خبرگزاری مهر، گروه استانها - هیفاء پردل: ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و برگزاری نمایشگاههای مختلف قرآنی رویداد فرهنگی خوبی است تا مردم از آخرین دستاوردهای قرآنی آگاه و یا از طریق نمایشگاههای مختلف بیشتر به سمت قرآن جذب شوند.
با توجه به وجود و برکت بارگاه حضرت معصومه (س) و حوزه علمیه و همچنین دیگر مراکز علمی و فرهنگی فعال در حوزه قرآنی، استان قم جایگاه مهمی در زمینه فعالیت، پژوهش و دستاوردهای مهم قرآنی در کشور دارد و در سالهای اخیر فعالیتهای مفیدی در زمینه پژوهش و آموزش صورت گرفته است که از تدوین دایره المعارف قرآنی جهان اسلام تا پژوهشهای عملی در دانشگاهها و حوزههای علمی را میتوان نام برد.
امسال در قم از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و همچنین مرکز پژوهشهای فرهنگ و معارف اسلامی در ماه مبارک رمضان شاهد رویداد مهمی بودیم که آن برگزاری نخستین نمایشگاه «دستاوردهای قرآنی» است این نمایشگاه در سالن همایشهای بین المللی غدیر بعد از افطار به روی علاقهمندان برنامههای قرآنی وخانوادههای قمی باز بود.
ولی با توجه به وجود چندین مرکز مهم که در زمینههای قرآنی فعالیت دارند این نمایشگاه میتوانست کلکسیونی از فعالیتهای مهم قرآنی، نرم افزاری، هنرهای قرآنی و مرتبط با آن، غرفههایی برای قصههای قرآنی کودک و نوجوان، جایگاه خانواده در قرآن و انواع مسابقات قرآنی باشد تا خانوادهها و کودکان ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای قرآنی بیشتر جذب معجزات قرآنی شوند.
هرچند این نمایشگاه نخستین تجربه برگزاری خود را دارد ولی ضعف اطلاع رسانی و آگاهی در آن نمایان است چرا که اگر در سطح شهر برای این نمایشگاه بهتر تبلیغ و اطلاع رسانی میشد شاهد جذب مخاطبان بیشتری بود؛ در این نمایشگاه شاهد انواع پایان نامههای قرآنی دانشجویان دانشگاه باقر العلوم (ع) و همچنین پژوهشهای قرآنی هستیم که امید است در سالهای آتی با ایده پردازی و رفع ضعفهای آن در سطح ملی و سطح و کیفیت بالاتری برگزار شود.
طرحی کوتاه و نو برای تربیت مربی کودک
با گشت و گذاری در میان غرفههای مختلف این نمایشگاه غرفه «طرح وارههای قرآنی» ما را به خود جذب میکند غرفهای که در یک نگاه در ذهن قصههای قرآنی در قاب یک نرم افزار قرآنی و یا کتاب داستان مجسم میشود ولی با یک نگاه عمیق به این غرفه پی میبریم این غرفه دستاوردی برای آموزش کودکان در مهد کودک و دستاوردی برای مربیان قرآنی را به نمایش کذاشته است.
مسئول این غرفه به خبرنگار مهر میگوید: در این غرفه ما کتابهایی را به نمایش گذاشتهایم تا افرادی که قصد دارند دورههای تربیت مربی کودک را طی کنند با این بستههای آموزشی این دوره را به طور مطلوبی پشت سر گذاشته و با مدلهای جدید آموزش کودکان آشنا شوند.
این نوع آموزش سبک جدیدی از آموزش است و مربی به راحتی میتواند پاسخگوی کودک در زمینه هستی، خداشناسی و غیره باشد
طیبه زمردین میافزاید: طرح دوره تربیت مربی کودک که به مدت یکسال برگزار میشود سالهای گذشته هم اجرا میشده ولی ما برای مربیان مهدهای کودک اکنون نرم افزار و بستههای مختلف آموزشی به طور فشرده و در زمان ۳ هفته با جدیدترین روش آموزشی را به نمایش گذاشتهایم.
به گفته وی، این دورهها شامل دوره معرفت شناسی، هستی شناسی برای کودک است که با کمک این بستهها مربی با ایده پردازیهای نوین میتواند پاسخگوی سئوالات مختلف کودک در زمینه خداشناسی باشد که مورد استقبال قرار گرفته است این بستهها نه تنها در قم بلکه در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
زمردین میافزاید: این نوع آموزش سبک جدیدی از آموزش است و مربی به راحتی میتواند پاسخگوی کودک در زمینه هستی، خداشناسی و غیره باشد.
نمایش ۱۲ نسخه خطی قرآنی نفیس
از دیگر غرفههای جذاب این نمایشگاه میتوان به غرفه «اسناد قرآنی» نام برد این غرفه بیش از ۱۲ نسخه خطی قرآنی را به همراه ۴۰ ترجمه فاخری از قرآن مجید را به چند زبان مهم دنیا به نمایش گذاشته است بر روی دیوار این غرفه پوستر خطاطی شده نفیسی از قرآن کریم خودنمایی میکند.
۴۰ عنوان از ۷۰ عنوان ترجمه مهم قرآنی به زبانهای مختلف دنیا برای مخاطبان به نمایش درآمده است
مسئول این غرفه به خبرنگار مهر میگوید: برای نخستین بار از مجموع ۱۳۲ نسخه خطی نفیسی که در دفتر اسناد قرآنی قم نگهداری میشود ۱۲ نسخه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است؛ همچنین ۴۰ عنوان از ۷۰ عنوان ترجمه مهم قرآنی به زبانهای مختلف دنیا در این غرفه برای مخاطبان به نمایش درآمده است.
سعید شمشیری میافزاید: با توجه به برگزاری نخستین بار چنین نمایشگاهی استقبال مردم تا حدودی مطلوب بوده است ولی به نظر میرسد در یان نمایشگاه اطلاع رسانی و یک تبلیغ مطلوب غریب مانده است همچنین برگزاری برنامههای جانبی مانند انواع مسابقات قرآنی برای خانوادهها در این نمایشگاه حلقه مفقوده این نمایشگاه به شمار میرود.
از او درباره یک پوستر چشم نواز زیبا که با آیاتی از قرآن مجید خطاطی شده است میپرسم، وی میگوید: این پوستر نفیس حاصل خطاطی «حاج محور طلایی» است که قدمتی بیش از ۳۰ سال دارد.
نمایش آیههای قرآنی در قاب خوشنویسی و هنر
از دیگر غرفههای نمایشگاه دستاوردهای قرآنی را میتوان غرفه «هنرهای تجسمی قرآنی» عنوان کرد که به عبارتی از غرفههای جذاب برای خانوادههای قمی به شمار میرود. مسئول این غرفه عمر ۴۰ ساله خود را صرف هنر خوشنویسی قرآنی کرده است و رئیس انجمن خوشنویسان کشور است.
زین الدین اسماعیلی در ابتدای گفتوگوی خود با خبرنگار مهر میگوید: وقتی احادیث و آیههای قرآنی در قاب خوشنویسی و هنر به مردم نمایش داده شود به نظر بیشتر با قرآن انس خواهند گرفت؛ خانوادههای قمی علاقه دارند از نزدیک با این هنر آشنا شوند و من هم چند خطی از آیات قرآنی را خوشنویسی کرده و در اختیار آنها قرار میدهم.
در استان قم بیش از ۱۲۰ استاد برجسته خوشنویسی داریم که در دنیا صاحب نام هستند
به گفته این هنرمند خوشنویسی صاحب نام قمی، وقتی مخاطبان من را در هنگام خوشنویسی میبینند به ذوق آمده و با توجه به اینکه این هنر آکنده از زیبایی است و آیهها یا اشعار و گفتههای از معصومین را به نمایش میگذارد بهتر مخاطب را جذب میکند.
اسماعیلی با اشاره به جایگاه خوشنویسی و هنرهای تجسمی قرآنی قم، اظهار میکند: هنر خوشنویسی و هنرمندان قمی در سطح کشور بلکه در حد جهان حرفی برای گفتن دارد؛ در استان قم بیش از ۱۲۰ استاد برجسته داریم که در دنیا صاحب نام هستند هنرمندانی که در بعد بینالمللی توانستهاند شکوه و عظمت معماری ایرانی و اسلامی به همراه هنرهای قدسی را در دنیا معرفی و صاحب رتبه شوند و دیپلم و یا لوح افتخار کسب کنند.
به گفته رئیس انجمن خوشنویسان کشور، با توجه به محتوا و دستاوردهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده به نظر مخاطبان خوب هستند ولی میتوانست بیشتر هم باشند.
نمایش ۱۴۱ پایان نامه دانشگاهی مرتبط با موضوعات قرآنی
از دیگر غرفههای نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، غرفه مختص پایان نامههای مرتبط با موضوعات قرآنی دانشگاه باقر العلوم (ع) است که با بار علمی به نمایش داده شده است.
مسئول این غرفه که خود کارشناس اداره پژوهش دانشگاه باقرالعلوم (ع) است، به خبرنگار مهر میگوید: در این نمایش از ۲ هزار پایان نامه دانشگاهی ۱۴۱ مورد آن به موضوعات قرآنی مرتبط است و با توجه به ان که این نمایشگاه برای نخستین بار برگزار میشود میتواند در آینده افقهایی تازه برای دانشگاه در زمینه قرآنی باز کرد تا در آینده با نگاه ریشهای به قرآن موضوعات جدیدتری به پژوهش گذاشته شود و نشستهای علمی در ارتباط با قرآن و نظریه پردازیهای مهمی در این ارتباط صورت پذیرد.
عباس ایزدی با اشاره به این نمایشگاه میافزاید: از مؤسسات مختلف علمی و فرهنگی در این نمایشگاه حضور یافتند به نظر کمبود تبلیغات از ضعفهای این نمایشگاه است و اگر از دیگر مراکز مهم پژوهشی و قرآنی هم دعوت میشد به نظر این نمایشگاه را پر بارتر میساخت.
مسابقات کودکان، پر مخاطبترین بخش نمایشگاه
یکی از بخشهای این نمایشگاه که برای کودکان برگزار میشود با استقبال خانوادههای قمی مواجه شده است. در این بخش با قرآئت آیههایی از قرآن و یا تفسیر کودکانه و ترجمه یک سوره از قرآن به همراه برگزاری مسابقات شاد در کانون توجه خانوادهها و کودکان قرار گرفته است هرچند نبود غرفهای اختصاصی برای بیان قصههای قرآنی در قالب کتاب و یا نرم افزارهای جدید قرآنی در این نمایشگاه غریب مانده است.
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