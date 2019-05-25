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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

فرماندار اسلامشهر:

سرانه های مورد نیاز مجتمع ۹۸۰واحدی جانبازان اسلامشهر فراهم می شود

سرانه های مورد نیاز مجتمع ۹۸۰واحدی جانبازان اسلامشهر فراهم می شود

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر گفت: سرانه های مورد نیاز مجتمع ۹۸۰واحدی جانبازان اسلامشهر فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر شنبه ضمن بازدید از مجتمع مسکونی ۹۸۰ واحدی جانبازان شهرک قائمیه اسلامشهر در جمع خبرنگاران بر ضرورت رفع مسائل و مشکلات ساکنان این مجتمع مسکونی تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه نزدیک ۲۵ درصد ساکنان این مجتمع را جانبازان عزیز تشکیل می دهند، مناسب سازی معابر، رسیدگی به فضای سبز و ترمیم آسفالت این مجتمع در اسرع وقت توسط شهرداری اسلامشهر انجام خواهد شد.

فرماندار اسلامشهر گفت: مجتمع ۹۸۰ واحدی جانبازان در بلوک‌های چهار طبقه، ۱۲ و ۲۰ واحدی قریب به ۱۵ سال پیش از سوی مسئولان وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده، اما سرانه‌های عمومی و امکانات مورد نیاز ساکنان این مجتمع فراهم نشده است.

کد مطلب 4625345

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