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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۰۰

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خبرداد:

تشکیل پرونده برای ۱۱هزار واحد خسارت دیده ازسیل/۳ واحد تکمیل شد

تشکیل پرونده برای ۱۱هزار واحد خسارت دیده ازسیل/۳ واحد تکمیل شد

آق قلا- مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: تاکنون ۱۱ هزار پرونده برای واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در گلستان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی زمانی نژاد، صبح شنبه در حاشیه بازدید از روند بازسازی مناطق سیل زده آق قلا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۱۸ هزار واحد مسکونی در سیل و رانش اخیر گلستان خسارت دید که هفت هزار و ۳۰۰ واحد تخریبی بوده و ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد هم نیازمند تعمیر است.

وی با بیان اینکه از این تعداد پنج هزار و ۱۷۲ واحد شهری و ۱۲ هزار و ۶۶۱ واحد هم روستایی است، افزود: تاکنون حدود ۱۱ هزار فقره پرونده برای واحدهای خسارت دیده، تشکیل شده و بیش از ۶ هزار پرونده به بانک ها ارجاع که با ۴۴۵ واحد قرارداد منعقد شده است.

زمانی نژاد در خصوص روند بازسازی گفت: تاکنون ۱۱۵ واحد پی کنی و حدود ۵۲ فونداسیون زده شده است و سه واحد هم در شهرهای آق قلا، گنبدکاووس و آزادشهر پایان کار گرفتند.

وی بیان کرد: طبق تفاهمنامه ای با بسیج سازندگی کشور، مقرر شد که آنها در سطح کشور ۲۰ هزار واحد بسازند که سهم گلستان هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی است.

زمانی نژاد ادامه داد: از این تعداد ۳۰ درصد معادل ۴۰۰ واحد احداثی بوده و هزار و ۲۰۰ واحد معادل ۷۰ درصد هم تعمیری است.

وی افزود: احداثی ها در شهرستان های گنبدکاووس، گمیشان و مراوه تپه و تعمیراتی ها هم در شهرستان های گنبدکاووس، گمیشان و آق قلا است.

زمانی نژاد با تأکید بر اینکه در روند بازسازی خود مردم باید پای کار باشند، اظهار کرد: کار نظارتی با بنیاد مسکن است و هر سازنده ای که در ساخت واحدهای آسیب دیده وارد شود ناظران بنیاد بر کار آنها رسیدگی می کنند.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن با توجه به پیشرفت فیزیکی و کیفیت کار قسط ها را آزاد می کند، گفت: پیمانکارهای مختلفی در منطقه مشغول به فعالیت هستند و بنا داریم که تعمیراتی ها را تا پایان تیرماه و احداثی ها را هم حداکثر تا پایان سال به اتمام برسانیم.

زمانی نژاد از توزیع سیمان رایگان بین واحدهای آسیب دیده از سیل خبر داد و خاطرنشان کرد: صدور پرونه و نظارت هم رایگان خواهد بود، همچنین میله گرد تهیه شده و در نزدیکی شهرهای سیل زده دپو شده تا با قیمت ارزان تری در اختیار مردم قرار بگیرد.

کد مطلب 4625200

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