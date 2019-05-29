آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال/ جدایی چند بازیکن قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دو سه فصل اخیر بیشترین ضربات را در فصل نقل و انتقالات خورد. جایی که مهره‌های کلیدی این تیم به دلایل مختلف از آن جدا شدند و جابجایی‌های زیاد باعث شد تا آنها زمان زیادی در ابتدای فصل را برای رسیدن به هماهنگی از دست بدهند.

آبی پوشان که در انتهای فصل ۹۸-۹۷ به شرایط مطلوبتری رسیده بودند، یکبار دیگر نگرانی‌های گذشته برای آنها در حال تکرار است، با این تفاوت که هنوز تکلیف سرمربی آنها هم مشخص نیست. تعدادی بازیکن هستند که آبی ها نسبت به فصل گذشته یا آنها را به طور قطع در اختیار نخواهند داشت و یا تکلیف آنها هنوز مشخص نشده است.

۱- صیادمنش؛ فروخته شد

تکلیف الهیار صیادمنش کاملاً مشخص است. این بازیکن ترانسفر شد و با قراردادی بلند مدت با هماهنگی باشگاه به تیم فنرباغچه ترکیه پیوست تا نام وی به عنوان اولین خروجی فصل آینده استقلال مشخص شود.

۲- منشا؛ در لیست مازاد

اخباری مبنی بر اینکه منشا در لیست مازاد استقلال قرار گرفته است شنیده می‌شود که خود این بازیکن نیز به نوعی این خبر را تأیید می‌کند. احتمال اینکه منشا نیز یکی دیگر از خروجی‌های استقلال برای فصل بعد باشد زیاد است.

۳- چشمی؛ در لیگ قطر

روزبه چشمی فصل گذشته هم این شانس را داشت که به لیگ قطر بپیوندد اما قراردادش با استقلال مانع این کار شد. چشمی با یک سال تأخیر به لیگ قطر و تیم الاهلی پیوست تا این بازیکن هم یکی از خروجی‌های قطعی آبی پوشان برای فصل آینده باشد.

۳- طارق همام؛ اخراج

علیرغم اینکه هافبک عراقی آبی پوشان دو فصل دیگر هم با این تیم قرارداد داشت، اما اظهار نظر صریح فرهاد مجیدی در خصوص وی باعث شد تا همام قبل از اتمام فصل در لیست خروجی آبی‌ها قرار گیرد. شواهد نشان می‌دهد تنها نحوه جدایی و تسویه حساب طارق با استقلالی هاست که مشخص نیست و آنها باید این موضوع را مشخص کنند.

۴- حیدری؛ اعلام بازنشستگی

مدافع باتجربه تیم استقلال در هفته پایانی فصل گذشته اعلام بازنشستگی کرد تا بعد از سال‌ها حضور در استقلال از فصل آینده در این تیم حضور نداشته باشد. استقلالی‌ها باید به جای حیدری هم به فکر جذب یک بازیکن ششدانگ و تمام عیار باشند.

۵- پاتوسی؛ بلاتکلیف

بهترین خرید فصل گذشته استقلال به صورت قرضی به این تیم پیوسته بود. پاتوسی با اینکه در اواخر فصل افت فاحشی کرده بود، اما باز هم با اختلاف بهترین بازیکن فصل گذشته آبی پوشان بود. باوجود اینکه مدیران استقلال پیش از این از قطعی شدن قرارداد وی برای فصل بعد خبر داده بودند، اما به نظر می‌رسد هنوز قرارداد پاتوسی به طور کامل قطعی نشده و مشخص نیست او فصل آینده هم در استقلال باشد یا خیر.

۶- نورافکن؛ در حال جدایی

امید نورافکن هم به صورت قرضی در نیم فصل دوم پیراهن استقلال را بر تن کرد و مشخص نیست باشگاه طرف قراردادش به نورافکن برای فصل آینده هم مجوز همراهی کردن استقلال را بدهد یا خیر.

۷ و ۸ - کریمی و غفوری؛ در انتظار تمدید

وضعیت علی کریمی و وریا غفوری کاملاً شبیه هم است. این دو بازیکن قراردادشان به اتمام رسیده و هنوز بر سر رقم قرارداد این فصل با باشگاه توافق نکرده‌اند. در این زمینه شنیده می‌شود مدیر برنامه مشترک این دو بازیکن در قبال باشگاه استقلال سختگیری می‌کند.

۹- ایسما؛ کمتر از انتظار

مهاجم ۲۷ ساله‌ای که آمده بود تا خلاء یک مهاجم گلزن را در استقلال پر کند، بسیار کمتر از حد انتظار ظاهر شد تا استقلالی‌ها برای حفظ این بازیکن دچار تردید شوند. به نظر می‌رسد احتمال اینکه آبی‌ها به فکر یک گزینه مناسب برای جانشینی ایسما باشند زیاد باشد.

۱۰- سرمربی؟

از همه اینها مهمتر این است که استقلال هنوز سرمربی فصل آینده خود را نمی‌شناسد. مدیران استقلال همچنان تاکید دارند که سرمربی فصل آینده این تیم خارجی است. اما تجربه نشان می‌دهد هر گاه در فوتبال روی موضوعی تاکید می‌شود، احتمال اینکه عکس آن اتفاق به وقوع بپیوندد زیاد است.

اینها به جز بازیکنانی هستند که قراردادشان به اتمام رسیده و هنوز تمدید قرارداد با آنها برای فصل آینده قطعی نشده است.