکی و کیفیت کار قسط ها را آزاد می کند، گفت: پیمانکارهای مختلفی در منطقه مشغول به فعالیت هستند و بنا داریم که تعمیراتی ها را تا پایان تیرماه و احداثی ها را هم حداکثر تا پایان سال به اتمام برسانیم.

زمانی نژاد از توزیع سیمان رایگان بین واحدهای آسیب دیده از سیل خبر داد و خاطرنشان کرد: صدور پرونه و نظارت هم رایگان خواهد بود، همچنین میله گرد تهیه شده و در نزدیکی شهرهای سیل زده دپو شده تا با قیمت ارزان تری در اختیار مردم قرار بگیرد.