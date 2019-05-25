دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی طی امروز و روز شنبه، آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد و در برخی مناطق احتمال بارش رگباری پراکنده انتظار می رود.

وی اظهار داشت: از روز یک شنبه تا اواسط هفته جاری، با عبور متناوب امواج، در بعضی ساعت ها به ویژه بعدازظهر و شب، رشد ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید و رگبار باران گاهی توام با رعدو برق پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین تا اواسط هفته آینده دمای بیشینه روند افزایشی را تجربه خواهد کرد.

پارسا ادامه داد: حداقل دمای هوا در شهرکرد هفت درجه سانتی گراد گزارش شده است.