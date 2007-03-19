مصوبات دولت در استان مرکزی با بیش از 80 درصد پیشرفت در حال انجام است

عبدالله سهرابی استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توجه به تلاش استان برای تحقق مصوبات دولت در این استان، امیدواریم در سالگرد سفر رئیس جمهور به استان مرکزی بتوانیم شاهد برگزاری جشن تحقق کامل مصوبات در استان باشیم.

وی با اشاره به موفقیت استان در اجرای طرح های دولت افزود: استان مرکزی از سوی دولت به عنوان الگو برای سایر استانها مطرح شده است که امیدواریم این موفقیت ها با سرانجام مطلوب مورد نظر مردم باشد.

استاندار مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا با مشکلاتی در مسیر اجرای مصوبات سفر در زمینه تامین آب اراک و اجرای سدکمال صالح و کاهش آلودگی هوای اراک و تسریع در نوسازی آلومینیوم سازی اراک مواجه بوده ایم یا خیر،تصریح کرد: مشکلات جدی در این رابطه وجود ندارد و با حمایت مالی این پروژه ها به سرانجام می رسد.

سهرابی در ادامه با اشاره به اینکه تقاضا برای راه اندازی طرح های زودبازده اقتصادی در استان بیش از اعتبارات استان است افزود: این امر از یک سو نشانگر وضعیت مساعد استان برای سرمایه گذاری است و از سوی دیگر ما را ملزم می کند اعتبارات کافی به استان اختصاص دهیم و قول هایی از سوی وزیر کار به استان داده شد و هم اکنون بیش از پنج میلیارد تومان برای این کار وارد استان شده است.

وی گفت: دولت نهم دولت کار برای مردم است و مدیران باید همه تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به مردم صرف کنند.

استاندار مرکزی همچنین سال جدید را سال کار بیشتر و صرفه جویی در هزینه ها خواند و خاطرنشان کرد: همه خدمات در گروی تامین امکانات مالی نیست بلکه بخشی از کار به میزان تلاش و باور به ما برای خدمت رسانی برمی گردد.