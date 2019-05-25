خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از بهمن‌ماه سال گذشته ملخ‌های صحرایی وارد کشور شدند و از همان ابتدا عملیات مقابله با ملخ‌ها به صورت هوایی و زمینی در نقاط مختلف کشور از جمله استان بوشهر آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

ملخ‌های صحرایی که از خلیج فارس عبور کرده و وارد کشور شده‌اند ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر در روز پرواز می‌کنند که محدودیت پروازی ندارند و بعضاً از آب عبور می‌کنند.

اگر طی ۱۰ روز آینده مقابله به صورت کامل انجام نشود، می‌تواند خطرات فراوانی را در پی داشته باشد. این ملخ‌ها دارای خطرات بسیار زیادی هستند که بیشترین خطر آنها متوجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. آرواره‌های این آفت به میزانی قوی است که تنه درخت را نیز می‌تواند بخورد و خسارت‌های سنگینی را از خود بر جای بگذارد.

مقابله با این ملخ‌ها با جدیت ادامه دارد ولی اکنون به خاطر تخم‌ریزی آنها، اقدامات مقابله‌ای در مرحله تازه و حساسی قرار گرفته است و اگر طی ۱۰ روز آینده مقابله به صورت کامل انجام نشود، می‌تواند خطرات فراوانی را در پی داشته باشد.

سم‌پاشی کانون‌های زاد و ولد ملخ‌ها

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌ها و عملیات مقابله با ملخ‌ها در سطح ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر انجام شده است و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

محمدتقی منوچهری به اشاره به انجام سم‌پاشی به صورت هوایی و زمینی خاطرنشان کرد: کانون‌های زاد و ولد ملخ‌های صحرایی در نقاط مختلف استان بوشهر شناسایی شده و عملیات سم‌پاشی انجام گرفته است.

وی با اشاره به استفاده و بهره‌گیری از دو فروند هواپیما و ۱۳۰ دستگاه انواع سمپاش برای مقابله با ملخ‌ها تصریح کرد: به زودی یک فروند هواپیمای سمپاشی دیگر نیز به استان اضافه خواهد شد.

مقابله با ملخ‌ها در مرحله‌ای حساس

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر به شرایط حساس مقابله با ملخ‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ملخ‌های بالدار کنونی تا ۱۰ روز دیگر بالغ و وارد مرحله تخم ریزی می‌شوند و نیاز است که با تلاش مضاعف برای مقابله با آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه اگر مقابله با ملخ‌ها طی ۱۰ روز آن ده به خوبی انجام نشود شرایط سختی پیش می‌آید، تصریح کرد: در این راستا نیازمند همکاری بیشتر همه دستگاه‌ها، کشاورزان، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها هستیم.

منوچهری با اشاره به اینکه بسیاری از نقاط استان بوشهر درگیر حضور ملخ‌ها هستند، ادامه داد: بیشترین مبارزه با ملخ‌ها در مناطق صعب العبور و عرصه‌های منابع طبیعی است و انتظار داریم همگان در این راستا همکاری کنند.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد از عملیات سم‌پاشی به صورت زمینی و ۱۵ درصد به صورت هوایی بوده است، گفت: بیشترین عملیات سم‌پاشی در شهرستان‌های دشتستان، دیلم و گناوه انجام شده است.

بسیج همه امکانات برای مقابله با ملخ‌ها

استاندار بوشهر بر لزوم بسیج همه امکانات برای مقابله با ملخ‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: برای مبارزه با هجوم ملخ در مراتع و اراضی کشاورزی استان، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات لازم هستیم.

عبدالکریم گراوند با تاکید بر جلوگیری از خسارت بر مزارع و به ویژه باغات و نخیلات استان خاطرنشان کرد: از وزیر جهاد می‌خواهیم استان‌هایی که با هجوم ملخ‌ها درگیر نیستند به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات آن استان، به عنوان استان‌ها معین درگیر هجوم ملخ‌ها انتخاب شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای مبارزه با هجوم ملخ‌ها نیازمند تأمین مالی و امکانات و تجهیزات سایر استان‌ها هستیم و در این زمینه انتظار است وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم را انجام دهد.

استاندار بوشهر با تاکید بر همکاری فرمانداران، بخشداران و مدیران اجرایی استان با سازمان جهاد کشاورزی استان برای مبارزه با هجوم ملخ‌ها بیان کرد: چنین اتفاقی یک حادثه غیرمترقبه است و هجوم ملخ‌ها خطر جدی برای اراضی کشاورزی است لذا باید همه دستگاه‌های اجرایی استان باید با سازمان جهاد کشاورزی همکاری لازم داشته باشند.

۱۰۰۰ هکتار از اراضی گناوه سم‌پاشی هوایی شد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هواپیما از طریق باند فرودگاه امام حسن میزان هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغات روستای شول را علیه ملخ صحرایی سمپاشی کرد.

امان الله حیدری با بیان اینکه سمپاشی هوایی در روزهای آتی نیز ادامه دارد، گفت: در روستاهای چهارمحال و مال محمود و سایر روستاهای آلوده سمپاشی زمینی با استفاده از یک دستگاه سمپاش تربولاینر و دو دستگاه ۴۰۰ لیتری پشت تراکتوری و ۹ دستگاه سمپاش فرغونی ۱۰۰ لیتری با همکاری دهیاران و شوراهای عزیز و نیروهای مخلص مردمی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: در این روزهای سخت می‌طلبد همه بزرگواران در عرصه باشند تا بتوانیم با همکاری یکدیگر این بحران را پشت سر بگذاریم.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: توصیه می‌شود اهالی روستاهای شول، بهمنیاری، تاج ملکی، فخرآوری و گمارون بخش مرکزی شهرستان گناوه از بردن دام‌های خود به اراضی کشاورزی و باغات خودداری کنند.