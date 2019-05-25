آزادسازی خرمشهر ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را در هم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، حضرت آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی، اظهار داشت: این فرمایش امام خمینی (ره) که فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، به حق اساس کار خرمشهر بود.

وی گفت: یکی از مسائل اساسی نقش خدا در همه وقایع و از جمله در واقعه فتح خرمشهر بود در واقع خداوند متعال برای نشان دادن و اثبات عظمت و قدرت خود به دشمنان اسلام و دین این کار را انجام داد.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: فتح خرمشهر معجره خداوند بود، چرا که طبق برنامه‌ریزی‌هایی که رژیم بعث انجام داده بود آزادسازی خرمشهر غیرممکن بود چون آنها تمام دور تا دور خرمشهر را میدان مین، سیم‌خاردار و مانع ایجاد کرده بودند و امکان هرگونه عملیات را از نیروهای ما گرفته بودند اما خدا خواست و آزاد شد.

وی افزود: هرچند دشمن از لحاظ امکانات، تجهیزات و نفرات در بالاترین سطح ممکن بود، اما نیروهای ما با کمترین تجهیزات در مقابل دشمن ایستادند و چنان مردانه جنگیدند و مقابله کردند که آزادسازی خرمشهر را رقم زدند.

آیت الله حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه فتح خرمشهر آغاز فتح‌های دیگر ما در هشت سال دفاع مقدس شد، بیان کرد: خرمشهر در حقیقت آغازی برای اقتدار ایران و نشان دادن توانمندی ایران به دنیا شد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های که دشمن چه در خارج از ایران و چه با همکاری منافقین در داخل ایران انجام داده بود قرار بود که خرمشهر برای همیشه جزو عراق باقی بماند اما امام خمینی (ره) با درایت و هوشیاری که داشتند به راحتی توانستند حق و ناحق را تشخیص دهند و بحران‌ها را مدیریت کردند و در نهایت پیروز میدان نیروهای ما بودند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عملیات فتح خرمشهر عملیات مقابله سپاه ایمان در مقابل سپاه کفر بود پس مطمئناً خدا هم کمک می‌کند، تاکید کرد: هنوز هم ابعاد ناشناخته‌ای از فتح خرمشهر در ذهن‌ها مانده است که با معادلات نظامی قابل تحلیل و تفسیر نیست.

آیت الله حسینی‌شاهرودی گفت: در عملیات فتح خرمشهر ما ابهت دو ابرقدرت بزرگ شرق و غرب را در هم شکستیم، چراکه دو ابرقدرت با تمام توان از نیروهای بعثی حمایت می‌کردند و پیشرفته‌ترین تسلیحات جنگی و زرهی را در اختیارشان می‌گذاشتند اما خداوند خواست که به وسیله نیروهای ما پوزه دشمنان اسلام را به خاک بمالد.