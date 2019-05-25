اشتباه محاسباتی دشمن درباره قدرت ایران پرهزینه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی سردار رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر سخنرانی کرد.

وی با بیان اینکه ما با بازتولید قدرت دفاعی و ثبات سیاسی، قدرت کنونی را به دست آوردیم، گفت: ما خسارت‌های حاصل از عدم آمادگی و غافلگیری در آغاز جنگ را امروز به هوشیاری دائمی و برخورداری از آمادگی دفاعی و بازدارنده تبدیل کردیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) افزود: آسیب‌پذیری مردم در برابر تهاجم موشکی و هوایی دشمن را به شهرها و مردم بی‌دفاع به قدرت موشکی و پدافند هوایی تبدیل کردیم. نگرانی و فشار دشمن و بهانه‌جویی در برابر موشک‌های دقیق، نقطه‌زن و ناوزن ما، به این دلیل است که می‌بیند ایران صاحب قدرت موشکی به صورت مستقل است.

وی تأکید کرد: ایران سیاست‌های دفاعی خود را مستقل از قدرت منافع بیگانه و سلطه‌گر تعریف می‌کند و در چارچوب منافع ملت ایران و کشور انجام می‌دهد.

سرلشکر رشید اظهار داشت: دشمن از این سیاست‌ها و قدرت تحقق آن نگران است؛ نه حجم و شکل موشک یا شعارهایی که بر روی آن نوشته می‌شود که البته آن هم مهم است. ضعف در برابر حملات دشمن به نفتکش‌ها و کشتی‌ها برای صادرات و واردات را با برخورداری از قدرت دریایی به برتری ایران و ضعف تحقیرآمیز دشمن تبدیل کرده‌ایم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با بیان اینکه امروز بحث بر روی امنیت و ثبات در خلیج‌فارس و تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن منافع ملت ایران از جمله صدور نفت، امکانپذیر نیست، اظهار داشت: به دشمن هشدار می‌دهیم درباره قدرت و اراده ملت ایران، دچار اشتباه در محاسبه نشود که پرهزینه خواهد بود.

سرلشکر رشید خاطرنشان کرد: با پیوند با ملت‌های منطقه، قدرت‌های مردمی و دفاعی ایجاد کرده‌ایم و همین امر موجب بازدارندگی برای کشور عزیز ایران در برابر جنگ‌های احتمالی آینده شده است و عصبانیت آمریکایی‌های متجاوز و اسرائیل غاصب از قدرت منطقه‌ای ایران، ناشی از همین تدبیر و استراتژی است که ایران هر دو مؤلفه قدرت را برای بازدارندگی در اختیار دارد.

وی تاکید کرد: اول داشتن نیروی مسلح پرتوان و آماده در درون سرزمین ایران و دوم داشتن قدرت منطقه‌ای. در این دو مؤلفه، همه متفکرین و اندیشمندان و استراتژیست‌های نظامی برای بازدارندگی از تجاوز خارجی و ممانعت از جنگ، صحه می‌گذارند و آن را امری ضروری، لازم و حیاتی می‌دانند.

وی تاکید کرد: تنها با برخورداری از قدرت دفاعی و نظامی در برابر دشمن می‌توان از ملت دفاع کرد و قدرت دفاعی، بازدارندگی و تهاجمی کشورمان برآمده از دوران دفاع مقدس و به ویژه فتح خرمشهر است.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرد: مواجهه با مشکلات پیش رو مستلزم شناخت تهدیدات دشمن است و باید از همه قدرت‌های دفاعی و تهاجمی کشور در این راستا به صورت هماهنگ استفاده کرد که البته بهتر است که برخورداری از قدرت نظامی از طریق ابزار دیپلماسی پیش رود.

سرلشکر رشید با اشاره به اینکه ما علاوه بر دارا بودن قدرت دفاعی از امداد الهی هم برخوردار خواهیم شد، گفت: مردم بدانند که نیروهای مسلح فرزندان جان بر کف آنان هستند که زندگی خود را وقف تأمین ثبات و امنیت کشور کرده‌اند.

وی ادامه داد: آنچه ایران از آن برخوردار است، یعنی ثبات و امنیت، چیزی است که کشورهای مورد حمایت آمریکا فاقد آن هستند و تلاش دشمنان برای بی ثباتی ایران راه به جایی نخواهد برد.

سرلشکر رشید گفت: باید همگی حول محور مقام معظم رهبری و حمایت از مسئولان چون دولتمردان، برای پیمودن راه دشواری که در پیش داریم هماهنگ باشیم و برای آینده ایران و اسلام عزیز در کنار هم باشیم.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) همچنین ضمن تبریک روز ملی مقاومت و پایداری مردم شریف دزفول به ملت ایران به برجستگی فتح خرمشهر در مواجهات راهبردی و در شرایط سرنوشت ساز کنونی اشاره کرد و گفت: در آستانه ۳ مناسبت مذهبی، تاریخی و سیاسی قرار داریم.

وی افزود: مناسبت تاریخی مربوط به ۳۷ سال پیش است که عملیات فتح‌المبین در ۱۱ اردیبهشت سال ۶۱ آغاز شد و بعد از ۲۴ شبانه‌روز خرمشهر آزاد شد. ما همیشه باید به یاد داشته باشیم در چه وضعیتی بودیم و خداوند به ما نصرت عطا فرمود و به ملت ایران عزت داد به همین جهت باید به جوانان و فرزندان خود حقیقت جنگ را بگوییم و از روح بزرگ فرماندهان سپاه و ارتش چه شهید و چه زنده تعریف کنیم.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، فرماندهی فرماندهان جنگ در فتح خرمشهر را نقطه ساماندهی و رفع التهاب دانست و افزود: با آغاز هر عملیات زمین زیر پای رزمندگان اسلام به لرزه در می‌آمد و هراس به دل دشمن می‌افکند و این فرماندهان جنگ بودند که حماسه می‌آفریدند و رجزهای حماسه آمیز می‌خواندند که باعث می‌شد در معرکه جنگ جان‌های به پناه آمده، آرامش یابد.

سرلشکر رشید ادامه داد: در رأس همه رزمندگان، حماسه‌سرا تاریخ بزرگ انقلاب اسلامی یعنی حضرت امام (ره) بودند که می‌فرمود من دست و بازوی کسانی که بار مبارزه را به دوش می‌کشند می‌بوسم و تعارف هم نمی‌کرد لذا فرماندهان ما از نسل حماسه‌ساز، آرمان‌خواه و مسئول بودند.

وی تاکید کرد: برای تصمیم‌گیری علاوه بر رصد تحولات و راهبردهای فعلی باید به تجربیات دفاع مقدس نیز توجه کرد چرا که تجربه دفاع مقدس ناظر بر راهبردهایی است که باید امروز و آینده مورد توجه باشد و باید نگاه را به گونه‌ای داشت تا بدانیم در چالش‌های کنونی چه اقدامی صورت دهیم.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) خاطرنشان کرد: اگر در آن روزها درگیر اختلافات سیاسی نبودیم و نیروهای مسلح با یکدیگر هماهنگ بودند و این آمادگی را داشتند که با دشمن مواجه شوند، دشمن جرأت دست درازی به خاک میهن را نمی‌کرد.

سرلشکر رشید با بیان اینکه برای تعیین اهمیت فتح خرمشهر شاخص‌های متفاوتی وجود دارد اما استفاده از قدرت نظامی در مقایسه با سایر مولفه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، افزود باید با تمرکز بر قدرت نظامی و کارکرد سیاسی و اجتماعی آن فتح خرمشهر را مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: توجه به درس‌های فتح خرمشهر در مواجهات سرنوشت‌ساز ضرورت دارد. فتح خرمشهر را باید در این شرایط مورد تأمل و بازبینی قرار داد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) گفت: باز پس گیری خرمشهر به عنوان آخرین موضوع استراتژیک که برای فشار به ایران در تصرف دشمن بود، حاصل بازتولید قدرت تهاجمی بود که امکان آزادسازی خرمشهر را فراهم کرد.

علی لاریجانی پس از پایان سخنرانی سرلشکر رشید گفت: سرلشکر رشید مباحث بسیار خوبی به ویژه درباره عوامل فتح خرمشهر و مقاومت مردم دزفول بیان کرد که به ویژه درس‌هایی برای امروز در مقابله با سفاکی های آمریکا به ما می‌دهد.